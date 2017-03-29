Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

ЭКСПО в уме?

На недавнем заседании Градсовета Екатеринбурга обсуждалась концепция застройки площадки, некогда запланированной под ЭКСПО-2020. Она разработана студией дизайна "ZE-MOOV" при финансовой поддержке строительной компании "ЛСР. Недвижимость -Урал". Один из пунктов, вызвавших бурную дискуссию, - строительство нового жилого микрорайона в квадрате улиц Татищева - Лоцмановых - Металлургов - Юрия Исламова. Среди застройщиков этой зоны — небезызвестная компания "Стройтэк".

Добавим для точности — улицы Юрия Исламова на карте Екатеринбурга ещё нет. Она проляжет между Объездной дорогой и набережной Верх-Исетского пруда. В данный момент единственная существующая в реальности часть этой улицы — автомобильный мост перед ТЦ МЕГА.

Об эволюции градостроительных планов на этом участке "Уралинформбюро" рассказал глава Градсовета Михаил Вяткин: "Мы сегодня говорим о том, как интегрировать Верх-Исетский пруд в структуру городской застройки. Сегодня этот самый большой водоем Екатеринбурга фактически отрезан от города — с одной стороны территория старого ВИЗа, с другой ЦХП и железная дорога, с третьей лесной массив, местами сильно заболоченный. Единственная часть, которая у нас остается для освоения — площадка между Большеконным полуостровом и улицей Лоцмановых".

По словам Вяткина, при планировании этого квартала сначала предполагалось построить общественный центр с деловыми и спортивными сооружениями. Потом появилась идея разместить там площадку ЭКСПО-2020. А когда Екатеринбург проиграл право проведения выставки Дубаю, мэрия задумалась - а нужен ли здесь жилой район?

Сошлись на мнении, что площадка должна стать рекреационным центром международного и регионального значения, со спортивной зоной до озера Здохня и реликтовой зоной до Гамаюна. А вот жилья на берегу ВИЗа быть не должно, поэтому концепция студии "ZE-MOOV" насторожила Градсовет.

Так, по мнению градсовета, должны выглядеть берег Верх-Исетского пруда и прилегающая территория

В июле 2015 года квадрат улиц Татищева - Лоцмановых - Металлургов - Юрия Исламова среди перспективных для жилищного строительства обозначал тогдашний вице-мэр по строительству Сергей Мямин. И компания "Стройтэк" уже тогда числилась среди заказчиков планировки района.

Площадка в районе Уральского радиотехнического колледжа (она тоже входит в обсуждаемую зону) определена к застройке одной из первых. Подрядчик - "Стройтэк". Как сообщил "Уралинформбюро" директор компании по строительству Сергей Павлов, пока имеется лишь проект планировки. 1-я очередь составит 19 тысяч квадратных метров жилья между Исламова и Лоцмановых.

Градсовет этот план не порадовал. "Я с уважением отношусь к компании "Стройтэк", но в данном случае они разработали проект квартала на территории, которая находится в особом месте нашего города, — заявил Михаил Вяткин. — Основное направление этой компании — возведение недорогого жилья по принципу "как можно быстрей и как можно больше". Что мы и видим в проекте, предложенном на Градсовете, - обычные секционные дома. Я считаю, что пока не поздно нужно переработать этот проект, раз уж его утвердили. Если губернатор подтвердит, что Екатеринбург претендует на проведение ЭКСПО-2025, нужно сделать нормальный проект с корректировкой этого квартала, начиная от улицы Лоцмановых".

Впрочем, "Стройтэк" — не единственная компания, которая сегодня присматривается к лакомому участку. Например, в собственности компании "ЛСР. Недвижимость – Урал" находится порядка 14 гектаров — 2,5% от общей площади застройки. Правда, по словам управляющего Владимира Крицкого, ЛСР в данном случае скорее выполняет "общественную функцию" — вкладывает деньги в разработку концепции освоения огромной территории площадью 500 гектаров.

"Поскольку город уже несколько лет не может разработать концепт развития ВИЗ-Правобережного, мы приняли решение взять общественную функцию на себя и предложить жителям Екатеринбурга интересный проект освоения этой площадки, — сообщил Крицкий "Уралинформбюро". — Концепт освоения ВИЗ-Правобережного необходим всем. Его отсутствие вредит городу, поскольку инвесторы не могут вложить свои деньги и приступить к освоению территории, инвестиционный потенциал которой достаточно высок. Несмотря на то, что Градсовет по надуманным основаниям наш концепт не утвердил, мы достигли очень важного результата: привлекли внимание к этой территории и доказали, что действовать нужно незамедлительно, ведь, если не будет утвержденного концепта развития ВИЗ-Правобережного, получить право на проведение ЭКСПО-2025 Екатеринбургу будет непросто".

Впрочем, какой конкретно участок будущего мега-района собирается осваивать "ЛСР. Недвижимость – Урал", по-прежнему неясно.

Евгений СУСОРОВ