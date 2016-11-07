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"Чистый" спирт Сегодня в 13:49

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Контрафакт выдохся.

В 2016 году алкогольный рынок преподнес федеральной казне неожиданный подарок – акцизные сборы увеличились почти на треть, до 164 миллиардов рублей. Загадка в том, что объемы производства выросли не столь существенно. Да и ставка акциза для крепкого алкоголя была такой же, как в 2015 году, – 500 рублей за литр безводного спирта. Эксперты склонны полагать, что чудо сотворила ЕГАИС, которой розница "подчинилась" в июле 2016 года.

Как утверждает гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, благодаря системе легальная водка вытеснила с прилавков контрафакт. Теперь практически каждая бутылка в "белой" рознице учтена, а значит с нее заплачен акциз. Для сравнения – в былые времена доля нелегального алкоголя в легальных торговых точках достигала 30%. Ведь тогда торговцы зачастую и не подозревали о наличии у них контрафакта – зачастую подделку могла выявить только проверка.

"Если в 2015 году в легальной розничной торговле продавалась и легальная, и нелегальная водка, то с 1 июля 2016 года, когда туда внедрили ЕГАИС, нелегальную водку выкинуло волной. Она не ушла на нелегальный рынок, она просто исчезла. Этот объем (порядка 250-300 миллионов литров) не нужен нелегальному рынку. Ведь в легальной рознице эта водка продавалась по цене в 200 с лишним рублей под видом нормальной продукции. Сейчас этот сегмент целиком заместил "белый" товар", - пояснил "Уралинформбюро" Вадим Дробиз.

О том, что легальные полки очищаются от контрафакта, говорят и результаты полицейских рейдов. Если в 2015 году из оборота было изъято 22 миллиона литров нелегальной продукции, то в 2016 году – 16 миллионов. "Рынок нелегальной водки сократился в прошлом году процентов на 60 – то есть больше, чем в 2 раза. Сейчас в России создан легальный алкогольный рынок, но для населения, которое зарабатывает больше 20 тысяч рублей в месяц", - резюмирует Вадим Дробиз. По его словам, в торговых точках, не имеющих лицензию, поддельная водка по 100 рублей по-прежнему льется рекой.

Законопослушные оптовики и розница проглотили "горькую" пилюлю ради оздоровления. Катастрофы, которую предрекали торговцы по большому счету не произошло. "У меня никаких претензий к системе ЕГАИС нет. Все процессы рабочие – проблемы, которые возникают, быстро решаются", - поделился владелец екатеринбургской сети алкогольных магазинов "Магнум" Илья Борзенков.

"Система работает, наши клиенты с ней уже свыклись. Каких-то серьезных сбоев нет", - отмечает Аскар Рахимбердиев, гендиректор компании "Мой склад", поставляющей программное обеспечение.

Сложности возникают в основном с пивной продукцией. "У нас очень большой объем движения товара. Это касается в первую очередь пива – там обороты на порядок больше, чем с крепким алкоголем. Строго соблюдать постоянный учет достаточно сложно. Бывает, что люди ошибаются при внесении данных, возникает пересорт. То есть несоответствие того, что учтено, и того, что реально есть на складе", - говорит замдиректора торговой компании "Кредос" Иван Блинов. Глава Союза пивоваров Южного Урала, директор ООО "Лаборатория живого пива" Илья Ройтенберг жалуется на волокиту: "Отнимает много времени. Приходится дублировать то, что заносится в 1С".

В этом смысле облегчить жизнь торговцам могли бы радиочастотные метки (RFID). Идею, в частности, продвигает Минкомсвязь. В ведомстве заявляют, что использование такой маркировки окончательно вычистит контрафакт, увеличит собираемость акцизов и в разы ускорит сканирование алкоголя для системы ЕГАИС. "Например, с помощью сканера радиочастотных меток можно мгновенно учесть один или несколько ящиков алкогольной продукции, тогда как ручное считывание штрихкода предполагает последовательный учет каждой бутылки", - объясняют там. Но, пожалуй, на этом плюсы инновационных меток заканчиваются.

"Я бы сказал, что это внедрение инновационных технологий, которое так любит Медведев. Не более. Хотя если эта метка будет стоить 2 рубля, как и простая акцизная марка, ну или хотя бы 2,5 рубля, тогда – другое дело. Но обещают-то по 7-10 рублей. За такую цену она не нужна никому, даже как инновационный продукт", - отметил Вадим Дробиз, еще раз подчеркнув, что с ролью "антиконтрафакта" успешно справляется ЕАИС.

Потребителя практически обезопасили от "паленки". При этом подпольное производство и бутлегеры, конечно, никуда не делись. Да и настойки боярышника по-прежнему доступны для населения. Но это, как говорится, совсем другая история.

Анастасия КОКАРЕВА

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