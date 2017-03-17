Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Как семейная драма закрыла местный молокозавод.

Мясокомбинат, сеть продуктовых магазинов "Антарес", ликеро-водочный завод "Алкона" – далеко не полный перечень точек занятости населения и формирования доходов в казну, которых лишился за последний годы Каменск-Уральский.

В марте 2017 года список пополнил молокозавод. Предприятие знакомое и любимое жителям с 1949 года. Даже лихие 90-е и миллионные долги не смогли его остановить. Без родной "молочки" город оставил семейный конфликт.

Слухи о закрытии предприятия витали с осени 2016 года. Что странно, ведь на тот момент ОАО "Молоко" уже два года как было объявлено банкротом. За компанией числились долги на десятки миллионов рублей. Тем не менее производство не останавливалось. Ежедневно на полки местных магазинов попадало 30 видов йогуртов, ряженки и кефира. В каменские детсады и школы шло шесть тонн молочной продукции в сутки. А 180 сотрудников предприятия получали пусть не самую высокую, но стабильную зарплату.

Каменский завод снабжал "молочкой" все городские детские сады и школы. На предприятии работали 180 человек.

Производство вполне могло продолжаться еще несколько месяцев – до ликвидации завода и смены собственника. Конвейеры встали из-за личной неприязни Евгения Николаева и его зятя Анатолия Куклина. Николаеву принадлежит ОАО "Молоко", а с ним территория и здание завода. Куклину – ООО "Партнер", которое владеет оборудованием молокозавода. В течение последних лет между родственниками существовал договор аренды, периодически продлеваемый. Срок последнего истек 28 февраля. Тогда же остановилось все производство, а сотрудники были уволены.

Возобновлять договор и совместную работу не стали из-за конфликта, который "из избы" стараются не выносить, но получается это с трудом. "Сложно назвать родственником человека, который перестал признавать и узнавать свою дочь и внуков", – делится Анатолий Куклин в интервью местному телеканалу.

Николаев приоткрывает занавес: "Причина – воровство. Везде одна причина – деньги. Но я не МВД. Я не имею права судить. Я сужу по своим понятиям, договориться нам невозможно".

Возможно, "воровство" зятя довело ОАО "Молоко" до банкротства. Не исключено, что тесть "обиделся" на требование расплатиться. Как минимум три компании Куклина (ИП Куклин А.С., ООО "Партнер", ООО "Сапсан") числятся среди кредиторов молокозавода.

В рамках процедуры банкротства для ОАО "Молоко" был назначен конкурсный управляющий. 27 октября 2015 года его обязали получить через суд деньги для выплаты части задолженности. Куклину тогда полагалось более 3 миллионов рублей (при общем долге в 82 миллиона). Полтора года спустя управляющего обвинили в бездействии – денег кредиторы до сих пор не увидели.

За ОАО "Молоко" числится долг в 82 миллиона рублей. Кредиторы не видят денег уже больше двух лет. Не помог и конкурсный управляющий.

А стоило молокозаводу "избавиться" от неугодного зятя, как тут же "решились" все финансовые проблемы. 27 февраля, за день до окончания договора аренды, в арбитраж от Евгения Николаева поступило заявление о намерении погасить многомиллионный долг. После чего будет решена судьба завода.

Пока руководители делят миллионы, без работы остались 180 сотрудников молокозавода. Хотя их увольнение и прошло в полном согласии с буквой закона. Куклин, на чьем предприятии они числились, предупредил о возможной остановке производства за два месяца. Рассчитали всех полностью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Каменском центре занятости, к ним обратились около сотни сотрудников молокозавода. По закону для них лучше всего встать на учет в первые две недели после увольнения.

Куда пошли остальные – неизвестно. Евгений Николаев уверяет журналистов, что устраивает всех обратившихся. На ту же должность, с тем же окладом. Только завод стоит, и работы нет, как и зарплаты.

Молокозавод принимает уволенных ранее сотрудников, но когда работа возобновится, неизвестно.

Не обидели и поставщиков сырья – с ними полностью рассчитались. Во всяком случае, в министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области ни одной жалобы не поступало. Только теперь аграриям придется искать нового покупателя на свое молоко.

Вмешиваться в гражданско-правовые отношения администрация Каменска-Уральского не имеет права. Но и там почуяли неладное еще осенью 2016 года, когда местная молочная продукция впервые на несколько дней пропала с прилавков магазинов. Завод нес социальную нагрузку – важно было избежать перебоев с поставками в школы и детские сады. Мэрия подстраховалась, нашла "запасного" поставщика. Сейчас кефиром и творогом каменских детей снабжает "УГМК-Агро".

Источник в городской администрации, пожелавший остаться неназваным, оценивая действия ОАО "Молоко", считает, что "Николаев пошел по типичному пути, которым идут многие. При этом он явно ожидал поддержки от администрации. Сам заявлял, что в 90-е ему помогал Россель" (это прозвучало в интервью Николаева местному телеканалу - прим. ред.). А прием людей на работу на неработающее предприятие – очевидная фикция.

По данным министерства АПК, участники молочного конфликта обещают открыть новые предприятия такого же направления. Но пока конкретных предложений не поступало.

Следует отметить, что на Среднем Урале действует порядка 30 крупных молочных заводов и более 20 мини-цехов по переработке молока. Это самое большое количество молочных предприятий в одном субъекте страны. Каменский завод на рынке занимал всего 2%. Без молока его прежние потребители точно не останутся. Но пока 180 сотрудников, многие из которых проработали на заводе всю жизнь, остаются без работы. Только потому, что поссорились Евгений Геннадьевич с Анатолием Сергеевичем.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО