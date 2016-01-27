"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.



"Ипотечная кабала" становится обыденной реальностью. По данным РАНХиГС, ипотечный займ есть у 18% россиян. При этом с приходом кризиса выплаты для многих стали неподъемными. После многочисленных протестов валютных ипотечников, оказавшихся после девальвации рубля в безвыходной ситуации, правительство запустило программу помощи через АИЖК. Она дает возможность получить списание части долга по остатку, причем как валютным, так и рублевым ипотечникам. Однако почти за два года воспользовались ей единицы. Заемщики наткнулись на массу сложностей и отказы в поддержке.

Программа была запущена в 2015 году с бюджетом в 4,5 миллиарда рублей. Она предусматривала единовременное списание с ипотечного счета 10% остатка либо уменьшение платежа по кредиту на срок до 18 месяцев. На помощь государства могли претендовать граждане, у кого доход снизился на 30% либо на треть вырос платеж по валютным кредитам (в пересчете на рубли). Казалось бы, государство расщедрилось. Но практика доказала - когда речь заходит о деньгах, государство сродни суровой мачехе.

Если сравнить эту программу с программой субсидирования процентной ставки по ипотеке, то информирования о ней, по сути, не было. Вот о том, что есть возможность получить ипотечный кредит по более низкой ставке, знали практически все – об этом трубили в новостях, информацию распространяли банки и застройщики. Оно и понятно. Программа субсидирования была направлена в первую очередь на помощь падающему рынку недвижимости – на стимулирование продаж. По факту от ее реализации свою прибыль получили все предприятия строительной сферы, их сотрудники сохранили работу, ну, и заемщики воспользовались более привлекательной ставкой. Почти 40% выданных ипотечных кредитов в России (304 тысячи) - со сниженной ставкой, сообщили "Уралинформбюро" в АИЖК.

По программе поддержки ипотечников сложилась совсем другая ситуация, ведь понятно, что помощь отдельным гражданам таких заметных "барышей" экономике не принесет. Судя по сервису "Яндекс.новости", первые сообщения в СМИ о программе появились только в декабре 2015 года, да и то с информацией об ее продлении. То есть о ней знал, по сути, лишь ограниченный круг лиц – сотрудники банков, АИЖК и их окружение.

Как результат, за полтора года работы объем поддержки составил 1,5 миллиарда рублей, то есть была израсходована лишь треть запланированной суммы. В прошлом году в целом по России было переоформлено всего 7 тысяч ипотечных кредитов.

Если говорить об Урале, то в Сбербанке на Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области и Республику Башкортостан в 2016 году пришлось лишь 500 реструктуризированных кредитов. Суммарный объем предоставленной помощи составил 73 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском банке Сбербанка России. Между тем портфель жилищных кредитов в нем превышает 218,4 миллиарда рублей.

В других банках, участвующих в программе, ситуация выглядит еще печальнее. Так, в "ДельтаКредит" в Свердловской области по программе было реструктуризировано 8 кредитов, в ВТБ24 – 18.

Кроме плохой информированности населения, проблемой стали и жесткие ограничения по программе. И это вроде бы логично – раздавать деньги направо и налево государство не обязано. Однако жалобы заемщиков в основном обусловлены позицией банков. Так, на форумах нередки сообщения о том, что, несмотря на предварительное одобрение АИЖК и соответствие всем требованиям, кредитная организация в поддержке отказывала. Как пишут пользователи, по условиям программы у финорганизаций развязаны руки. На свое усмотрение они могут как согласиться, так и отказать - никакого обязательства у них нет. Да и говорить о причинах отказа они не должны.

Впрочем, отказы с объяснениями, по словам заемщиков, также были, мягко говоря, странными. Зачастую финорганизации ссылались на то, что ипотека была оформлена с господдержкой (по программе субсидирования ставки) и помощь от государства уже получена. "Но вот из-за ипотеки с господдержкой (пропади она пропадом, лучше бы взял по обычной ставке, если бы знал) банк уперся и ни в какую. Еще не видел ни одного человека, кто бы пробился с этим", - пишет пользователь Gracegrace.

Форумчане уверены, что у банков есть внутреннее распоряжение не помогать заемщикам с субсидированной ставкой. При этом в постановлении правительства РФ о программе такого условия нет. По этому поводу пользователи пишут письма с жалобами в АИЖК, а также федеральным чиновникам и президенту РФ Владимиру Путину, однако сообщений о том, что обращения помогли, практически нет.

В банке ВТБ24 "Уралинформбюро" сообщили, что в их практике не было отказов заемщикам по причине того, что ипотека выдавалась по программе господдержки. Об этом же заявили в Сбербанке.

В Уральском банке Сбербанка России уверяют, что все условия указаны в постановлении, и банки не могут от них отступать. Отказы могут быть связаны с тем, что заявители ориентируются на основные требования (площадь квартиры, категория заемщика), не обращая внимания на нюансы, которых довольно много. "Например, некоторые заемщики упускают, что стоимость одного квадратного метра их квартиры не должна превышать среднерыночный уровень больше чем на 60%. В расчет принимаются данные Росстата на дату получения кредита. Важно и то, что обеспечением по кредиту должна быть ипотека жилого помещения или залог прав требования на строящуюся квартиру. Заемщики, кредиты которых до завершения строительства недвижимости обеспечены только поручительством физлиц, воспользоваться программой не смогут", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.

Для оформления заявки на помощь необходимо собрать внушительный пакет документов, куда, в том числе, входят выписки из ЕГРП. Каждая из них стоит 1500 рублей. К примеру, семье из 4 человек необходимо потратить 6 тысяч рублей (выписка берется на каждого), чтобы только подать заявку. В случае отказа банка эти деньги оказываются попросту выкинутыми.

При этом еще одной загвоздкой стала нерасторопность сотрудников банков и АИЖК. Как пишут пользователи форумов, у некоторых оформление господдержки занимало 6-8 месяцев, хотя, как заверили "Уралинформбюро" представители банков, срок составляет 7-14 дней.

Впрочем, некоторым такое затягивание лишь на руку. Так, условия программы правительство периодически смягчает, чтобы все-таки потратить 4,5-миллиардный бюджет. Сейчас можно получить списание 20% остатка, а круг граждан, которые могут претендовать на помощь, расширен. Поэтому, подавая заявлению на списание 10%, некоторым удалось получить уже 20%.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин причиной низкой эффективности программы называет отсутствие необходимости в поддержке. По его словам, в Свердловской области в прошлом году было реализовано ипотечного жилья на сумму более 80 миллионов рублей. Это те квартиры, за которые заемщики не смогли платить. Сумма, по словам Болотина, очень скромная и говорит о том, что проблем с просрочкой в регионе нет.

Сейчас власти вновь обсуждают продление программы и списание уже 30% остатка долга. Как отмечают в банках, после смягчения условий заявок на получение помощи стало заметно больше. Да и россияне стали более информированы – за полтора года "сарафанное радио" все-таки сработало.

Алена ИЗМЕСТЬЕВА