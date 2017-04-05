Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Еще семь лет назад власти Ямала задумались о том, что автономному округу следовало бы самому обеспечивать себя продовольствием. И не просто сидеть на рыбе и оленине, а питаться овощами и фруктами собственного производства. Тогда идею продовольственной безопасности активно начал продвигать только-только занявший пост губернатора Дмитрий Кобылкин. Спустя пару лет на Ямале с его легкой руки была принята программа по развитию АПК. С тех пор на агропром потрачены миллиарды, но продукты Ямалу до сих пор приходится завозить из-за рубежа и других регионов России.

Земли Ямала – это многолетняя мерзлота, на которой выращивать что-либо проблематично. Усугубляют ситуацию низкие температуры, короткое лето, а также обилие рек и озер, которые могут подтопить наделы. Таким образом, риски для аграриев в округе достаточно велики, отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Поэтому основным здесь является оленеводство и рыболовство.

Несмотря на это, Дмитрий Кобылкин уверен – потенциал у ямальского агромпрома значительный. Ежегодно в эту сферу вкладывается порядка 3 миллиардов рублей из окружного бюджета. Всего с 2014 по 2020 год будет потрачено 23,18 миллиарда рублей. На эти деньги регион к настоящему времени чуть-чуть нарастил производство мяса оленей с 2,3 до 2,6 тысячи тонн и добычу рыбы – с 7,6 до 9,8 тысячи тонн. А вот молочная отрасль пока плетется в хвосте – валовый надой молока за эти годы ничуть не вырос и держится на уровне 1,8 тысячи тонн. Не повезло и земледельцам – показатели остаются более чем скромными, хоть и растут, невзирая на мерзлоту. К примеру, в прошлом году с учетом личных хозяйств с полей собрали 1,4 тысячи тонн картофеля.

При этом растениеводство остается одной из ключевых тем для развития, вызывая немало гордости у губернатора Кобылкина. Каждый год на сельхозвыставку в Берлине Ямал везет арктические лимоны, шокируя изнеженную публику. Гордятся также и экспериментами по выращиванию арбузов и других несвойственных Крайнему Северу растений.

Однако лимонами и арбузами сыт не будешь. А огурцы, помидоры и прочее можно вырастить на Ямале только в теплицах. И пять лет назад о них говорилось на каждом шагу. Планировалось, что тепличные комплексы общей площадью 9 гектаров появятся в Салехарде, Ноябрьске, Губкинском, Надыме, Новом Уренгое. К 2017 году округ должен был благодаря этому производить 2,5 тысячи тонн овощей и зелени.

В 2012 году бодро начали строить парник в Салехарде на 1 гектар. Однако проект стоимостью более 880 миллионов рублей не реализован по сей день. Власти планируют его сдать лишь в 2020 году. Об остальных городах, где должны были появиться теплицы, теперь попросту не вспоминают. В приватных беседах ямальские чиновники отмечают: деньги на это выделяются кое-как, а строить без финансирования никто не будет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Ямала, сейчас общая площадь теплиц в округе составляет 4,5 тысячи квадратных метров, из них только 1,5 тысячи "квадратов" - круглогодичные. Остальные работают лишь весной и летом. В основном в них выращивают огурцы, томаты, салатные культуры, цветы и рассаду.

При этом потребность округа в свежих тепличных овощах огромна. Как рассказал "Уралинформбюро" начальник отдела растениеводства сельхозпредприятия "Мужевское" Алексей Сидоров, в магазинах они раскупаются за день: "Мы покрываем минимальную потребность".

Согласно документу Минздравсоцразвития РФ, рекомендуемые объемы потребления овощей и бахчевых составляют 120-140 килограмм на человека в год. Учитывая, что по последней переписи населения в округе проживает более 536 000 человек, для покрытия своих нужд Ямалу необходимо выращивать в среднем 64,3 тысячи тонн овощей в год. В сравнении с этим даже мечта региона в 2,5 тысячи тонн кажется мизером.

Подобная ситуация и по картофелю, который, к счастью, все же растет в открытом грунте. В 2012 власти заявляли, что через 5 лет округ сам сможет обеспечить себя картошкой. Однако в прошлом году было выращено 1400 тонн при потребности в 50,9 тысячи тонн. Об этом, впрочем, власти не говорят, гордо заявляя о ежегодном росте показателей.

Как отмечают аграрии, выращивать в теплицах довольно трудоемко и дорого. Для обогрева парников им приходится платить 36-38 рублей за киловатт-час. "Основная часть затрат – это коммунальные платежи. Почти все заработанное сейчас уходит на оплату долгов энергетикам", - посетовал Алексей Сидоров. А для того чтобы сельхозпроизводителям жилось лучше, власти выделяют субсидии. Однако, как водится, денег не хватает, а получить их довольно сложно.

Сложно растениеводам приходится и с кадрами. Как рассказал "Уралинформбюро" Алексей Сидоров, сейчас с землей работает в основном взрослое поколение – молодежь на грядки не заманить. При этом одно из важных качеств работы – ответственность. Ведь если вовремя не полить растения или открыть теплицу, то все упорные труды могут пропасть.

Как отметил декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, оптимальным вариантом на Ямале было бы строительство тепличных комбинатов с обогревом за счет газовых котельных, производящих электроэнергию. "Самое дешевое тепло для использования – это теплые источники и газ. Если использовать сгорание газа и электроэнергию для освещения, то можно получать 100 килограмм с 1 квадратного метра. Это колоссальный урожай. Без подсветки - в два раза меньше", - отметил Карпухин.

И шаги в этом направлении есть, но довольно скромные. У властей пока нет мотивации решать эти проблемы, считает Карпухин: "Когда много газа, нефти и денег, то до другого дело не доходит. Для этого нужна политическая воля и проработка современных технологий".

Пока же строительство только одного тепличного комплекса в Салехарде растянется на 8 лет. Его производительность составит 130 тонн овощей в год, то есть всего 13 килограмм с квадратного метра. Причем, если Ямал продолжит строить теплицы нынешними темпами - 1 гектар за 8 лет, то для того, чтобы полностью обеспечить себя овощами, не хватит и 500 лет. И это при самых оптимистичных прикидках.

Стоит отметить, что одним из показателей программы развития агропрома Кобылкина является прибыльность предприятий агросектора. Однако их финансовые показатели оптимизма не внушают. К примеру, МСП "Мужевское" с чистой прибыли в 2011 году в 10 миллионов рублей скатилось в убыток в 7 миллионов рублей (по итогам 2015 года). Агрофирма "Приполярная" и СХК "Ноябрьский" из прибыльных организаций превратились в 2015 году также в убыточные. Совхоз "Пуровский" сократил за эти годы чистую прибыль вдвое.

И тут хочется спросить у губернатора: "Где деньги, Дим?". Почему при выделяемых казенных миллиардах "яблони на Марсе" все еще не зацвели? Или, быть может, кто-то съел урожай?

Алена ИЗМЕСТЬЕВА