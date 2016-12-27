Стройплощадку в Екатеринбурге.

Критика вице-премьера Дмитрия Рогозина в адрес руководства НПК "Уралвагонзавод", высказанная в сентябре нынешнего года, обретает все больше аргументов. Руководство Корпорации, по сведениям источника "Уралинформбюро", находится в статусе "и.о". А тем временем имущество, которым владело УВЗ, утекает в чужие руки.

В центральной части Екатеринбурга расположен производственный комплекс ОАО "УралНИТИ". Он на четверть принадлежит "Уралвагонзаводу". 60-летие специализированного технологического института в этом году совпало с банкротством и выходом в конкурсное производство.

Скорость, с которой "пикирует" институт, ошеломительна. В феврале 2016 года индивидуальный предприниматель Григорий Шинкарев подал в свердловский арбитраж заявление о признании УралНИТИ банкротом, а уже в августе суд открыл конкурсное производство, поскольку должник не обладает способностью расплатиться с кредиторами.

"Уралинформбюро" присмотрелось к деталям и попыталось сложить их в пазл. И вспомнило, что впервые УралНИТИ громко прозвучал в 2004 году, когда депутат регионального парламента Олег Исаков заявил, что олигарх Павел Федулев не отдает ему 34% акций института, за которые он якобы заплатил 1 миллион долларов. Судя по всему эти акции тогда так и остались в руках Федулева, вскоре отправленного за решетку за рейдерские захваты.

К настоящему времени в составе акционеров ОАО "УралНИТИ" числится Олег Мелюхов. Директор по корпоративным отношениям и спецпроектам ООО "УГМК-Холдинг" владеет 25,88%. А 7,5% в руках некоего Юрия Патлатого. На вскидку – это в сумме похоже на федулевский пакет, который Мелюхов собирал по кусочкам.

Топ-менеджер УГМК с 2015 года входит в состав Совета директоров УралНИТИ. Патлатый "засветился" лишь в судебном споре по институту вместе с Мелюховым.

Как предполагают источники агентства, в прошлом году группа лиц начала подготовку к захвату контроля над УралНИТИ, который откровенно "довели до ручки" руководители Корпорации "Уралвагонзавод". Акционер не только не загружал "дочку" заказами, но и своевременно не оплачивал их. В конкурсной массе института-банкрота около 160 миллионов дебиторской задолженности УВЗ.

Общая кредиторская задолженность УралНИТИ - 245 миллионов рублей. А иск по банкротству возник из-за долга перед "Водоканалом" за 2014 год в размере 435 тысяч рублей. Его в конце прошлого года перекупил Григорий Шинкарев – директор юридического бюро "Шуцгер и партнеры". А в феврале юрист подал иск о банкротстве и предложил в качестве арбитражного управляющего Юрия Ушакова. Последний в этом же качестве присутствует как минимум в двух банкротных делах, инициированных УГМК-Холдингом.

Вслед за объявлением банкротства в арбитраж выстроилась очередь кредиторов УралНИТИ. Практически первым в ней оказался Олег Мелюхов, который в конце 2015 года выдал терпящему крах институту заём в 27,5 миллиона рублей. Еще 60,5 миллиона УралНИТИ должен ООО "Нижнетагильский завод металлоконструкций", чьим основным владельцем является также О.Мелюхов.

Интересная деталь. Институт в марте 2015 года по заказу НТЗМК начал производство 545 тонн металлоконструкций для стадиона в Нижнем Новгороде. Контракт на 84 миллиона рублей должен был закрыться к 2016 году. А Совет директоров УралНИТИ (включая Мелюхова) почему-то одобрил эту сделку лишь в ноябре. Теперь же выясняется, что контракт практически не исполнен. То есть изначально перед институтом ставилась невыполнимая задача, а деньги в полном объеме пришли на расчетный счет? И "растворились" вместе с займом Мелюхова?

Для сравнения – квартальный фонд оплаты труда сотрудников УралНИТИ составляет 13,5 миллиона рублей. Именно такую сумму после вмешательства прокуратуры Юрий Ушаков заплатил за июль - сентябрь нынешнего года. Второй вопрос – где арбитражный управляющий ее нашел. Первый – куда ушли 88 мелюховских миллионов и были ли они в реальности или существуют только на судебной бумаге?

Так или иначе, Олег Мелюхов контролирует 88 миллионов рублей кредиторской задолженности. А "Уралвагонзавод" (читай Росимущество) теперь ровным счетом ничего не значит на территории УралНИТИ, а ведь еще недавно представители Корпорации входили в состав Совета директоров института.

Банально слили? Ну, значит, такой управленческий уровень УВЗ! А Мелюхов – на коне!

Можно предположить, что УралНИТИ ждет судьба подшипникового завода №6, располагавшегося в нескольких кварталах. В 2005 году купившие его братья Капчуки снесли производственные корпуса, и теперь там жилой комплекс "Бажовский". Что мешает построить ЖК "Мелюховский" в истоке улицы Луначарского?

Дмитрий БУЗДАЛОВ