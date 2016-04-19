Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

В российских регионах стартовала подготовка к посевной кампании. Как заведено, сельхозпроизводители и банки вступили в острую фазу кредитного взаимодействия. Накал страстей, конечно, не такой, как в 2015 году, когда ключевая ставка в 17% годовых едва не лишила страну урожая. Однако интригу привносят новые правила государственного субсидирования. "Прорастет" ли новая схема льготного кредитования?

Как пояснили "Уралинформбюро" в минсельхозе Свердловской области, с 2017 года государственные субсидии по кредитам получают не аграрии, а банки, с которыми заключены соглашения. Сельхозпроизводители подают заявки, финорганизации рассматривают их и направляют в Минсельхоз РФ, где в течение 7 дней принимается решение о выделении средств. По одобренным заявкам кредиты будут выдаваться со ставками от 1 до 5% годовых.

В банках такой порядок приветствуют. "Новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки, а главное, избавить сельхозтоваропроизводителей от длительных процедур получения субсидии", - прокомментировали в пресс-службе свердловского филиала Россельхозбанка.

В ВТБ, где "аграрный" портфель за прошлый год нарастили почти в 1,5 раза – до 146 миллиардов рублей, также преисполнены оптимизма. А вот в Сбербанке предупредили, что льготных кредитов на всех может не хватить. "Учитывая, что с начала запуска нового механизма прошло чуть более месяца, трудно давать оценки и делать выводы о его эффективности. Тем не менее, уже сейчас ясно, что сумма выделенных субсидий по кредитам аграриям значительно меньше реальной потребности. Объем кредитования по льготным ставкам будет напрямую зависеть от размеров выделяемых государством субсидий", - отметили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России.

Понятно, что новая схема не избавит от старых проблем. Банки по-прежнему с большой опаской кредитуют аграриев. Их можно понять – кто-кто, а банкиры деньги считать умеют. "Агропромышленный комплекс подвержен как особым отраслевым, например, природно-климатическим условиям, так и рыночным рискам, поскольку цена на сельхозпродукцию регулируется спросом и предложением. У производителей, себестоимость продукции которых привязана к "сырьевым" товарам, котирующимся на бирже (зерно, семя подсолнечника), есть риск снижения доходности. Например, в себестоимости производства цыпленка-бройлера доля кормов составляет более 60%, при этом цена комбикорма коррелирует с ценами на зерно. Особую роль играет валютный риск, так как волатильность курса напрямую сказывается на рентабельности и себестоимости производимой продукции", - пояснил "Уралинформбюро" представитель банковской сферы.

Еще один собеседник агентства, помимо погодных и рыночных рисков, в числе негативных факторов отметил длительность сельскохозяйственного цикла: "В растениеводстве, например, промежуток между затратами и получением прибыли достаточно большой. Плюс урожай еще нужно продать. Это тоже зачастую отбивает у банков желание кредитовать. Им проще прокредитовать, например, парикмахерские, магазины, рестораны – те сферы, где средства оборачиваются в разы быстрее".

Учитывая все это, банки изучают потенциальных заемщиков буквально под микроскопом. Обязательные условия для выдачи кредитов – стабильное финансовое положение, хорошая кредитная история, наличие обеспечения по выдаваемому кредиту. Как часто свердловские аграрии "пролетают" с получением средств, представители банков уточнить не смогли.

Накладывает свой отпечаток и просрочка. В Сбербанке дисциплинированность сельхозпроизводителей оценили на четыре с плюсом: "Значительная часть кредитов, выданных Уральским банком Сбербанка аграриям, погашается своевременно, доля просрочки несущественна". В некоторых других банках дела обстоят иначе - просрочка порой достигает миллиардов рублей. Один из самых знаменитых должников в Свердловской области - ООО "Шиловское". По долгу сельхозпредприятия в 160 миллионов рублей пришлось отвечать депутату Заксобрания Илье Гаффнеру. Сейчас он проходит процедуру банкротства.

Сами аграрии по поводу кредитных перспектив пока предпочитают отмалчиваться. Между тем деньги для подготовки к посевной позарез нужны будут уже в марте. В банках уверяют, что новый механизм сбоев дать не должен, и процесс предоставления кредитов даже ускорится. Но есть и скептики. Некоторые эксперты полагают, что включение в цепочку согласований федерального Минсельхоза может затянуть процесс.

А ведь ресурсов у свердловских аграриев не хватает. "Тут еще последние два года такие… 2015 год – залило, 2016 год – засушило. Это здорово сказалось – затраты сделали, а выхлопа не получили", - говорит директор СХПК "Битимский" Михаил Мальцев. "Из-за засухи по овощам и по картофелю недобор в 30%", - подтверждает глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Жиганов.

Кстати, хваленое эмбарго, которое в целом подстегнуло отечественный агропром, свердловским сельхозпроизводителям не слишком подсобило. "Лучше не стало. По мясу особенно. С реализацией свинины в прошлом году проблемы были, в этом году проблемы. Спроса нет. Достойное крестьянское мясо выращено – никому не нужно. Цены закупочные снижаются. В прошлом году мы на свинине 26 миллионов убытка имели. Границы у нас дырявые – везут, наверное, из-за рубежа – через Белоруссию, Казахстан. Мы невостребованы, к сожалению. За счет молока имеем более или менее хорошую картину. Если бы на одном мясе сидели да на одном растениеводстве – тут все, хана", - делится глава СПК "Килачевский" Анатолий Никифоров.

Надо отметить, что, говоря о проблемах, сельхозпроизводители всегда добавляют: "жить будем, только работать надо". Работать с деньгами или без денег - будет понятно в марте, когда большая часть кредитных заявок получит заключение.

Анастасия КОКАРЕВА