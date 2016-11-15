Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

В Год экологии президент агитирует россиян бороться за качество окружающей среды, а тех, кто ее загрязняет – учиться диалогу. Пройдет ли тест на открытость химический холдинг "Полипласт" в Первоуральске? Услышит ли главный акционер Александр Шамсутдинов из далекой Швейцарии путинский призыв? Или его убаюкает кристально чистый альпийский воздух?

Дело пахнет нафталином

"Полипласт-Уралсиб" – скромное предприятие по выпуску добавок для бетона. В нашпигованном промзонами Первоуральске его почти не видно, зато "слышно" – нафталиновую ноту в местном воздушном "букете" ни с чем не перепутать. "Это первая компания, которую мы выбрали кандидатом для проведения экологической инспекции в 2017 году, - сообщил "Уралинформбюро" замглавы Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Плюснин. – Завод, судя по всему, не желает в кризис тратиться на газоочистку. В августе 2016 года мне поступало много жалоб от жителей на запах нафталина".

Свердловская прокуратура тогда не усмотрела оснований для внеплановой выездной ревизии на "Полипласте", говорит начальник отдела надзора в области охраны атмосферного воздуха департамента Росприроднадзора по УрФО Анастасия Чурсинова. "Но через пару месяцев, в ноябре, мы провели внеплановую документарную проверку. Выясняли, как завод исполнил предписания, выданные еще летом 2015 года. Он должен был, во-первых, согласовать с региональным Минприроды уровень снижения выбросов в период неблагоприятных метеоусловий. Во-вторых, представить паспорта на 10 пылегазоочистных установок (ПГУ) и их зарегистрировать. Предписания были проигнорированы, поэтому возбуждены административные дела по ч.1 ст.19.5, материалы направлены в Первоуральский горсуд. Мы выдали новое предписание – сроком до апреля 2017 года".

Отсутствие документов на ПГУ означает: неизвестно, насколько эффективно работают эти установки и существуют ли они вообще – за время с последней выездной проверки их могли, к примеру, демонтировать. Такая безалаберность наводит на мысль, что и другие аспекты экологической политики на "Полипласте" хромают.

Отсутствие документов на ПГУ означает: неизвестно, насколько эффективно работают эти установки и существуют ли они вообще – за время с последней выездной проверки их могли, к примеру, демонтировать, пояснила А.Чурсинова.

Такая безалаберность наводит на мысль, что и другие аспекты экологической политики на предприятии хромают, подчеркивает Владимир Плюснин. Вызывает опасения грядущее расширение "Полипласта" - строительство цеха стиролакриловых и поливинилацетатных дисперсий. "Общественное обсуждение проекта в 2015 году прошло по стандартной схеме: плохое оповещение, неудобное время, полный зал работников завода и дружественных предприятий… А жителей поселка Талица, с которым будет граничить цех, – раз-два и обчелся", - рассказывает эксперт. И сетует на закон, который не дает общественным контролерам рычагов воздействия на нарушителей.

Уральскому экологу вторит товарищ по несчастью с Кубани - главный редактор еженедельника "Максимум-Кореновск" Татьяна Терещенко: "Мы оказались в эпицентре борьбы с заводом "Полипласт-Юг", построенным в жилой зоне станицы Кореновская, в 90 метрах от домов. О законности выдачи разрешения местной администрацией до сих пор идут споры. Угрозы о закрытии издания, о судебных разборках неоднократно поступали мне и в адрес активистов".

Кубанский филиал холдинга, как и "дочку" на Урале, собираются расширять – строить дополнительные установки. Увы, и нынешние протесты станичников не могут расшевелить чиновников и прокуроров.

Между тем поведение "Полипласта" в Первоуральске и Краснодарском крае – цветочки по сравнению с тем, что он творит у себя на родине – в Тульской области.

Тульский пряник с цианидом

В 2013 году даже привыкший к "опытам" город химиков Новомосковск и тот взмолился: доколе народ будет дышать жженой пластмассой? Кто-то угощал горожан коктейлем из нафталина, фенолформальдегида и другой отравы. "Полипласт" признался не сразу.

На заводе нам твердили: где превышение нормативов? А как поспоришь - выбросы специфические, обычные средства контроля их не обнаруживают. Потом губернатор нас поддержал, купили за 3,8 миллиона рублей мобильную лабораторию, заточенную на "Полипласт".

Глава Тульской региональной общественной организации "Экологическая защита" Вадим Баранов рассказал "Уралинформбюро", каких усилий активистам стоило доказать свою правоту. "На заводе нам твердили: где превышение нормативов? А как поспоришь - выбросы специфические, обычные средства контроля их не обнаруживают. Потом губернатор нас поддержал, купили за 3,8 миллиона рублей мобильную лабораторию, заточенную на "Полипласт". Базируется она в областном центре за 50 километров, потому что муниципалитет ею распоряжаться не имеет права. Когда в Новомосковске проблемы – вызываем, едет на замеры. Протоколы с результатами поступают в Минприроды региона, оттуда информация передается в департамент Росприроднадзора, бывают штрафы. Это лучше, чем ничего", - объясняет В.Баранов.

Чем ответили промышленники? Собственники спешно раздробили "Полипласт" на несколько юрлиц, и если раньше источник нафталина в Новомосковске был один, то теперь искать виновного сложнее. Да и проверять каждую площадку, ныне самостоятельную организацию, по закону можно всего раз в три года.

Живущему в Швейцарии Александру Шамсутдинову принадлежат доли в капитале этих компаний, в том числе в ООО "Оргсинтез", которому "Полипласт" передает стоки на глубинную закачку. "Прежние топ-менеджеры "Оргсинтеза" засветились в уголовном деле – они принимали на хранение опасные жидкие отходы со всей страны и из-за рубежа. За 3 тысячи тонн цианидов, например, выручили миллион долларов. Из прудов-отстойников ядовитые испарения несло по городу. Нам еле удалось лишить фирму лицензии", - вспоминает В.Баранов.

По его словам, предприятия давно "подружились" с ЦЛАТИ (ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений") – часто заказывают там исследования для собственных нужд. И то же самое учреждение Росприроднадзор привлекает к государственным экологическим проверкам – можно предположить, что своих клиентов-частников ЦЛАТИ обижать не станет.

"Пока мы воюем за чистый воздух с переменным успехом. Советую уральцам настаивать на покупке передвижной лаборатории, иначе шансов одолеть "Полипласт" мало", - утверждает В.Баранов.

Впрочем, Владимир Плюснин сдаваться не намерен при любых раскладах: "Приглашение на экологическую инспекцию – проба компании на открытость. Вот и узнаем, чего стоят громкие лозунги "Полипласта" об инвестициях в охрану природы. А там будем действовать дальше".

Надежда ПРАВДИНА