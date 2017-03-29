Проектный подход без блеска в глазах

В Свердловской области.

Переход Свердловской области на развитие через приоритетные направления, утвержденные Советом при президенте РФ, входит в активную фазу. 28 марта на очной встрече губернатора Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов прозвучали рекомендации по первым шагам, которые предстоит сделать чиновникам на местах.

"Кто не работает, тот не ест", - этот тезис лучше всего описывает формат выступлений членов правительства и специалистов госструктур. Согласно их выкладкам и прогнозам, внушительные объемы работы, которую предстоит провернуть мэрам, должны привести едва ли не к скачку в экономике отдельно взятых муниципалитетов и Среднего Урала в целом.

"Сегодня руководством страны взят курс на внедрение проектного подхода, сокращение сроков межведомственных согласований и повышение эффективности бюджетных вложений. Переход к управлению в проектном формате предполагает четкую постановку задач, систему контрольных точек достижения конкретных результатов и персональную ответственность исполнителей", - обозначил основные принципы деятельности Евгений Куйвашев.

Ранее приоритетных проектов было 4, теперь 11. На каждый из них создается паспорт, включающий задачи и методы их достижения. Нормативные акты, по словам замруководителя губернаторской администрации Евгения Гурария, являются унифицированными по своему формату, вариативность – в мерах и показателях, связанных со спецификой того или иного направления. "Конкретные действия и мероприятия будут заложены в сводный план работы, подготовленный на основании паспортов проектов", - уточнил он.

Первые готовые паспорта проектов обсудили на совещании, передает корреспондент "Уралинформбюро".

За малым бизнесом присмотрят агенты

К марту 2019-го годовой объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должен составить 17,5%, заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Главным помощником муниципального бизнесмена станет агентство развития территории, работающее по принципу "одного окна". "Все созданные агентства будут объединены в одну сеть и работать по единому стандарту. Методическим центром для них станет областной Фонд поддержки предпринимательства", - пояснил министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

На первом этапе - в 2017 году - предполагается создание семи агентств: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске и Краснотурьинске. К концу 2020-го сеть должна включать 25 учреждений и охватывать не менее 85% зарегистрированных предпринимателей.

Каждое агентство будет работать по шести направлениям: образовательное (обучающие семинары), информационное (маркетинговые исследования территорий и поиск перспективных рыночных ниш), консультационные услуги по профессиональным вопросам, содействие предпринимателю в получении финансовых и страховых услуг, помощь в доступе к заказам крупных предприятий, предоставление сопровождающих бизнес-услуг (налоговая отчетность, бизнес-планы).

Горнолыжники и свиньи избавят Средний Урал от моногородов

В Свердловской области сейчас насчитывается 17 моногородов – муниципалитетов, чья экономика находится в зависимости от градообразующих предприятий. В плане соответствующего проекта – к концу 2018 года вывести из этого списка 1 город, а в целом по региону создать 22 589 рабочих мест в альтернативных сферах деятельности.

"Достижение установленных показателей планируется осуществить за счет создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в шести моногородах – Краснотурьинске, где ТОСЭР уже создана, Серове, Качканаре, Красноуральске, Нижнем Тагиле и Асбесте", - отметил Алексей Орлов.

Концепция создания новых ТОСЭР, включая их предполагаемую специализацию, уже сформирована, заявил Дмитрий Нисковских. Для этого проводился анализ существующего производственного, ресурсного и кадрового потенциала моногородов.

Больше всего вариантов, по словам главы регионального мининвестиций, у Нижнего Тагила: легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, туризм, образование и медицина.

Асбест может взяться за производство минеральной продукции и добычу полезных ископаемых. Серову предлагают обрабатывающие производства, сельское хозяйство и производство пищевых продуктов. Красноуральск может развивать обрабатывающие производства и обработку леса. Качканару "светит" туристическая деятельность, предполагающая строительство горнолыжного комплекса.

Решение о конкретном направлении альтернативной деятельности оставили на откуп главам – проекты заявок должны быть сданы в область до 31 августа 2017 года.

Как минимум в двух случаях несложно предположить, какие заявки получит региональное мининвестиций. Мэрия Серова, жители которого с опаской поглядывают на новое детище челябинского олигарха Александра Аристова – свиноферму на 250 тысяч голов, заявит производство пищевых продуктов. Проект, который сейчас тщательно проверяют прокуроры в связи с экологическими рисками (о чем подробно сообщало "Уралинформбюро"), в администрации города встречают на "ура".

Немного вариантов и у Качканара, чей мэр Сергея Набоких идею горнолыжного курорта (ГЛК) лоббирует с 2009 года. Насколько в заявке будет отражено (и будет ли) то, что проект ГЛК попадает в зону разработки Собственно-качканарского месторождения, не предугадать.

На совещании у губернатора ни вопрос экологической угрозы Серову, ни аспект взаимоотношений с горняками в Качканаре озвучены не были.

Свалкам здесь не место

Кстати, в экологическом направлении поставлены амбициозные задачи. Соответствующий проект рассчитан до 2025 года.

"Большинство из целевых показателей относится к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): ввод в эксплуатацию новых и реконструкция действующих объектов по обращению с ними, доля переработки", - рассказал министр природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексей Кузнецов.

К запланированному сроку суммарная мощность объектов по обращению с ТКО должна составлять не менее 2,094 миллиона тонн в год, регион должен перерабатывать 53% отходов.

Кроме того, в течение 7 лет следует уничтожить все выявленные несанкционированные свалки ТКО, а также не менее 8 безхозных мест размещения промышленных отходов.

Апатия вместо лопаты

Выкладки министров и привлеченных к докладам экспертов не вызвали бурного ажиотажа среди муниципальных глав. Еще бы – при обсуждении практически каждого проекта звучала формулировка "персональная ответственность". Вот и задумаешься - брать ли лопату в руки и вкалывать на свой страх и риск или подремать, пока из Екатеринбурга в "медвежий угол" не добрались с проверками.

С другой стороны, обилие цифр и сложных терминов, монотонный голос докладчиков ожидаемо вызывали сонливость у одних мэров и желание пообщаться с соседями по столу у других. Словно учителю нерадивых школьников, одергивать глав пришлось Евгению Куйвашеву.

"Думаете так просто специалистов вытащить для того, чтобы они вам это рассказали? Ведь важные вопросы, которые от вас хотят слышать, которые мне постоянно задают. Они лягут в основу паспортов в каждом муниципалитете и критерии, по которым мы потом будем обсуждать эффективность ваших команд", - пригрозил губернатор.

Во второй раз укора за апатию градоначальники "удостоились" от руководителя регионального исполкома ОНФ Жанны Рябцевой, заметившей, что "главы устали" и "глаза не горят".

Активность мэры по привычке проявляли в перерывах - лавируя меж коллег, они активно добивались внимания региональных министров в надежде заручиться их поддержкой в решении проблемных вопросов. То ли забыв, то ли не осознав, что теперь придется работать по-новому - проектно.



Антон ЗАБЕГАЕВ