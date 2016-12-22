Миллиардер со стройплощадки Opera Tower21 декабря в 11:51
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Алексей Чудаков.
В начале декабря 2016 года Арбитражный суд Уральского округа поставил точку в многолетней тяжбе екатеринбургских налоговиков с индивидуальным предпринимателем Николаем Чудаковым. Судьи посчитали доказанным факт уклонения бизнесмена от уплаты налогов в 2012-2013 годах. А, стало быть, законным требование к уплате им в казну нескольких миллионов рублей, включая пени и штрафы по налогам.
Не исключено, что вслед за арбитражным процессом может возникнуть уголовное дело, в котором будут фигурировать персоны, включенные в бизнес-схему Алексея Чудакова, чье имя оказалось на слуху из-за конфликта вокруг проекта возведения Opera Tower в Екатеринбурге. Прежде он считался "человеком хорошо известным в узких кругах", а теперь растиражирован в СМИ благодаря связям с УГМК, в коих признался медный холдинг.
Один из ключевых бизнесов Чудакова-старшего – сделки с недвижимостью. Чтобы не светить себя в многомиллионных оборотах, он задействовал сына Николая, помощницу Екатерину Москаленко, юриста Михаила Кутепова. Три эти фамилии с определенной частотой фигурируют в документах налоговиков и силовиков. Общественность узнала про главу семьи лишь из скандала на стройплощадке в центре мегаполиса.
Разыскивая информацию о столь скрытном жителе Екатеринбурга, сотрудники "Уралинформбюро" натолкнулись на документ, представленный на сайте chudakov.net. Там выложены справки о доходах за 2012-2013 годы некоего екатеринбуржца Алексея Николаевича Чудакова, 1959 года рождения.
Судя по ИНН налогового агента, справки были выданы Екатеринбургским филиалом ООО "Компания Брокеркредитсервис". Из них следует, что Чудаков А.Н. занимался операциями с ценными бумагами и получил доход около 4 миллиардов рублей. При этом уплатив в качестве НДФЛ 151 рубль. Это - не ошибка, именно 151 рубль 00 копеек.
Кто этот миллиардер, что это за доходы, какова подлинность справок – об этом лучше знают налоговики. По стечению обстоятельств Чудакова-старшего тоже зовут Алексей Николаевич, и он – человек не бедный.
Как ранее рассказывало "Уралинформбюро", несколько лет назад Алексей Чудаков выдал заём в 4 миллиона евро под начало строительства Opera Tower. Плюс к тому якобы вложил в этот проект еще 275 миллионов рублей. Заемные средства ему вернули, а вот с инвестициями вышла неувязочка.
Скажем так, их в заявленном размере на стройплощадке никто не видел. Деньги любят тишину, но теперь структура инвестиций в строительство 155-метровой высотки хорошо известна. Скандал, раздутый представителями УГМК, вынудил инициатора проекта -"Атомстройкомплекс" сообщить о том, что на фундамент и подземный паркинг, построенные к настоящему времени, потрачено около 800 миллионов рублей. Четверть этой суммы вложено ООО "ГудРент", а 600 миллионов приходятся на неназванных пока инвесторов.
Документально закреплено, что 86 миллионов рублей из вклада "ГудРента" - инвестиции Чудакова-старшего. Причем есть предположение, что эти миллионы могут быть кредитными средствами.
Уральская горно-металлургическая компания, заявив недавно о том, что за 137,5 миллиона рублей выкупила половину инвестиций Чудакова в Opera Tower, вскользь упомянула, что они включают и кредиты банка "Кольцо Урала". Это заявление дает пищу для размышлений о том, является ли Алексей Чудаков добросовестным заемщиком и законопослушным налогоплательщиком.
Во-первых, каковы его отношения с "домашним" банком УГМК? Он взял там многомиллионный кредит на участие в Opera Tower? А какой был смысл, если у него в распоряжении было своих 4 миллиона евро?
Если же он взял банковский кредит, то почему "Кольцо Урала" вдруг в конце 2016 года потребовало его вернуть? У банка возникли проблемы?
Если буквально прочесть пресс-релиз, распространенный пресс-службой УГМК, то получается, что медная империя выкупила долг Чудакова перед своим банком. Но при этом нигде не зафиксировано, что она стала совладельцем ООО "ГудРент" вместо него.
Более того, выкуп инвестиций за 137,5 миллиона рублей, предположительно датируемый 2015 годом, мог не отразиться в налоговых декларациях Чудакова со товарищи. О том, что они склонны скрывать свои доходы, мы рассказали выше.
Представители УГМК упорно отказываются представить "Уралинформбюро" документальные доказательства финансовых операций по Opera Tower. Заявления типа "мы есть на стройплощадке" ничем не подкрепляются, как, собственно, и сумма в 137,5 миллиона рублей.
Теперь "Уралинформбюро" публично предлагает Алексею Чудакову и банку "Кольцо Урала" раскрыть соответствующую информацию. А также направляет запрос налоговикам о том, отчитывались ли в своих декларациях за 2015 год Алексей и Николай Чудаковы о продаже долей в компаниях "ГудРент" и "ГудЛэнд"? Вдруг выяснится, что они опять что-то скрыли от государства…
Андрей БЕЛЫЙ
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