Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Радостная новость: в Екатеринбурге сносят ветхое жильё, чтобы на его месте построить благоустроенные высотки. Правда, сносят скорее сугубо теоретически – с прицелом на отдалённую перспективу. Единственный барак, попавший под бульдозер несколько дней назад, стоял в переулке Рижском и был к этому моменту давно отселён.

Не графские развалины

Большинство домов, составляющих ветхий фонд Екатеринбурга, досталось городу в наследство от эпохи 40-50 годов, когда надо было срочно где-то селить эвакуированных (свыше 200 тысяч человек), а потом поднимать страну из разрухи, что привело к переселению деревни в город. Многие двухэтажки, ныне признанные аварийными, возводились методом "самстроя" за счёт фондов промышленных предприятий.

А вот дома на улице Репина к самстрою никакого отношения не имеют. Комплекс шлакоблочных и кирпичных двухэтажек был построен трестом "Союзтранспроект" в период с 1938 по 1950 годы по проекту московского архитектора Михаила Готлиба. Их даже некорректно называть бараками, считает старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. "Бараки разваливаются лет через 20, а эти дома для своего времени были вполне комфортабельным шлакоблочным жильём, - отмечает он. - Просто они не были рассчитаны на срок эксплуатации до XXI века".

Дом № 64 по улице Репина выглядит как декорация из фильмов о постапокалиптическом мире: воды и отопления, по словам жильцов, нет уже давно. Впрочем, за коммунальные услуги они платят: в дверь одной из квартир всунута свежая квитанция. Жилец этих руин (другого слова не подберёшь) Татьяна Алексеевна говорит: "Отселение обещают после 2020 года, но на каких условиях, не говорят. Узнали об этом из интернета, застройщик с нами не встречался, сами дозвониться до него не можем, телефоны молчат".



В доме № 64 уже сегодня невозможно жить



Фасад дома выглядит как кадр из постапокалиптического ужастика



Пройти в подъезд можно только по самодельным мосткам

Ее слова подтверждают и жильцы соседних домов — Репина, 62, 60, и 56б. Что интересно — в домах №60 и №58 (которые тоже попадают в зону будущей застройки) капремонт проводился год назад, выглядят они внешне вполне неплохо. Даже если их и будут отселять, то явно позже 2020 года. Олег, владелец двух квартир, предположил, что случится это до 2025 года.

Сколько в Екатеринбурге "Дельта-Строев"?

С застройщиком участка — картина туманная. Судя по протоколу публичных слушаний 21 марта 2017 года, некая компания "Дельта-Строй" планирует возвести вместо двухэтажек дома переменной этажности (5-32 этажа), подземно-надземный паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Известна и предполагаемая дата начала расселения дома №62 — 2020 год.

Шутка юмора в том, что компаний с таким названием в Екатеринбурге немало. Представитель той, что зарегистрирована на проспекте Космонавтов, 62, в телефонном разговоре с "Уралинформбюро" категорически открестился от проекта — мол, мы вообще стройкой не занимаемся. Ещё три компании-тёзки уже давно ликвидированы — одна в 2005-м, другая в 2011-м, третья в 2015-м году. Телефоны "Дельта-Строй", офис которой, согласно справочникам, расположен на улице Фронтовых Бригад, не отвечают.

"Уралинформбюро" всё же удалось найти следы этого застройщика — точнее, технического заказчика проекта, компании "НКС-Девелопмент". По словам начальника отдела маркетинга компании Евгения Завьялова, для "Дельта-Строй" это первый строительный проект. "Полной картиной я не владею, - признался собеседник агентства. - Но, насколько я знаю, собственникам в качестве компенсации будет предоставлена другая жилплощадь. В каких пропорциях — не знаю. С жильцами отселяемых домов мы, разумеется, будем встречаться и обсуждать варианты выкупа их недвижимости".

Так выглядит будущая застройка квартала на схеме, выложенной на сайте областного минстроя

Правила компенсации, между тем, законодательно прописаны. При изъятии участков жильцы получают только компенсацию за землю и квадратные метры — на которую сугубо теоретически имеют возможность приобрести новое жильё. Дома, признанные аварийными городской администрацией и изъятые для муниципальных нужд, оцениваются либо по цене, оговорённой между жильцами и застройщиком, либо по рыночной — если жильцы вдруг заартачились. Если же дом не попал под решение об изъятии, действует исключительно договорная форма соглашения.

Дома ветшают, список на снос худеет

Ветхие дома — одна из давних головных болей Екатеринбурга. По словам зампредседателя городского комитета по строительству Сергея Косенко, всего в мегаполисе около 1000 таких объектов. Муниципальная программа отселения и сноса ветхих аварийных домов на 2013-2020 годы, принятая пять лет назад, включала в себя ещё больше — 1220 жилых строений, признанных мэрией непригодными для проживания. В феврале 2016 года программа была актуализирована и одобрена гордумой: теперь в ней осталось только 200 адресов. Причём там перечислены и те, на которых запланированы ремонтные работы, и те, которые планируется отселить - правда, уже не до 2020, а до 2025 года.

Но это, что называется, декларация о намерениях. А в реальности, по годам? Вот цифры, размещённые на официальном портале горадминистрации: в 2014 году отселенных домов снесено 19, в 2015-м - 8, столько же - в 2016-м. Признано аварийными в 2012 году 28 домов, в 2013-м - 20, в 2014-м - 16, в 2015-м - 36. В прошлом году число зданий, официально признанных негодными для проживания, пополнилось ещё 25 домами. В общей сложности - всего 125 адресов из той тысячи ветхих строений, о которой мэрии точно известно.

31 октября 2016 года было принято Постановление № 2163 "Об утверждении Муниципальной программы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы". А там в списке подлежащих к сносу домов Екатеринбурга - всего... 42 адреса. Причина банальна - катастрофическая нехватка денег. Всё, что может выделить муниципалитет на отселение и снос - 1 миллиард 383 миллиона рублей.

Все совпадения случайны?

В приложении к постановлению, где перечисляются предназначенные к отселению в 2017-2020 годах ветхие и аварийные здания, домов по улице Репина… нет. Почему? Наверное, потому, что все расходы по отселению в данном случае на себя берёт застройщик. А, возможно, всё куда интересней.

Сравним два списка домов — утверждённый Екатеринбургской гордумой в феврале 2016 года и тот, что приложен к постановлению мэрии №2163. В февральском списке на Верх-Исетский район приходилось 48 адресов "на снос и реконструкцию", а в октябрьском — всего один адрес, улица Феофанова, 7. Там сегодня ведут застройку сразу три крупных девелопера: "Синара Девелопмент", "Атомстройкомплекс" и "Стройтэк".

В думском списке объектов Ленинского района значилось четыре адреса в Цыганском поселке (ныне отданные под застройку компании "Брусника"), а в октябрьском перечне их три… но адреса совершенно другие: угловой дом по Декабристов,73 - Степана Разина, 19 ("Исетский парк" по проекту "Форум-групп) и дома по улице Снайперов — 25 и 25а.

Список объектов в Железнодорожном районе по сравнению с февралём 2016 года сократился с 12 до 2 адресов: на Азина, 18 и на Уральских коммунаров, 35. Участок на Азина — территория ЖК "Екатерининский парк" (проект компании "Премьер", одобренный в конце марта губернаторским градсоветом).

Иными словами, планы на отселение верстаются в Екатеринбурге под конкретных застройщиков с конкретными проектами.

Бульдозеры нацелены на выборы

Как сообщил "Уралинформбюро" депутат областного Заксобрания Дмитрий Ионин, для сноса и расселения всех официально признанных аварийными домов Екатеринбурга и Свердловской области требуется минимум 15-17 миллиардов рублей. Без помощи федерального и областного бюджета в таком деле явно не обойтись.

11 апреля губернатор Евгений Куйвашев заявил, что до 1 сентября 2017 года расселение обитателей аварийного жилья в Свердловской области будет выполнено на 100%. По его словам, 196 тысяч квадратных метров уже расселено, осталось ещё 90 тысяч квадратов — и ставим крест. А в приложении к постановлению администрации уральской столицы №2163 цифры иные: "Несмотря на то, что администрацией города Екатеринбурга в течение нескольких лет принимаются меры, направленные на ликвидацию ветхого и аварийного жилищного фонда, общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Екатеринбурга остается на уровне 330 – 340 тыс. кв. м ежегодно, что обусловлено в том числе и причинами естественного износа жилых домов. В общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда на долю домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, приходится 20-21 тыс. кв. м ежегодно".

Даже если абстрагироваться от явной путаницы в цифири (получается, что в одном Екатеринбурге ветхого жилья больше, чем в целом по области), возникает резонный вопрос: как можно успеть до сентября снести такие астрономические объёмы? Кстати, про 1 сентября. Именно в этот день прекращает действовать федеральная программа переселения граждан из аварийного жилфонда. Вопрос о её продлении пока находится в стадии обсуждения. А на 10 сентября намечены выборы губернатора Свердловской области.

Евгений СУСОРОВ