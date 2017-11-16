Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

На этой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику Уральской оперативной таможни Сергею Терещенко. Мимо внимания СМИ этот процесс прошел "на мягких лапах", хотя судебное преследование "оборотней в погонах" нередко подбрасывается судебными пресс-службами в качестве "вкусного" инфоповода. Может статься, что этот вердикт Фемиды не требовал лишних глаз и ушей.

С вещами на выход

В коридоре суда пустынно. На деревянной скамье у кабинета судьи сидит молодой человек в красивом черном спортивном костюме, черных кроссовках, черной оправе очков, с черной дорожной сумкой. Спортивная фигура, энергичный характер – чем-то напоминает ребят-"наперсточников" из 90-х. Тогда таких можно было встретить на привокзальной площади. Это и есть бывший оперативный уполномоченный Сергей Терещенко. До перехода в таможню работал в полиции.

С ним жена и адвокат, картину присутствия дополняют следователь и обвинитель из Уральской транспортной прокуратуры. Судебное заседание в особом порядке, без прения сторон – Терещенко вину признал практически сразу после задержания в декабре 2016 года и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Таможенник обвиняется в превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве.

Все действие укладывается в час. Обвинитель подчеркивает, что совершенное Терещенко деяние относится к особо тяжким преступлениям и просит приговорить его к реальному лишению свободы на три с половиной года в колонии строгого режима. Адвокат, подсудимый и его жена настаивают ограничиться условной мерой наказания. В качестве аргумента заявляют, что Терещенко встал на путь исправления во время домашнего ареста и нахождения под подпиской о невыезде. Дочь подсудимого – болезненный ребенок, нужно платить ипотечный кредит, а потому без отца-кормильца семья останется на улице и в тяжелом материальном положении.

Бывший опер уже стал риэлтором, и убеждает судью, что в прошлом году "бес попутал", а в преступлении его роль минимальна. Мол, получатель взятки не захотел иметь дело с подельником Андреем Меньщиковым, который не силен в юриспруденции, поэтому Терещенко и пришлось участвовать в процессе, который, как оказалось, отслеживали чекисты. Адвокат пытается "вставить свои 5 копеек" - мой клиент играл не лидирующую роль.

Судья удаляется в совещательную комнату до обеда следующего дня. Приговор приходят выслушать лишь супруги Терещенко и пара их друзей. Ни адвоката, ни обвинителя. Вердикт, оглашенный Александром Сусловым, из разряда "надеялись, но не ждали". Штраф за превышение должностных полномочий и четыре года условно за посредничество во взятке. Осужденный и его жена с трудом скрывают радость от услышанного, хотя еще полчаса назад нервно курили перед зданием суда. Пора им идти домой разбирать сумку с вещами и продуктами для тюремного каземата.

Мы даже откроем для осужденного некоторую тайну. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, обвинение не будет обжаловать вынесенный приговор. То есть только что просили колонию строгого режима, но с легкостью согласились на условное наказание за тяжкое преступление. Было бы наивно полагать, что такая добросердечность вызвана тем, что судья Суслов прежде был сотрудником этой самой прокуратуры.

Арифметика не сходится

Полтора месяца назад судья Ленинского райсуда Надежда Ханкевич отправила Меньщикова в колонию строгого режима на три года. Уголовное дело подельника Терещенко также рассматривалось в особом порядке – земляк и давний друг таможенника с ходу признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Разница между ними – один в офицерских погонах, другой - предприниматель средней руки.

С Терещенко сняли погоны, а Андрею Меньщикову приготовили тюремную робу. Но, вчитываясь в многостраничный приговор последнему, возникает ощущение, что Терещенко далеко не "невинная овечка", каковой он представлялся в судебном заседании.

Между земляками было строгое распределение преступных ролей, на равных. Таможенник в ноябре прошлого года на неоднократных встречах с получателем взятки убеждал в возможности безнаказанного получения денежных средств за счет использования служебного положения. Именно он договаривался о сумме, сроке и порядке передачи взятки. Как утверждается в приговоре, Терещенко и Меньщиков "выступали в качестве посредников во взяточничестве, действуя группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Несколько миллионов рублей они должны были передать следователю Шальнову. Сразу после вручения 2 миллионов Меньщикова задержали с поличным, а следом чекисты пришли за Терещенко.

До суда подследственные пришли на равных. Вдвоем придумали, как заработать на уголовно наказуемом посредничестве, на пару оказывали давление на потенциального взяткодателя, поочередно общались с получателем взятки, да и прибыль от операции планировали поделить поровну. Оба посидели под домашним арестом, затем под подпиской о невыезде. Но обвинительные приговоры, как небо и земля.

Была бы Фемида столь же снисходительна к Терещенко, если бы непосредственно он донес 2 миллиона рублей следователю? Да вряд ли для суда имеет значение, кто из подельников пришел с купюрами. Под присмотром чекистов Терещенко, как член следственно-оперативной группы, в которую входил и Шальнов, давал последнему квалифицированные советы о том, как за взятку "смягчить" расследуемое в отношении коммерческой структуры уголовное дело. Оборотень в погонах? Да, безусловно.

Казалось бы, сейчас с такими оборотнями повсеместно борются и показательно строго наказывают. А как же тогда с Терещенко? У отправляемого "на зону" Меньщикова также малолетний ребенок и кредитные обязательства, к тому же болезненное состояние. Молодой экс-таможенник, кстати, пышет здоровьем.

Что оказало столь магическое воздействие на суд и даже на прокуратуру, когда три с половиной года "строгача" превратились в условное наказание? А вдруг Терещенко изначально был "своим среди чужих", но тогда своим для кого и против кого? Рука ФСБ?

Дмитрий БУЗДАЛОВ