Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

В квартале проспекта Ленина и улиц Вайнера и Антона Валека УФСБ по Свердловской области собирается по соседству со своим нынешним зданием возвести многоуровневый новодел - "комплекс административно-технических зданий", самое высокое из которых будет не меньше 18 этажей. Соответствующий проект - точнее, пока еще концепция - размещен на сайте градсовета Екатеринбурга.

Глава градсовета Михаил Вяткин подтвердил в беседе с "Уралинформбюро", что здание планируется сделать большим. "Проектировщики выполнили всю работу по охране стоящих рядом памятников. В УФСБ есть люди, которые специально этим занимаются", - заверил он.

Презентацию, намеченную на 1 июня, будет вести архитектор Михаил Амельяненко, представляющий ООО "Нартекс". В качестве содокладчика в протоколе заседания назван начальник отдела историко-архитектурного охранного зонирования и популяризации ОКН Александр Займогов. Однако в беседе с "Уралинформбюро" он заявил: "Меня пока никто официально на градсовет не приглашал. С проектом я не знаком, а если пойду туда, буду рассказывать именно об охранных зонах расположенных там памятников архитектуры".

Вопрос охраны памятников в этой ситуации возник неслучайно. Дело в том, что буквально впритык к планируемой новостройке расположены три объекта культурного наследия: Дом Рязанова (Ленина, 17), гостиница Атаманова (Вайнера, 6) и здание женской гимназии (Вайнера, 2). Нынешняя штаб-квартира свердловских чекистов находится по адресу Вайнера, 4. Две недели назад на сайте Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области были опубликованы историко-культурные экспертизы этих зданий и их охранных зон. Уже тогда возник вопрос: с чего бы?

Эксперты из Челябинска и Барнаула - Валентин Оленьков, Любовь Никитина, Екатерина Шаповаленко - по заказу областного НПЦ по охране памятников в апреле 2017 года обследовали территорию вокруг культурных объектов. Территория, прямо скажем, не богатая на свободные пространства: из-за уже стоящих там корпусов УФСБ и ФСО по УрФО не то что лишнее здание поставить некуда - курилку негде разместить. А Дом Рязанова, в котором располагается руководство свердловского полицейского главка, в этом лабиринте играет роль историко-архитектурной доминанты.



Охранные зоны дома Рязанова (фото:okn.midural.ru)



Охранные зоны гостиницы Атаманова (фото:okn.midural.ru)

На прилагаемом плане охранные зоны обозначены четко и конкретно. На внутридворовой территории, где по концепции предполагается поставить один из корпусов "административно-технического комплекса", расположены зоны ЗРЗ-2 и ЗРЗ-3. Причем обоих памятников сразу - и Дома Рязанова, и гостиницы Атаманова. В этих зонах категорически запрещено капитальное строительство объектов выше 18 и 20 метров. А то, что экспертиза разрешит построить, должно быть выдержано строго в стилистике усадеб конца XIX - начала ХХ веков.

Если же верить эскизу, представленному в документации градсовета, предполагаемое здание УФСБ будет гораздо выше и выполнено совершенно в иной архитектурной стилистике. При этом сугубо формально оно разместится не в самих ЗРЗ, а ближе к улице Антона Валека. Но в любом случае всю доминанту в центре Екатеринбурга эта высотка перетянет на себя. Точно также "реконструированный" несколько лет назад Пассаж отобрал роль доминанты у соседнего с ним здания мэрии города.



На плане отчетливо видно, что часть будущего комплекса "залезает" в охранную зону (фото: екатеринбург.рф)

Екатеринбургские градозащитники пока не в курсе происходящего на площадке силовиков. Но, по словам председателя общественной организации "Уральский хронотоп" Олега Букина, это уже не первое покушение на гостиницу Атаманова. "Ее в свое время уже хотели исключить из реестра памятников, - сообщил он "Уралинформбюро". - В 2007 году даже вышло постановление правительства Свердловской области, согласно которому этот объект планировалось реконструировать, оставив нетронутым только фасад. Однако в 2012 году было принято новое постановление, которое аннулировало прежнее".

"Изначально во дворе дома по Ленина, 17 УФСБ собиралось строить 4-х этажный гараж, - пояснила агентству архитектор-реставратор Лариса Шашкина. - Но в любом случае сначала должно выйти постановление правительства области о регламентных зонах этого объекта. Только в этом случае и Управление по охране объектов культурного наследия, и администрация города имеют право дать разрешение на строительство".

"К сожалению, проекты охранных зон плохо охраняют памятники, - отмечает архитектор Марина Сахарова. - Такое понятие, как "территория памятника", строителями очень часто не соблюдается. Они считают такой территорией только сам дом, иногда - его ворота и узкую полоску водоотвода. Свежие примеры - Дом контор на улице Малышева, во дворе которого строят высотку, дом купца Ижболдина, где при строительстве гостиницы вообще незаконно снесли историческую постройку, и дом Крылова на Тургенева, 18, от которого осталась одна входная группа".

Удивительно, но факт: многие члены градсовета тоже до сих пор не видели проект "дома чекистов". А те, кто видел, либо отказываются его обсуждать раньше времени, либо высказывают резко негативное отношение. Так что баталии на заседании градсовета 1 июня не исключены.



Таким видят новое здание УФСБ по Свердловской области проектировщики ООО "Нартекс" (фото: екатеринбург.рф)

Интриги добавляет то, что новостройку планируют возвести на внебюджетные средства. И, по данным источников "Уралинформбюро", финансированием и непосредственным строительством озадачено УГМК, в руководстве которого в ближайшее время могут произойти серьезные перемены.

Следует отметить, что "квартирный вопрос" перед региональным управлением ФСБ стоит давно. В нынешнем здании на углу Ленина-Вайнера чекистам невероятно тесно. Была задумка отправить их на пустырь на углу улиц Белинского и Фурманова, но, как оказалось, этот землеотвод давно пустует не просто так. Во время вспышки сибирской язвы в Свердловске неподалеку был организован скотомогильник. Судя по всему, переезжать из нажитого угла ФСБ не согласится. А вот как бойцы невидимого фронта будут несколько лет работать буквально на стройплощадке, остается только догадываться.

Евгений СУСОРОВ