Картель на дороге27 декабря 2016 в 12:57
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Под присмотром ФСБ и ФАС.
В Свердловской области медленно, но последовательно разворачивается разбор картельного сговора. Не пойман – не заговорщик. Пока что это лишь предположение чекистов и антимонопольщиков о том, что пять дорожных компаний в 2016 году "расписали" между собой пять аукционов на капитальный ремонт дорог и нанесение разметки. Счет идет на несколько сотен миллионов рублей. В числе главных подозреваемых в сговоре АО "Мелиострой" (Байкаловский район) и екатеринбургское ООО "СУ5групп".
Представители этих компаний 26 декабря провели первый раунд на комиссии Управления ФАС во главе с его начальником Дмитрием Шалободовым. И ушли на новогодний перерыв в подавленном настроении. Председательствующий пообещал им административное преследование за сокрытие достоверных сведений.
Чекисты заподозрили сговор "Мелиостроя" и "СУ5групп" после изучения сентябрьского аукциона на строительство 14-километровой дороги Аять - Таватуй. Из 10 заявившихся на него претендентов было допущено лишь три участника, которые в финальной части вели себя пассивно. СК "Вектор" не сделала ни одного шага. "СУ5групп" шагнуло единожды на 1 миллион рублей. "Мелиострой" еще на 1 миллион опустил цену и забрал контракт за 191 миллион рублей. Как выяснилось в дальнейшем, две сопровождавших победителя компании и не планировали исполнять контракт – пакеты представленных ими документов были не в полном объеме.
Эксперт "Уралинформбюро" предполагает, что участники аукциона теоретически были готовы к применению "тарана". Использующие эту тактику коммерсанты с помощью пары компаний резко опускают цену аукциона. После его окончания пришедшие к финишу первый и второй участники признаются не соответствующими из-за "кривых" документов, и победа достается третьему участнику, предложившему приемлемую для себя цену.
Готовился ли "таран" на аятской дороге, теперь можно лишь гадать. Вслух об этом на заседании в ФАС никто не говорил. Комиссия изучала иные приметы картельного сговора.
Например, заявки байкаловских "Мелиостроя" и СК "Вектор" поступили в Департамент госзакупок Свердловской области с одного "мелиостроевского" IP-адреса. Представитель компании-победителя на этот счет рассказала душещипательную историю о том, что директор "Вектора" уехал в командировку и упросил подать заявку своего друга – начальника производственного отдела "Мелиостроя". Ну, а тот не смог отказать.
Неудивительно будет, если завтра выяснится, что стабильным интернетом в Байкалово может похвастаться только "Мелиострой", и потому все предприниматели района выстроятся у дверей компании, чтобы задействовать ее компьютеры на торговых площадках. Можно предположить, что "история о дружбе" не растрогала членов комиссии. Во всяком случае, Дмитрий Шалободов был решителен в своих оценках: "Мы – врачи, боремся с болезнями. Выявим сговор – здоровее будет конкуренция".
Не меньший интерес антимонопольщиков вызвала связь между ООО "СУ5групп" и ООО "Спецстроймонтаж - 2000", принимавших участие в одном из аукционов на разметку дорожного полотна. Представитель СУ утверждала, что одинаковая фамилия Соколинский в двух компаниях никакого значения не имеет. Наверное, если не учитывать, что одним из руководителей ССМ-2000 является Игорь Владимирович Соколинский, а директором "СУ5групп" его сын Вадим Игоревич.
"Вы в следующий раз с правильными группами лиц к нам приходите, мы о вас все знаем", - посоветовал участникам Шалободов. И тут присутствующим журналистам стало понятно, что связка ФСБ-ФАС всерьез подготовилась к борьбе с картелями на Среднем Урале.
Аргумент подозреваемых о том, что в ходе аукционов государству не был нанесен ущерб – цена контракта не превысила стартовую – наткнулся на буквально железобетонный ответ начальника УФАС. "По мнению Конституционного суда, сговор - это неопределяемый ущерб", - пояснил Шалободов.
"Мы на всех аукционах демонстрировали абсолютно одинаковое поведение", - пыталась защититься представитель "СУ5групп". При этом она, возможно, забыла, что в двух аукционах ее компания победила, имея качественный пакет документов. А в остальных была "дисквалифицирована" из-за отсутствия требуемых бумаг.
"ФСБ занималось только одним аукционом по дороге Аять - Таватуй, а почему сейчас разбираются сразу несколько торгов?" - этот вопрос представительницы "Мелиостроя" был явно лишним. Еще в самом начале заседания начальник УФАС пообещал, что разбирательство будет тщательным и не скорым. Судя по толстым папкам с документами, досье на дорожников собрали приличное. Но даже его для вердикта оказалось недостаточно. Комиссия взяла тайм-аут для дополнительного изучения документов и запроса новых. Что косвенно свидетельствует – подозреваемым в картельном сговоре есть о чем поволноваться под новогодней елкой.
"Уралинформбюро" продолжит следить за "дорожной" ситуацией в ФАС.
Андрей БЕЛЫЙ
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