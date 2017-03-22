"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

Весть о скором сносе 50 домов "хрущевского" типа на Уралмаше из уст вице-мэра Екатеринбурга Андрея Корюкова одних горожан напугала, других обнадежила - пора переезжать в новостройки. Но тут же администрация города поспешила с опровержением: якобы в выступлении чиновника имелись в виду не 50 сносимых пятиэтажек, а 50 инвестиционных проектов для бизнеса по застройке этой части уральской столицы.

Напомним для понимания, что сказал А.Корюков: "Проблема "хрущевок" существует, и на многих конференциях, совещаниях говорилось о том, что этой проблеме надо придать государственную, политическую волю… Сегодня Москва говорит о том, что "хрущевкам" нет места в крупных городах-миллионниках, их надо заменять другим комфортным жильем. Эта замена не будет метр в метр, а на 10-15% больше по площади, и это будут другие, комфортные условия. Я не стал бы вдаваться в технические подробности, но "хрущевки" точно не простоят 200 лет…"

Сегодня Москва говорит о том, что "хрущевкам" нет места в крупных городах-миллионниках, их надо заменять другим комфортным жильем. Эта замена не будет метр в метр, а на 10-15% больше по площади, и это будут другие, комфортные условия. Я не стал бы вдаваться в технические подробности, но "хрущевки" точно не простоят 200 лет.

Это обнадеживает - чиновники отличают "сталинки", которым годы не помеха, и наследие послесталинской "оттепели", не рассчитанное на века. В 60-е годы, когда государство взяло курс на панельное домостроение, "хрущевки" в буквальном смысле слова пекли, как пирожки: средний срок строительства такого дома составлял от трех до пяти месяцев, при себестоимости на 10-12% ниже кирпичного жилья.

Чтобы ускорить процесс сдачи новостроек, их возводили по так называемой "циклограмме": вся технологическая цепочка - от установки железобетонного блока до подвоза цемента на стройку - была расписана строго по часам, причем график работ не допускал даже тридцатиминутного отклонения от плана. Вот вам советское прошлое, которому сейчас можно обзавидоваться!

Для молодых семей того времени, когда случилось массовое переселение деревни в город, это был идеальный вариант жилья. Беда лишь в том, что пятиэтажки планировали как дома-времянки: всего на 25 лет. В 1980 году, если верить Никите Хрущеву, в СССР должен был наступить коммунизм. Коммунизма не случилось, а "хрущевки" остались, задержавшись в архитектурном ансамбле наших городов вдвое больше отмеренного проектировщиками срока.

По мнению ректора УрГАХУ Сергея Постникова, "хрущевки" очень скоро будут представлять реальную угрозу для жизни и здоровья горожан. Кроме того, панельные коробки не вписываются в архитектурную эстетику XXI века, а их реновация на поверку оказалась более дорогостоящей, чем любое новое строительство.

Сегодня их амортизация настолько высока, что, по мнению ректора УрГАХУ Сергея Постникова, "хрущевки" очень скоро будут представлять реальную угрозу для жизни и здоровья горожан. Кроме того, панельные коробки не вписываются в архитектурную эстетику XXI века, а их реновация (которую пытались проводить в начале 2000-х в Екатеринбурге) на поверку оказалась более дорогостоящей, чем любое новое строительство. Но для начала масштабного сноса и переселения жильцов в новостройки нужна целевая государственная программа, финансируемая из федерального бюджета, уверен ректор вуза.

С ним солидарен глава Градсовета Михаил Вяткин. "Мне кажется, разговоры о сносе "хрущевок" в Екатеринбурге — скорее политическая инсинуация, - заявил он в интервью "Уралинформбюро". - Но есть проблема технического характера: многие из этих домов пришли к физическому старению, дальше жить в них опасно. Но на снос этих домов денег сегодня нет. Так что без соответствующей госпрограммы здесь не обойтись".

По словам Вяткина, мэрия модернизировала одну из "хрущевок" на улице Белореченской, используя французский опыт. Перед строителями стояло две задачи: решить технические проблемы дома и увеличить площадь проживания в квартирах за счет установки новой стены. Это улучшило вид здания, но не добавило комфорта. Кроме того, оказалось, что процесс "влетает в копеечку".

"Прежде всего нужна программа по обследованию "хрущевок", чтобы понять, в каком состоянии находится конкретно каждый дом. "Хрущёвки" же разные, из разных материалов — есть панельные, а есть кирпичные, наконец, разных лет постройки. Какие-то, наверное, имеет смысл сносить, а какие-то лучше отремонтировать, - отмечает управляющий ЗАО "ЛСР. Недвижимость- Урал" Владимир Крицкий. - Метод реновации актуален, но для этого нужно согласие 100% собственников. Если хотя бы владелец одной квартиры в таком доме откажется от реновации, ничего не выйдет".

Есть еще один немаловажный фактор, задерживающий "хрущевки" на карте Екатеринбурга: спрос на рынке. По данным Уральской палаты недвижимости, они составляют в структуре жилого фонда порядка 14%. В годы жилищного дефицита эти квартиры были невероятно популярны.

Есть еще один немаловажный фактор, задерживающий "хрущевки" на карте Екатеринбурга: спрос на рынке. По данным Уральской палаты недвижимости, они составляют в структуре жилого фонда порядка 14%. В годы жилищного дефицита эти квартиры были невероятно популярны, сейчас интерес немного поостыл (благо что на первичном рынке появились квартиры-студии, которые стоят ненамного дороже), но собственники не спешат от них отказываться.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, "хрущевки" по-прежнему привлекательны для покупателей, которые, не обладая большой суммой денег, хотели бы "съехать" от родителей в отдельную квартиру, но при этом не желают менять район проживания со сложившейся застройкой и инфраструктурой. Для таких граждан чаще всего альтернативы "хрущевке" нет, поэтому, по мнению эксперта, вести сегодня серьезный разговор о грядущем сносе этих домов бессмысленно. Прежде чем браться за них всерьез, следует расселить и снести еще более ветхие двух-трехэтажные дома.

Ему вторит депутат Заксобрания Дмитрий Ионин: "Я думаю, что это даже бессмысленно сейчас обсуждать – таких денег в бюджете Свердловской области попросту нет, и нам их никто не даст. Да и Бог с ними, с хрущевками, – нам бы с бараками разобраться, на их расселение нужно 15 миллиардов рублей найти".

В Восточной Германии после падения Берлинской стены эту проблему (а там в советские времена тоже навтыкали "хрущоб") смогли решить — частично за счет сноса, частично за счет реновации. В Берлине было обновлено несколько жилых районов.

Но "нельзя сносить" еще не значит "пусть стоят и рассыпаются дальше". Советник ректора УрГАХУ Александр Стариков уверяет, что в Восточной Германии после падения Берлинской стены эту проблему (а там в советские времена тоже навтыкали "хрущоб") смогли решить — частично за счет сноса, частично за счет реновации. В Берлине было обновлено несколько жилых районов. Несмотря на дороговизну реновации, немцы рассудили: обслуживать дом, который разваливается на части, выйдет еще дороже. Общие затраты на проведение модернизации панельных домов в Германии составили 6,2 миллиарда евро. Собственники жилья принимали участие в софинансировании работ наряду с федеральным бюджетом. Чтобы жильцы не разорились, им предоставили кредиты на 25 лет под 3% годовых. Для расселения "хрущоб" был создан специальный резервный фонд жилья.

"В Свердловской области такой программы нет, и с нами ее сейчас никто не обсуждает. Да сейчас и совсем другая задача стоит – как нарастить объемы капремонтов? Я считаю, что так называемые "хрущевки" могут быть отремонтированы и еще хорошо послужат не один десяток лет", - резюмирует областной парламентарий, в недавнем прошлом глава Железнодорожного района Екатеринбурга Валентин Лаппо.

Евгений СУСОРОВ