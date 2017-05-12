Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Инвестиционная привлекательность регионов — нынче фишка федерального масштаба, один из критериев, по которым решают, казнить или миловать губернатора, давать ли субвенции, помогать ли с кредитами. Оно и понятно: санкции, кризис, а выплывать как-то надо — без инвестиций, внешних и внутренних, не обойтись.

Об улучшении инвестиционного климата на Среднем Урале зашла речь 12 мая на заседании регионального правительства, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Первым взял слово врио губернатора Евгений Куйвашев, по словам которого в ближайшие пять лет следует добиться притока инвестиций, обеспечивающего модернизацию промышленного комплекса. Чтобы этого достичь, отметил глава региона, надо дать зеленый свет необходимым для области проектам. Причем с учетом инвестиционных особенностей всех отраслей и всех территорий - никто не должен испытывать инвестиционный голод.

Обеспечить в течение двух ближайших месяцев реальные результаты по совершенствованию и упрощению условий ведения бизнеса губернатор поручил еще 9 марта. И вот пришел момент сделать "срез реализации наших целевых моделей".

Подробную сводку достигнутого озвучил первый вице-губернатор Алексей Орлов. Как явствует из его доклада, на 1 мая полностью реализован 41 из 127 факторов, определяющих степень благоприятности инвестиционного климата в Свердловской области (32%), остальные 86 следует реализовать до конца 2017-го. В последующие четыре года по всем реализованным факторам должно идти наращивание показателей.

Однако в чем-то, судя по докладу А.Орлова, успех уже абсолютный. Так, на 100% внедрена целевая модель, касающаяся качества регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности. В частности, существует специальная структура — министерство инвестиций и развития, есть институт уполномоченного по делам предпринимателей, создана соответствующая нормативно-правовая база.

По модели под названием "Качество инвестиционного портала" достижение целевых показателей составило 71 %, отметил чиновник, назвавший инвестпортал лицом региона.

Целевая модель, связанная с эффективностью обратной связи и каналов прямой связи инвесторов с региональным руководством, реализована пока на 55% (4 фактора из 7).

Выше средней динамика в вопросах регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимости, а вот программа их постановки на кадастровый учет хромает: всего 19% (2 из 11 факторов).

Для реализации остального требуются серьезные вложения бюджетных средств, подчеркнул Орлов. Причем некоторые затраты, по его же мнению, будут заведомо нецелесообразны. Например, при стопроцентном проведении землеустроительных работ часть участков все равно не будет востребована предпринимателями: здесь следует определить приоритеты, ведь цена вопроса — около 2 миллиардов рублей.

Не без проблем и в вопросах подключения к электрическим, тепловым и прочим инженерным сетям. Но кажущийся провал воплощения модели организационно-контрольной деятельности (11%, 1пункт из 9) Алексея Орлова не пугает, поскольку основные мероприятия отнесены на второе полугодие.

Подводя итоги, вице-губернатор заметил, что реализация целевых моделей по повышению инвестиционной привлекательности началась в Свердловской области не с чистого листа, а с неким заделом, что позволило взять неплохой темп. В тех же сферах, где есть отставание, надо ввести контроль исполнения с двухнедельным интервалом, резюмировал он.

Вероятно, эти и другие перечисленные докладчиком организационные меры когда-нибудь скажутся на объеме инвестиций в Свердловскую область. И все же, не оставляет ощущение, что вся эта арифметика со скрупулезным вычислением процента сделанного больше адресована вышестоящему чиновничеству, надзирающему за тем, как регионы "шустрят" в указанном направлении: кто лучше доложит о мероприятиях, покажет более высокий процент, тот и молодец — получи конфетку.

А вот о том, готовятся ли на территории области какие-то прорывные индустриальные или аграрные проекты, вкладываться в которые, невзирая на недовыполненный процент по какой-то бумажной модели, рванутся инвесторы всех мастей, об этом из доклада (по крайней мере, такого) и не узнаешь. Возможно, не тот жанр, но ведь сказано же классиком, что все жанры хороши, кроме скучного.



Юрий ГЛАЗКОВ