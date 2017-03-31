Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

В 2017 году российские антимонопольщики активно взялись за проверку торгов на дорожные работы. Не осталась в стороне Челябинская область. Практика не раз показывала - в вотчине губернатора Бориса Дубровского, что в тихом омуте: на словах прилично, на деле – нарушения водятся.

В начале марта южноуральское УФАС провело первое заседание Экспертного совета по применению законодательства о контрактной системе. На повестку был вынесен вопрос укрупнения лотов на аукционах по содержанию и ремонту дорог. В этом направлении, как оказалось, южноуральским ревизорам еще работать и работать – чиновники упорно пытаются запихнуть в один лот колоссальный объем работ.

Показательным стал прошлогодний пример, когда региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта заявило на торги лот, включающий трехгодичное содержание 411 (!) объектов, разбросанных по всей области. Оценили контракт в 12,4 миллиарда рублей, победило магнитогорское ЗАО "Южуралмост".

"Любое укрупнение лота, по сути, нарушает законодательство в части положения о свободе конкуренции", - пояснила "Уралинформбюро" руководитель отдела тендерного сопровождения ООО "АС-КОНСАЛТИНГ" Евгения Терехова.

По словам эксперта, поводы для слияния в один контракт значительного объема работ существуют, но их не так много: "Например, если речь идет о прилегающих объектах, объединение может быть признано целесообразным. Либо требуется выполнить большой объем работ в сжатые сроки – допустим, чтобы успеть израсходовать целевые средства".

Добиться ответа от министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области о причинах формирования такого крупного лота не удалось. На запрос "Уралинформбюро" пресс-служба ведомства ответила, что нарушений законодательства допущено не было.

Формально, да. Верхний предел суммы контракта в законодательстве не прописан. То есть при должном обосновании главное, чтобы нашелся... подрядчик с толстым кошельком.

Тут нет никакой ошибки - для успешного участия в дорожных аукционах недостаточно опыта работы и парка техники с кадрами. Нужны и финансовые гарантии исполнения контрактов.

Обеспечение заявки, как правило, составляет 5-10% от начальной цены контракта. А обеспечение его исполнения может варьироваться от 10 до 30%.

В случае с лотом на 411 объектов обеспечение заявки было обозначено в 620 миллионов. Гарантии по исполнению контракта вдвое дороже - 1,24 миллиарда рублей.

Разумеется, никто такую сумму из своего оборота выводить не будет, а отправится за банковской гарантией. Риторический вопрос - а многим ли ее дадут на "ярд" и во что она обойдется?

Магнитогорский подряд

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области не сочли нужным ответить на вопрос: как часто практикуется укрупнение лотов? В поисках информации "Уралинформбюро" обратилось к архивам электронных аукционов. Просмотр документации показал, что аукционные лоты в дорожном хозяйстве Челябинской области растут до миллиардных значений систематически, а поворотным моментом стал 2014 год, когда Южный Урал возглавил Борис Дубровский. Тоже, кстати, магнитогорец.

Тогда регион разбили на 4 зоны, на содержание и ремонт дорог в каждой организовали торги. Срок исполнения контракта - 3 года, общая стоимость четырех договоров составляла 11 миллиардов рублей. Первый блин вышел комом – не нашлось подрядчиков.

В 2015 году область поделили на 3 зоны, условия контрактов смягчили – сроки исполнения ограничили годом. Совокупная стоимость договоров составила 3,28 миллиарда рублей. Их забрало ЗАО "Южуралавтобан" из Магнитогорска, аффилированное с "Южуралмост".

Совпадение ли, но в январе того года, за месяц с небольшим до начала подачи заявок, министерство дорожного хозяйства и транспорта возглавил Алексей Гущин, который с 1996 по 2012 год работал в "Южуралавтобан". Большую часть периода - гендиректором компании.

В марте 2016 года чиновник покинул пост – официально сообщалось о собственной инициативе увольнения. Отставка и предшествующие ей месяцы сопровождались бурной критикой деятельности команды Гущина – южноуральцы негодовали из-за качества очистки дорог от снега и состояния дорожного покрытия.

Кстати, качество автодорог также зависит от объема заявленных в лоте работ, считает вице-председатель Совета челябинского отделения "Опоры России", сопредседатель общественно-координационного совета при региональном УФАС Денис Константинов.

"Если принимать работы у нескольких подрядчиков, будет видно, где сделано лучше, а где хуже. Здоровая конкуренция приведет к тому, что даже "слабые" подтянутся. А когда все делается одним участником, в соревновании качества никто не заинтересован. Кроме того, как может одно предприятие следить за качеством дорог по всей области? Никаких ресурсов не хватит", - поясняет общественник.

А судьи что?

Позиция судов по укрупнению лотов противоречива: в одних случаях они поддерживают антимонопольную службу, в других – нет, рассказала "Уралинформбюро" руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова.

Миндортранс ссылается на определение Верховного суда РФ, до которого дошла тяжба между чиновниками и антимонопольщиками по поводу контракта на 12,4 миллиарда рублей.

"Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 27.02.2017 г. поддержал министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и отказал Федеральной антимонопольной службе РФ в передаче ее жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ, поданной по мотивам несогласия антимонопольного органа с объединением в один лот работ по содержанию автомобильных дорог на 411 объектах Челябинской области как повлекшим ограничение числа участников закупки. Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации подтвердил законность действий миндортранса Челябинской области по объединению в одну закупку всех автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Челябинской области", - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Южноуральское управление ФАС приводит в ответ позицию того же Верховного суда по аукционам, которые еще в 2013 году пытались провести власти Санкт-Петербурга. В 13 лотов были объединены работы по ремонту дорог в не граничащих друг с другом районах Северной столицы, что инстанция сочла "необоснованным укрупнением лотов" и "нарушением принципа равнодоступности". Вердикт был вынесен в апреле 2016-го.

Увы, от судебных вердиктов российские дороги не становятся ровнее и дешевле для налогоплательщиков. Им законы не писаны.



Антон ЗАБЕГАЕВ