УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Уральская горно-металлургическая компания рвется добывать никель возле Хоперского заповедника в Воронежской области, сметая все преграды. План нехитрый: мнение ученых игнорировать, чиновников и полицию взять "под колпак", протестующих экологов заткнуть деньгами, а не поможет – упрятать за решетку. "Уралинформбюро" подробно рассказывало об этой эпопее.

Но "что-то пошло не так"... В начале марта 2017 года опальных активистов Игоря Житенева и Михаила Безменского отпустили на свободу после трехлетнего(!) заточения в СИЗО и под домашним арестом. Им, напомним, вменяют вымогательство 26 миллионов рублей у должностных лиц УГМК в обмен на прекращение протестов.

Узников "медной империи" спас "внезапно" обретенный месседж Генпрокуратуры, указывающий на необоснованность обвинения. Он косвенно указывает на возможность их оправдания.

Уголовное дело, по мнению экспертов, сфабриковано от первой до последней страницы. Высокопоставленные "заХОПЕРщики" из УГМК - директор по корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Мелюхов и директор холдинга по безопасности Юрий Немчинов явно перестарались. Версия, что они сами инициировали подкуп, находит все больше подтверждений. Провал операции может дорого обойтись и "медному королю" Андрею Козицыну.

Корресподент "Уралинформбюро" побеседовал с воронежцами.

Обвиняемый Игорь Житенев, экс-атаман казачьего войска:

– Если опубликовать все материалы дела – это будет сенсация. На моем примере там можно видеть разные методы устрашения от УГМК: подкупы, шантаж, провокации, разжигание межнациональной розни, физическое насилие. Многоходовка очень хорошо спланирована, видно, что рука у них набита. Изначально менеджерам компании дали установку посадить человек 30. Они были убеждены, что кого-то из активистов закроют, кого-то добьют (перед арестом Житенева сильно избили – прим. ред.). В одном из разговоров Мелюхов прямо приказывает Безменскому поискать у меня слабые места – дочь, бизнес.

Генпрокуратура вынесла постановление еще в 2014 году, мы на тот момент полгода как находились в изоляторе. Но эту бумагу в полиции прятали, а не просто потеряли. Юрий Ефимович Немчинов сам именует УГМК "наша компашка" – бывший полицейский знает о чем говорит. "У нас власть, у нас деньги", – заявляет открыто. Мелюхов твердит: "Куда вы против государства!" Такое ощущение, что пришли мальчиши в коротких штанишках и проталкивают свои игры. Играются судьбами людскими, как шахматами. Кто-то должен с них спесь сбить. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует.

Моя основная задача – соединиться с семьей, поправить здоровье хотя бы частично. Раньше у нас был семейный бизнес, жили в достатке. Сейчас финансовое положение сложное, на лечение уходит много средств. Жена увезла 10-летнюю дочку в Москву, там устроилась на работу. Мама-пенсионерка помогает. Отца не стало, пока я был в СИЗО. О компенсации вреда подумаю, если вынесут оправдательный приговор.

Адвокат Безменского Владимир Кузьмичев:

– Можно ли считать освобождение под подписку о невыезде переломным моментом? Трудно сказать. У нас впереди еще апелляция в Воронежском облсуде, скорей всего в марте. Дата пока не назначена. В декабре 2016 года Новоусманский райсуд вернул дело в прокуратуру за недостаточностью доказательств вины. Потерпевшие (УГМК) подали жалобу. Будет рассматриваться протест и на возврат в прокуратуру, и на смягчение меры пресечения.

Настроение у обвиняемых гораздо лучше, чем 4 года назад, когда их арестовали, применяли к ним незаконные методы воздействия. Оба серьезно больны. 2,5 года в СИЗО плюс 9 месяцев домашнего ареста дают о себе знать.

Случайно ли "всплыла" бумага из Генпрокуратуры – требование замгенпрокурора РФ Виктора Гриня об устранении нарушений в расследовании уголовного дела? Да тут и без того все известно. Анализ следственных действий позволяет понять, что из себя представляет данное дело. Это, на наш взгляд, грубая фальсификация. Само по себе одно требование Генпрокуратуры ничего не решает, но еще раз демонстрирует несостоятельность, мягко говоря, этого дела. Еще раз подчеркивает, высвечивает незаконность предъявления обвинения и Безменскому, и Житеневу.

Куратор направления "Поддержка политзаключенных" правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис:

– Касаемо Житенева дело представляется сфабрикованным полностью, от начала до конца. Если второй обвиняемый хотя бы вступил в некие отношения, какие-то материальные блага получал, то Житенев никаких действий, вменяемых ему, не осуществлял, ни умысла, ни попыток. Имела место полемика между органами (прокурор материалы возвращал, была переквалификация). Люди, которые занимались делом активистов и готовили арест, были сами подвергнуты уголовному преследованию. Учитывая, что Житенев освобожден из-под стражи, по совокупности этих факторов мыслимо если не оправдание, то вынесение приговора по отбытому или иному мягкому приговору, не связанному с лишением свободы.

Мне кажется, дело недостаточно громкое для ряда "Дадин – Чудновец – Севастиди", чтобы власть могла его использовать как предвыборную демонстрацию своей милости. Маловато общественного внимания приковано к нему на федеральном уровне. Мягкий исход вероятен, а "праздничное" прекращение – скорее нет.

Член инициативной группы движения "В защиту Хопра" Нелли Рудченко:

– Мы надеемся на решение облсуда в пользу Житенева. Это был бы знак для людей, что справедливость все-таки есть. Дело трижды отправлялось на доследование, и ничего нового не добавилось. Нам неизвестно, находит ли прокуратура новые доказательства.

Когда от адвоката УГМК Якубовской было подано апелляционное возражение, нас возмутило, что всех причастных к движению назвали правыми радикалами. Мы никогда экстремизмом не занимались, все акции, митинги согласовывали с властями.

В рамках расследования было открыто еще одно дело – о вымогательстве со стороны неустановленных лиц. Летом-осенью наших активистов, в том числе меня, по нему допрашивали в Новохоперском отделе полиции, в Борисоглебске. Получается, руководители УГМК сами не знают, кто вымогал у них деньги? Абсурдная ситуация.

Понятно, почему процесс затягивается. Компания добилась цели: многие отошли от протестного движения, боятся за себя и близких. Новохоперский район пустеет, люди закрывают дома и уезжают. А надзорные органы не спешат выполнять свою работу, зато отписками можно чемоданы набивать.

На месторождениях идет геологоразведочное бурение, из-за чего в подземные воды проникают уран и сера. Исследования колодцев показывают рост содержания этих элементов – возможно, компания начала подземное скважинное выщелачивание, при котором сера применяется. Население не верит уже ни во что, каждый спасается как может.

В декабре 2016 года жителям села Елань-Колено удалось остановить вывоз буровых шламов на свалку ТБО в Новохоперск. Вызывали полицию, дознавателя, были взяты пробы. Результаты якобы еще не готовы.

25 февраля в Воронеже прошел круглый стол о перспективах добычи никеля на Хопре. За полчаса до начала пресс-секретарь УГМК Маргарита Глотова отказалась от встречи. Компания, как танк, идет напролом, ей плевать на диалог с общественностью.

Но пусть нас не так много, мы будем бороться дальше за свою землю и будущее наших детей!

"Уралинформбюро" продолжит следить за битвой УГМК "при Хопре".

Беседовала Надежда ПРАВДИНА