"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкойСегодня в 16:15
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Для екатеринбуржцев.
Еще один застройщик в Екатеринбурге рискует оказаться под прессом народного гнева. Компания с тюменскими корнями "Брусника" тянет со сдачей трех жилых комплексов: "Квартал Новаторов", "Суходольский" и домов в микрорайоне "Солнечный". Дольщики между тем готовятся пригласить девелопера в суд, передает "Уралинформбюро".
Ключи от первой очереди "Квартала Новаторов" должны были выдать собственникам еще в сентябре 2016 года. Сроки переносились дважды. "Сейчас нам говорят про март. При этом заблаговременно о задержках никто не предупредил", - рассказывает одна из дольщиц проекта Анастасия. По ее словам, многие из ее товарищей по несчастью сейчас живут на съемных квартирах, выплачивают ипотеку, и полугодичная задержка для них более чем существенна.
"Квартал Новаторов"
"При этом платить неустойку в полной мере "Брусника", видимо, не собирается. Нам предлагают какую-то минимальную компенсацию. Кто-то подписал допсоглашения, в соответствии с которыми выплачивают тысяч по 40. Это в несколько раз меньше тех сумм, которые получаются при расчете по стандартной формуле. А "Брусника" как захотела, так и посчитала. Очень много народу собирается выбивать неустойку через суд. У нас в инициативной группе около 50 человек", - рассказывает Анастасия.
Сдача домов в "Суходольском" и "Солнечном" намечалась на конец 2016 года. Но и там уложиться в срок не получилось – выдавать ключи начнут дай Бог летом. Об этом, кстати, сами дольщики еще не знают. "Никто заранее не уведомлял. Только когда сама позвонила, подтвердили", - говорит дольщица "Суходольского" Юлия. Будущие жильцы "Солнечного" новость также узнали от "Уралинформбюро". "Никто ничего не говорил. Это возмутительно", - прокомментировала дольщица Дарья.
Близки к панике и дольщики проекта "Шишимская горка" на Уктусе. Работы там ведутся на уровне фундамента, а сдать объект, кстати, как и вторую очередь "Квартала Новаторов", планируется в 2018 году.
Микрорайон "Шишимская горка"
"Уралинформбюро" направило в компанию "Брусника. Екатеринбург" информационный запрос. Однако ответов удостоилось меньше половины из поставленных 9 вопросов. По просьбе застройщика приводим комментарий целиком без правок:
"Сейчас завершается строительство "Квартала Новаторов", дом готовится к вводу в эксплуатацию. О переносе сроков ввода дома мы заранее уведомляли собственников. Были составлены дополнительные соглашения на получение компенсаций. В конце февраля мы планируем начать передачу квартир собственникам. Тем самым, согласно дополнительным соглашениям к договорам долевого участия, квартиры будут переданы до 21 марта.
По договору долевого участия передача ключей собственникам квартала в жилом районе "Солнечный" и "Суходольского" должна закончиться до конца марта. Передача ключей перенесена на три месяца. И завершится до 30 июня. Причиной для переноса срока строительства послужила необходимость выполнить в полном объеме благоустройство и отделочные работы. В связи с этим на теплый весенний сезон перенесены работы по укладке твердых покрытий, благоустройству внешней территории, фасадные работы".
Район "Суходольский"
Без ответа остались редакционные вопросы о размерах неустойки, а также о том, не связан ли перенос сроков с нарушением графика финансирования проектов. Застройщик списал все на погодные условия. Как будто при изначальных расчетах он предполагал, что зима придет в Екатеринбург на 3 месяца позже, или ее не будет вовсе. В компании также решили не рассказывать о том, выдерживают ли график работы на "Шишимской горке". Молчанием "Брусника" ответила и на претензии жильцов ЖК "Каменный ручей", где почти год не могут довести до ума прилегающую территорию и паркинг.
Все дороги ведут на Кипр
Не секрет, что застройщики переживают не лучшие времена. Кошельки россиян за годы кризиса заметно похудели, и спрос на квартиры оставляет желать лучшего. Но есть и другие причины, по которым девелоперы не справляются с обязательствами. Например, банки удвоили бдительность – малейшее нарекание, и финансирование проекта может оказаться под угрозой.
"У банка с застройщиками всегда четкие договоренности по финансированию. Но есть такая интересная вещь. Банки могут на полпути сказать: "Мы не будем финансировать". Зачастую они могут в одностороннем порядке выйти из проекта. Эта проблема касается всех застройщиков. Вот банкам, например, не нравятся сроки выполнения работ. Они говорят – "все, мы прекращаем финансирование". Эти условия прописаны в договорах", - пояснил один из участников строительного рынка Екатеринбурга.
Кроме того, некоторые застройщики еще не забыли классические схемы вывода денег. "Компании завышают сметы, еще каким-то образом выводят банковские средства из проекта. Деньги могут быть направлены на другой проект в надежде, что там «отобьются» продажами. Но продажи могут встать, и деньги обратно вернуть не получается. Хоп, и все повисло. Ну, или кто-то домик в Майами хотел себе давно. Такое тоже бывает, но это другая история", - комментирует собеседник "Уралинформбюро".
Квартал "Брусники" в "Солнечном"
Стоит отметить, что до недавнего времени "Брусника" ходила в отличниках строительного рынка. К компании не было нареканий, дома сдавались в срок. В 2016 году удача от застройщика как будто отвернулась – на стройках в Тюмени и Екатеринбурге гибнут и калечатся рабочие, планы по вводу летят в тартарары. Неурядицы в бизнесе наблюдатели связывают с вексельными сделками с ликвидированным "Сибнефтебанком". В данный момент Тюменский арбитражный суд пересматривает дело о взыскании с застройщика 155 миллионов рублей по простым векселям, а также 9,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Кстати, на строительном рынке Екатеринбурга брусничников называют "мутными ребятами". Компания пришла в столицу Урала из Тюмени в 2011 году вместе с нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Для работы было учреждено общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Екатеринбург". При этом в северных регионах работают "Брусника. Тюмень" и "Брусника. Сургут". В российской столице "Брусника. Москва" строит "Первый квартал" в Видном. Примечательно, что все эти штампованные юрлица учреждены компаниями, зарегистрированными на Кипре. Например, "Брусника. Екатеринбург", согласно данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит BRUSNIKA ESTATE URAL LIMITED, а "Брусника. Тюмень" на 99,9% – BRUSNIKA ESTATE WEST SIBERIA LIMITED.
На вопросы о финансовом благополучии, как и ожидалось, в екатеринбургской компании не отвечают. Между тем в Свердловской области совсем недавно обнулился реестр обманутых дольщиков, и появление "тюменских" проблемных объектов в планы Евгения Куйвашева, озабоченного переизбранием на новый губернаторский срок в сентябре 2017 года, однозначно не вписывается.
Анастасия КОКАРЕВА
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