Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для КитаяСегодня в 09:38
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Экспорт пошел в рост.
Девальвация рубля, которая вышла боком жителям России, привнесла немало позитива в международные экономические отношения. Речь идет, в частности, о Китае, который все чаще пользуется товарами made in Russia. Особое внимание китайский бизнес сейчас уделяет Уралу. Однако в основном это сырьевое сотрудничество, высокотехнологичной продукции пока не так много. Для обсуждения перспектив взаимодействия представители власти и бизнеса 30 марта собрались на форуме "Содействие торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией на Урале".
По итогам 2016 года товарооборот России и КНР вырос на 2,2%. При этом за первые два месяца он скакнул сразу на 28,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам генерального консула КНР в Екатеринбурге госпожи Гэн Липин, отношения России и Китая сейчас находятся в своем лучшем периоде. Это же касается и Урала. По данным ФТС, только за первый месяц 2017 года экспорт в Поднебесную из УрФО вырос в 4,8 раза по сравнению с январем прошлого года и превысил 318,3 миллиона долларов. Импорт подскочил в 5,5 раз – до 390,8 миллиона долларов. "Уральский федеральный округ – быстрорастущий, мощный регион, где активно развивается сотрудничество с Китаем", – отметил полномочный министр Посольства КНР в России Су Фанцю, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Импорт из Китая исторически характерен для уральских регионов, а экспорт в последние годы стал "наверстывать упущенное". Сейчас китайским бизнесменам ряд продукции выгоднее покупать в России. К примеру, для Свердловской области еще несколько лет назад Китай как экспортный партнер стоял на нижних строчках, теперь КНР уверенно занимает 4 позицию среди других стран. Поставки механического оборудования в Поднебесную выросли почти в 10 раз, электрического – более чем в 6 раз.
И все же, по данным аналитического центра "Эксперт", основная часть - более 60% - экспорта с Урала в Поднебесную сейчас приходится на Тюменскую область, поставляющую в Китай углеводороды. Доля уральской машиностроительной продукции составляет лишь 8-9%.
Преобладание отношений "купи-продай" над совместными проектами у представителей власти вызывает лишь сожаление. По словам начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики Аппарата уральского полпреда президента РФ Анны Ленской, в УрФО сейчас работает лишь 26 организаций с участием китайского капитала. В частности, это предприятие "Хайлонг", выпускающее трубную продукцию. Еще один пример - биомедицинский технопарк "Новоуральский", который вместе с китайским партнером сейчас организует производство систем забора крови и ведет разработки в области медицинских расходных материалов.
Как отметил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, существует целая мозаика проблем в сфере создания совместных производств. В частности, это значительная разница экономик и менталитета, а также серьезные языковые сложности. "Лет 5-10 назад найти у нас переводчика было почти невозможно - китайские бизнесмены приезжали со своими лингвистами. Сейчас ситуация улучшилась, но остается некоторым препятствием", - рассказал "Уралинформбюро" дипломат.
Еще одним негативным фактором, который, по идее, должен работать в плюс, стал широкий выбор компаний в Китае. "Найти в таком большой объеме партнера достаточно трудно", - отметил Харлов.
Загвоздка заключается также в российском законодательстве. Как отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, необходимо облегчить и ускорить процесс выделения земельных участков, подключения к сетям и прочие процедуры для инвесторов: "Если там чуть-чуть навести порядок и взглянуть на это со стороны инвестора, то дело пойдет намного лучше". По его словам, необходимо также реализовать "принцип одного окна", чтобы иностранец не "бегал из министерства в министерство".
К каждому инвестору Беседин предлагает приставить персонального менеджера, который будет вести проект. "Это должен быть человек высокого статуса, чтобы инвестор не только не спотыкался, а чтобы даже трений не было", - отметил он, добавив, что каждое заявление о намерении открыть производство в идеале также необходимо брать на персональный и поштучный контроль. "Вообще тогда проблем не будет", - уверен он.
Сложно приходится малому бизнесу, который хочет наладить связи с Китаем. Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян, для них Поднебесная – темный лес. Кроме того, как отметили участники форума, пока российская компания заходит на китайский рынок с уникальной продукцией, уже появляется несколько конкурентов с аналогами.
Между тем китайские компании сами готовы искать партнеров. Как отметил Копелян, в прошлом году порядка 200 предприятий обратились для этого в Фонд. Искали туристическую компанию, технологии по производству льда, предприятие по строительству спортивных объектов, а также организации, занимающиеся дополненной виртуальной реальностью и экологической продукцией. Почти по всем позициям удалось найти нужные компании на Среднем Урале.
По словам экспертов, у региона Урала есть перспективы сотрудничества с Китаем в таких сферах, как логистика, АПК, машиностроение, туризм и прочее. При этом сейчас сложилась самая благодатная почва для сотрудничества и создания совместных производств - стоимость труда в России уже заметно ниже, чем в Китае.
Алена ИЗМЕСТЬЕВА
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