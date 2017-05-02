flydubai без тапочек

В бизнесе.

Лететь в Дубай бизнес-классом flydubai была не моя идея. "Эконом" рейса из Екатеринбурга был переполнен семьями с детьми, убегающими от неуютного апреля в арабскую жару. А вот желающих выложить за комфортабельное кожаное кресло неcколько десятков тысяч рублей практически не нашлось. Так что flydubai вместо воздуха повезла в бизнес-классе директора "Уралинформбюро". "Заодно оценишь наши преимущества", - напутствовали меня сотрудники пресс-службы компании.

Бизнес-салон flydubai я живьем до этого не видел. Мой последний полет дубайской авиакомпанией пришелся на 2013 год, когда только запускали "бизнес", но еще не успели переоборудовать большинство эксплуатируемых Boeing 737-800 NG. К слову, и сейчас не все 58 самолетов flydubai в двухклассовой компоновке. Есть и несколько бортов с полновесным "экономом" на 189 мест - с бортом именно в такой компоновке перевозчик совершил свой первый полет 1 июня 2009 года в Бейрут.

Тогда компания позиционировала себя как лоукостер. Поскольку все признаки этого сегмента авиаперевозок были налицо: одноклассовая компоновка, отсутствие горячего питания во время полета, дополнительные сборы за сервисы. При этом, как и подобает стандартному лоукостеру – новехонькие самолеты и мультиязычный экипаж, потому что география полетов расширяется все восемь лет - Ближний Восток, Африка, страны Европы и СНГ, Индостан.

Сейчас авиакомпания представляет себя как "базирующийся в Дубае перевозчик". И уже это наводит на мысль, что flydubai корректирует свою бизнес-модель. Известный тезис: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Называли лоукостером – летали с одним салоном, полетели с двумя – стали перевозчиком.

У некоторых лоукостеров тоже есть бизнес-класс, но это не бизнес-салон, а всего лишь дополнительные услуги по выбору места, ускоренные процедуры в аэропорту, повышенные нормы багажа. flydubai предлагает своим пассажирам бизнес-класса и кожаные кресла в компоновке 2+2, и разнообразие горячих блюд из кухни разных стран. Бесплатный доступ к бортовой системе развлечений с набором из 200 фильмов на многих языках (и с меню управления на русском), отдельный туалет и персональный присмотр стюардов. Плюс собственный шаттл между самолетом и Терминалом 2 дубайского аэропорта, поскольку там нет телетрапов. Разумеется, доступ к бизнес-лаунжу в аэропортах маршрутной сети авиакомпании и собственному двухэтажному лаунжу в международном аэропорту Дубая.

То есть это стандарт "бизнес" традиционной авиакомпании. За малым исключением. На четырехчасовом рейсе я не нашел одноразовых тапочек. И потому летел, как и многие пассажиры эконом-класса, расшнуровав ботинки, в носках. Знал бы заранее, захватил бы шлепки из дома. С навязчивым вопросом "где же тапочки, которые стоят не дороже 1 доллара" я и прилетел в Дубай на интервью со старшим вице-президентом flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, странах Ближнего Востока, СНГ и Европы Джейхуном Эфенди. С десяток более сложных вопросов к нему были заготовлены до полета.

Мой собеседник работает топ-менеджером flydubai с момента основания компании, куда он пришел из Emirates. Сама идея рождения нового перевозчика принадлежит правительству ОАЭ. Авиакомпания Emirates сосредоточилась на дальнемагистральных направлениях с большим траффиком, куда в дальнейшем идеально подошли двухпалубные Airbus A380. А кому-то надо было соединять Дубай с направлениями поближе, ощущавшими недостаток в прямом авиасообщении со знаковым мегаполисом ОАЭ. На том же маршруте Дубай-Екатеринбург с конца 90-х вполне успешно летали "Уральские авиалинии", а пассажиропотока хватало на две-три авиакомпании. Так и появилась flydubai.

Когда в 2011 году flydubai "подняла" рейс в столицу Урала, я беседовал с исполнительным директором компании Гейт Аль Гейтом. Из того интервью запомнились два ключевых тезиса – безопасность полетов и расширение маршрутной сети. Сегодня перевозчик летает по 93 направлениям в радиусе до 6,5 часов полета от Дубая, в том числе и в Баку, откуда родом Эфенди.

Джейхун легко парирует вопрос про тапочки: вот такой у нас бизнес-класс – без тапочек, может быть введем возможность купить их во время рейса, хотя кому они требуются?

Вообще-то, в 2016 году flydubai перевезла 10,4 миллиона пассажиров, увеличив в весьма непростой для авиации год свой пассажиропоток почти на 1,4 миллиона. Компания не раскрывает в отчетности, сколько кресел было продано в бизнес-классе. Есть только информация, что по сравнению с 2014 годом спрос на него возрос в 2,4 раза. В первую очередь (рост в 2 раза) за счет пассажиров на рейсах в Индостан. Для сравнения, Европа дала прирост в 38%, а страны Персидского залива - 24%.

Предположим, что пассажиры бизнес-класса составляют от 1 до 2%, тогда в абсолютных цифрах для flydubai это – 100–200 тысяч человек в прошлом году. И тапочки для них обошлись бы в 100–200 тысяч долларов. А компания получила прибыль в 31,6 миллиона долларов – более чем в три раза меньше чем годом ранее (100 миллионов долларов).

Есть ли у дубайского перевозчика деньги на тапочки, если в 2016 году цены на билеты, по словам Джейхуна Эфенди, упали на 30-40%? Первая половина года из-за обвала нефтяных цен была непростой. Лишь благодаря показателям второго полугодия итоговые результаты стали внушать оптимизм.

Живой разговор со старшим вице-президентом дал ключ к пониманию многих цифр отчетности flydubai. "Что обусловило снижение продаж в прошлом году? Частично, сокращение корпоративных перевозок. Надо понимать, что работающим в Дубае экспатам по трудовому контракту полагается одна оплачиваемая поездка на родину. И вот они не полетели", - раскрывает секреты Эфенди.

Берем маршрутную карту компании и смотрим, откуда она возит трудовые ресурсы для растущей экономики Дубая. Индостан – это более 20 направлений, по которым в меньшей степени ездят на отдых, а в большей на работу.

С 7 аэропортами России все понятно. Это только подвоз наших соотечественников омыть ноги водами Залива. А вот с Закавказьем неожиданный поворот. Между Дубаем и Тбилиси по 4 рейса в день. И значительную загрузку обеспечивают… филиппинцы, которые, к примеру, в холодную пору возят своих детей в Грузию посмотреть на снег. В летние месяцы, когда дубайские термометры улетают к 50 градусам, самое время сбежать куда-нибудь в Тиват, Баку или тот же самый Тбилиси.

Есть устойчивое мнение, что в первом классе ведущих авиакомпаний мира летают те, кто еще не накопил на полет бизнес-джетом. Из Москвы или Дели бизнес-классом flydubai, скорее всего, отправится в Дубай тот, кто предпочитает комфорт бизнес-класса по более доступным ценам.

Кстати, конкуренция в дубайском международном аэропорту неземная. В первом квартале 2017 года пассажиропоток составил 22,5 миллиона человек (+7,4% к аналогичному периоду 2016-го). Предполагается, что в целом за год он составит около 89 миллионов. Мой приблизительный расчет - на flydubai из него придется 12-13%. В первую очередь за счет поиска рыночных ниш.

Например, для чего компания летит в крошечный Сомалиленд? Оказывается в этой части Африки много тех, чьи родственники и друзья переехали в безопасные страны Ближнего Востока и Великобританию, и теперь они навещают своих близких на родине. А в небольшую азербайджанскую Габалу отправятся любители горных лыж, которым сложнее добраться до снежных склонов из Баку.

Какие планы у компании по России с учетом отмены виз для россиян с февраля 2017 года? Эксперты туристического рынка предвещают в нынешнем году 15-20% рост потока – первые доказательства уже получены весной. За первый квартал рост пассажиропотока в дубайском аэропорту из Восточной Европы составил 33,3%, и в первую очередь его обеспечили россияне.

Изменения запланированы руководством flydubai на осень, когда жара пойдет на убыль. Возрастет частота полетов. Например, ставший ежедневным в апреле рейс Екатеринбург-Дубай уже сейчас заполнен с лихвой. flydubai намерена вернуть в расписание рейс в Уфу. Россия была и остается важным рынком для авиакомпании, и flydubai рассматривает самые разные варианты расширения маршрутной сети. Например, думает о возможности возобновления рейсов в Новосибирск, или запуска полетов в Санкт-Петербург или Воронеж, хотя пока это все только рассуждения о потенциальных возможностях. .

А вот разговоры про Boeing 737 MAX 8 уже скоро станут реальностью. По словам Джейхуна Эфенди, первый на Ближнем Востоке самолет этой модификации полетит из Дубая уже в сентябре. flydubai будет использовать новинку на самых дальних перелетах, где Boeing докажет свою экономическую эффективность. Это – Бангкок, Прага и, скорее всего, Москва. В 2017 году компания введет в строй сразу шесть MAX 8, заменяя нынешние NG.

Правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на стенде flydubai на ATM-2017

Сейчас все в Дубае в ожидании ЭКСПО-2020. Хотельеры спешат достроить пятизвездочники. Авиакомпании закупают новые самолеты. flydubai не будет исключением. Старший вице-президент туманно намекнул о планах, и можно предположить, что нынешний авиапарк будет расширен и загружен по максимуму.

В том числе и бизнес-класс. Характерная деталь – у flydubai пока нет решения, сколько бизнес-кресел будет в MAX 8 – 12, как сейчас в NG, или 8 или 16. Ответ будет дан с прицелом на ЭКСПО – без этого теперь никак в ОАЭ.

Складывается впечатление, что период низких цен для flydubai миновал. Они были на входе компании на рынок. Задержались из-за нефтяного пике в 2016-м, когда пришлось летать много и за дешево, благо что и цены на авиационный керосин тоже снизились. За восемь лет единственная в своем роде на Ближнем Востоке авиакомпания успешно внедрила микс из лоукоста и стандарта, когда пассажир эконом-класса может лететь по минимально возможной цене в линейке тарифов flydubai со своим бутербродом, а может, сидя в кожаном кресле, пить шампанское весь полет за просмотром раритетной версии "Доктора Живаго" из видеотеки. В тапочках, если их, конечно, добавят в пакет привилегий бизнес-класса.

Лишь Дубай с его галопирующим пассажиропотоком мог позволить взлет и обеспечить комфортный полет такого перевозчика. Проект с первоначальным капиталом в 500 миллионов дирхамов ОАЭ все шире разлетается по миру. С учетом MAX-новелл Boeing он в перспективе сможет выйти и за пределы нынешнего радиуса полетов Полетят- увидим.

Вадим ДЫНИН