Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

В апреле на рассмотрение Госдумы РФ внесён законопроект, который в случае принятия позволит отдавать объекты культурного наследия в концессию. В Екатеринбурге не только специалисты в сфере охраны памятников, но и многие чиновники восприняли эту новость с нескрываемой радостью. Видимо, другие способы спасти шедевры старинной архитектуры от разрушения не работают.

Мечтать не вредно… но практики нет

Концессия, в отличие от аренды или продажи, - вид договора, вообще не предусмотренный в Градостроительном кодексе РФ. Для концессионеров он - наиболее выгодный вариант добраться до "старины глубокой": инвестор обязуется содержать и реконструировать здание, а доход от его эксплуатации кладёт себе в карман. "В Екатеринбурге десятки объектов, находясь в муниципальной или государственной собственности, разрушаются, - говорит председатель правления Свердловской областной общественной организации охраны культурного наследия "Уральский хронотоп" Олег Букин. - Наверное, концессия могла бы их спасти. К тому же она дешевле купли-продажи, и её могут потянуть даже не очень богатые инвесторы".

Оптимистично настроен и глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин. "Лишь бы это было на благо объектам культурного наследия, - заявил он "Уралинформбюро". - Главное - прописать в договоре все охранные обязательства по содержанию памятника в том виде, в котором он был передан частнику, и сохранению его функционального значения".

Но пока это только мечты: нет закона — нет и практики применения. "Если он будет принят, желательно, чтобы концессионер у объекта был один крупный и ответственный, а не десяток мелких "временщиков" из бывших арендаторов памятника", - считает директор МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" Леонид Генин.

В Екатеринбурге официально насчитывается 480 объектов культурного наследия, из них 126 - в муниципальной собственности. Из "городских" порядка 30 находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а 16 — и вовсе в аварийном. В 2014-2016 годах из муниципального бюджета потрачено на них чуть более 127 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы приходится на 2014 год, а затем объёмы инвестиций резко упали.

Всего было отремонтировано 27 объектов, в том числе 15 - в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. "Построить новый объект значительно дешевле, чем отреставрировать старый", - признался начальник городского департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Николай Герасимов. Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко в одном из интервью выразился ещё откровеннее: бюджет не в состоянии привести многие разрушающиеся здания в порядок. Например, госпиталь Верх-Исетского завода, спроектированный в начале XIX века легендарным архитектором Михаилом Малаховым, в процессе муниципальных ремонтов "съел" 35 миллионов бюджетных рублей. В итоге его пришлось в прошлом году выставить на продажу. Формально — за 1 рубль, фактически — за 23 миллиона рублей (стоимость земельного участка) его приобрел СКБ-банк.

Арендовать. Выкупить. Забросить

Как же спасти приметы старого Екатеринбурга? Сдавать памятники в аренду? Тоже палка о двух концах. По словам известного екатеринбургского архитектора-реставратора Ларисы Шашкиной, арендаторы не заинтересованы вкладываться в выполнение всего необходимого комплекса работ, если аренда не долгосрочная. А долгосрочная - не менее 49 лет. Понятное дело, что в такую даль большинство маленьких фирм, арендующих памятники, не заглядывает — дай Бог, несколько лет продержаться на рынке.

В некоторых памятниках арендаторов в буквальном смысле слова "семеро по лавкам". Так, в "Господском доме в саду" (ул. Кирова, 32), недавно выставленном на торги Распорядительной дирекцией МУГИСО, ютятся 9 организаций. По словам депутата Екатеринбургской гордумы Сергея Мелёхина, теоретически арендаторы имеют право стать собственниками здания – это вполне законная процедура, предусмотренная постановлением Правительства РФ № 966 от 11 сентября 2015 года. В Екатеринбурге такие "несчастные" случаи уже были. "Арендаторы выкупали здания, планируя его с выгодой перепродать, а в итоге объект оказывался заброшен", - посетовал в интервью "Уралинформбюро" Леонид Генин.

Кстати, с федеральными объектами культурного наследия в Екатеринбурге ситуация не особо лучше. Эксперты кивают на законодательство, где прописано два разрешённых способа обращения с памятником: реставрация и консервация. Консервировать бесконечно нельзя — бесхозные конструкции разрушаются очень быстро. А реставрация весьма затратна. В том числе потому, что Венецианская хартия по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест требует при реставрации воссоздавать объекты культурного наследия "тютелька в тютельку", в их исторической среде (то есть там, где они стояли), с использованием подлинных исторических материалов.

Пример не из лучших — гостиница "Мадрид" на Уралмаше. В 90-е годы здание арендовали бизнесмены… и переделали интерьеры на свой далеко не тонкий вкус. Сейчас городские власти пытаются найти инвестора, который рискнёт спасти от разрушения этот шедевр конструктивизма. По самым приблизительным подсчётам, восстановительные работы обойдутся в сумму порядка 800 миллионов рублей. И это не считая затрат на разработку проекта восстановления и обязательную уплату залога государству в размере 30% от стоимости объекта.

Мэрия Екатеринбурга начиная с прошлого года продала два объекта культурного наследия и планирует до конца 2017 года "реализовать" ещё 8 памятников. Какие конкретно — пока не разглашается. Планы МУГИСО в этом смысле более прозрачны: в апреле Распорядительная дирекция выставила на торги четыре памятника, два из которых давно пустуют.

Госпиталь ВИЗа спустя год после продажи: те же руины, вид в профиль

Но продать — полдела. Как продвигается реставрация силами новых собственников? Госпиталь Верх-Исетского завода огорожен высоким забором, за которым работает экскаватор. Снесены постройки ХХ века, не представляющие исторической ценности. И… всё. По плану СКБ-банка, "малаховские" корпуса будут восстановлены в первозданном виде, и там разместится выставочный комплекс. А кто возьмёт на себя бремя контроля за соблюдением ЭТИХ обещаний?

"Будет двойной контроль, - обещает Сергей Мелёхин. - Во-первых, со стороны ДУМИ и городского Центра по охране памятников, во-вторых, со стороны МУГИСО. По всем сданным в аренду памятникам МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" каждую неделю получает информацию о состоянии объекта. Но самый главный контроль — за жителями нашего города". Означает ли это, что общественникам впору ставить палатки у стройплощадки, покуда госпиталь не повторил судьбу екатеринбургского "Пассажа", снесенного девелоперами Заводовским-Погребинским под видом реконструкции?

Евгений СУСОРОВ