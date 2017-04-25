Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

В конце марта 2017 года губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала грядущее закрытие окружного фонда развития жилищного строительства "Жилище". По ее словам, это произойдет не раньше, чем будут завершены все начатые проекты.

Нюанс, не упомянутый главой округа, заключается в том, что на достройку домов денег у Фонда нет, зато висит долг по кредитам, превышающий 2,3 миллиарда рублей.

В перечне выявленных в Фонде нарушений, который предоставила "Уралинформбюро" окружная Счетная палата, немало явных примеров неэффективного расходования средств. Приведем лишь самые показательные:

В 2012-2015 годах "Жилище" получило 568 миллионов рублей из окружной казны, но направило их не на те цели, на которые выделялись субсидии.

Между Фондом и "Строительно-промышленным комбинатом" были заключены допсоглашения к договорам подряда на строительство трех домов в Нижневартовске. Стоимость работ при этом увеличивалась на 150 миллионов рублей, хотя их объем оставался прежним.

Значительная часть построенных по заказу организации жилых и нежилых помещений в Сургуте (147 и 17) и Нижневартовске (48 и 41) попросту не продается. При этом до 2019 года "Жилище" планирует возвести еще 14 домов (3039 квартир) в этих городах.

"Это ставит под сомнение экономическую эффективность и целесообразность указанного строительства и создает риск не полной реализации квартир и, как следствие, осуществление Фондом дополнительных расходов на их содержание", - уверены в Счетной палате.

Вопросы к "Жилищу", единственным владельцем которого является правительство ХМАО-Югры, возникают давно. Общий их посыл - для чего до сих пор существует Фонд, в который, как в трубу, улетают бюджетные миллиарды?

Мы постоянно, при всех отчетах Фонда, указывали на неэффективность управления, на те проблемные точки, которые существуют. Но нас убеждали в обратном – что все будет хорошо. Итог, как видим, тот, который был предсказуем.

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат думы ХМАО-Югры Виктор Сысун,народные избранники неоднократно выражали недовольство ситуацией: "Мы постоянно, при всех отчетах Фонда, указывали на неэффективность управления, на те проблемные точки, которые существуют. Но нас убеждали в обратном – что все будет хорошо. Итог, как видим, тот, который был предсказуем".

Фактически правительственный Фонд сейчас находится в банкротном состоянии – денег нет, одни долги и обязательства. Куда же делись деньги? Ушли подрядчикам за еще невыполненные работы!

По словам собеседника агентства, с контрагентами "Жилище" расплачивалось в авансовом порядке, то есть до выполнения заявленных в договоре работ. "Это -системная история, действующая на протяжении не одного года", - подчеркнул Сысун.

А когда денег на авансы подрядчикам не стало, Фонд самостоятельно брал банковские кредиты, все глубже погружаясь в долговую трясину. Сейчас многие из подрядных фирм проходят процедуру банкротства. И надеяться, что деньги за невыполненные работы вернутся в казну,по меньшей мере, неоправданно.

При этом в числе проектов, которые, по словам губернатора Комаровой, должны быть завершены до ликвидации "Жилища", немалое количество с привлечением средств дольщиков. Сугубо экономическая ситуация приобретает социальный оттенок. Оттого и достраивать обязательно надо – дополнительные скандалы правительству не нужны. Потому деньги на достройку домов будут взяты из бюджета. А откуда еще? В то, что дышащее на ладан "Жилище" вдруг станет экономически эффективным и найдет крупных инвесторов, верится с трудом.

Курирующий работу Фонда вице-губернатор Дмитрий Шаповал, отвечая на вопрос "Уралинформбюро" о будущем "Жилища", заявил: существует Стратегия приоритетных направлений деятельности организации, которой предусмотрено, что "в 2017 – 2018 годах Фонд реализует "пилотные" некоммерческие проекты по привлечению внебюджетных инвестиций".

"Это позволит отработать юридические и финансовые механизмы некоммерческих форм развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, разработать обоснованные и подкрепленные практикой предложения по внедрению новых механизмов в государственную жилищную программу автономного округа", - пояснил чиновник.

Возникает вопрос: насколько сказанное Натальей Комаровой в марте о ликвидации фонда "Жилище" соответствует действительности? Уж слишком наполеоновские планы в непростых обстоятельствах ставит перед собой организация.

"По результатам исполнения мероприятий Стратегии правительством автономного округа будет принято решение о дальнейшей деятельности Фонда", - подчеркивает Дмитрий Шаповал. То есть все-таки решение не окончательное и хилое "Жилище" вполне может продолжить свою "полезную" деятельность?

Нужно ликвидировать вообще все фонды, созданные правительством ХМАО-Югры. Можно долго слушать высказывания губернатора, но, как показывает практика – что ни фонд, то массовые нарушения, хищения. И вот очередной пример – фонд "Жилище"

"Я давным-давно поднимал вопрос, что нужно ликвидировать вообще все фонды, созданные правительством ХМАО-Югры. Можно долго слушать высказывания губернатора, но, как показывает практика – что ни фонд, то массовые нарушения, хищения. И вот очередной пример – фонд "Жилище", - заявил депутат Госдумы от Югры Владимир Сысоев.

По словам собеседника "Уралинформбюро", происходящее свидетельствует о крайне низком контроле со стороны губернатора и членов правительства, которые курируют "Жилище" или входят в совет при нем.

"Такая ситуация была и по "Фонду поколений" (призван создать имущественную базу для ликвидации монопольной зависимости округа от нефтегазовой промышленности – прим.ред.), который в свое время показал миллиардные убытки, и со страховой компанией "Югория", в которую вложили опять же миллиарды рублей, спасая ее. А кто за это отвечать будет? Учитывая последние изменения, которые происходят в стране - особенно связанные со сменой губернаторов, некоторые из которых приезжают [в Москву] в наручниках - надеюсь, что органы начнут системно заниматься теми коррупционными проявлениями, которых сегодня, к сожалению, все больше и больше на территории Югры", - подытожил Сысоев.

"Уралинформбюро" просит считать данный материал официальным запросом заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву с просьбой организовать проверку и дать правовую оценку деятельности окружного фонда развития жилищного строительства "Жилище", в частности, его финансовых взаимоотношений с подрядчиками строительства.



Антон ЗАБЕГАЕВ



Ранее по теме:

В Югре ревизоры "забраковали" 905 бюджетных миллионов