"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Первоуральских экологов Владимира Терехова и Владимира Плюснина знают далеко за пределами города-спутника Екатеринбурга. Местным промышленникам с завидной регулярностью достается от них "на орехи" за выбросы и сливы производственных отходов. Председатель движения "Гражданин Урала" Даниэль Марголис им под стать, хотя его имя стало звучать в экологической повестке Среднего Урала относительно недавно.

21 марта руководство "Полипаласт-УралСиб" пропустило трех "богатырей" на свою промплощадку для общественной инспекции, прибавив для массовости депутатов Первоуральской гордумы, жителей соседнего поселка Талица и журналистов. С этого исторического момента можно утверждать, что тезис "трубы любят тишину" не об этом первоуральском предприятии.

Первоуральско-Ревдинский промышленный узел - это "букет" выбросов химических и металлургических заводов. Разобраться порой, откуда ветром надуло удушающий смог, не могут даже специалисты. Казалось бы выход один – соблюдать прописанные нормативы выбросов, что хоть как-то облегчит жизнь местных жителей. Но, как ранее сообщало "Уралинформбюро", тот же Первоуральский новотрубный завод втихаря прячет отходы своей "белой металлургии", не говоря уже об атмосферном загрязнении.

Жители поселка Талица за "круглым столом" в заводоуправлении "Полипласта" говорили об этом с нескрываемой обидой. Вспоминали они и времена, когда от выбросов химпредприятия их коровы плакали горючими слезами, но это осталось в прошлом. Сегодня дышать гораздо легче.

"Да, скрывать не будем, в 2004 году при разрешенном объеме выбросов в 17,9 тонн в год у нас их было 23 тонны. И, главное, синтез был открытого типа, - подчеркивает директор по производству Михаил Зарецкий. – Теперь же у нас объемы производства возросли в 10 раз, а выбросы сократились вдвое – до 12,6 тонн. И синтез идет под вакуумом".

Общественные инспекторы отправляются на экскурсию по заводской территории. Даже на ней не ощущается запаха нафталина, используемого в производстве, на который раньше жаловались первоуральцы.

Главный инженер Алексей Вахромеев показывает на трубу, из которой валит белый дым: "Это единственная наша труба, установленная в сушильном отделении, из которой в виде пара уходят излишки влаги. Перед ней установлены пылегазоулавливающие установки".

Гости тут же задают вопрос: каков лимит выбросов и насколько работоспособны ловушки?

Заводские руководители заверяют, что оборудование получило паспорта Росприроднадзора, находится в постоянной работе, а в недавний Новый год в рамках существенной реконструкции была произведена замена нейтрализаторов. В 2016 году "Полипласт" использовал лишь 77% от разрешенного лимита выбросов.

Сушильное отделение предприятия, где упаковывается готовая продукция – добавки для бетона и строительных растворов, окончательно разочаровывает журналистов, ожидавших увидеть, как героическими усилиями нейтрализуются вредные выбросы. "Вон там, в глубине вы видите нейтрализаторы, - показывает рукой Вахромеев на железные короба под крышей цеха. – А больше у нас и смотреть нечего. Синтез идет в закрытых емкостях. О том, что там происходит, знает лишь компьютерная система. Для окружающих эти процессы безвредны".

Общественники тоже явно обезоружены. Владимир Плюснин в свойственной ему наступательной манере высказывает критическое замечание о том, что как-то не смог дозвониться до главного инженера, чтобы задать ему интересующий вопрос. Но по большому счету на этом претензии и заканчиваются.

"Есть простое правило – проблемы, которые всегда есть на производстве, решает только работающее предприятие. В противном случае они ложатся на бюджет. "Полипласт" явно дорожит своей репутацией и это сегодня доказал. Надеюсь, что такая демонстрация открытости для общественной инспекции позволит оценить общую ситуацию в Первоуральско-Ревдинском узле и не даст другим предприятиям переложить свои грехи на плечи других", - выразил уверенность Плюснин.

Солидарен с ним Владимир Терехов: "Эта инспекция первая в Первоуральске в этом году, объявленном Годом экологии. Спасибо руководству "Полипласта". Теперь пусть и другие предприятия радушно откроют для нас свои ворота".

Оставшись наедине с журналистами, генеральный директор Илья Горобец добавил несколько важных штрихов к заявленному. Руководство "Полипласта" намерено разработать трех-четырехлетнюю экологическую программу. Из перспективных задач – снижение выбросов до 10 тонн в год. Более подробно об инвестициях и технологических новеллах наверное можно будет говорить уже в нынешнем году, когда общественников и журналистов вновь пригласят на инспекцию.

Как было доказано опытным путем, в визите экологов на "Полипласт" нет ничего страшного – заводские стены не упали. Хотя нет, стена недоверия все же рухнула.

Дмитрий БУЗДАЛОВ