Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Многострадальная дорога "Нижний Тагил-Серебрянка", прозванная местными жителями "дорогой Путина", возвращается к жизни. Глава государства поставил перед Евгением Куйвашевым задачу – к 1 июня обеспечить проезд транспорта. Накануне этой даты корреспонденты "Уралинформбюро" убедились в том, что наказ Владимира Путина выполнен в срок.

Небольшое село Серебрянка, расположенное на границе Свердловской области и Пермского края, обозначило себя в СМИ осенью 2015 года — тогда затяжные дожди за несколько дней превратили дорогу между селом и Нижним Тагилом в 80-километровый грязевой поток. Между Серебрянкой и "большой землей" прервалось транспортное сообщение. Несколько недель сельчане жили практически в блокаде: без продуктов и возможности вызвать "скорую".

На место "ЧП районного масштаба" отправились активисты Общероссийского народного фронта. "Фронтовики" пафосно декларировали, что в XXI-м веке "так жить нельзя", а в региональном Дорожном фонде нашлись средства на подсыпку убитой трассы мелким щебнем.

По словам главы Серебрянской администрации Сергея Сивкова, жители села после этого попытались сами "скинуться" на ремонт. "Если честно, этих денег в лучшем случае хватило бы на треть дороги, - сообщил он в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро". - Тогда помогла администрация Нижнего Тагила — предоставили нам погрузчик и три самосвала. Помогли и ранние заморозки: дорога к ноябрю стала более-менее проходимой".

Весной 2016-го дорога естественно "поплыла". Спасать ситуацию пришлось Владимиру Путину. После "голоса прессы" он дал соответствующее поручение губернатору Свердловской области. Региональные власти пообещали: до 1 июня по дороге будет обеспечен свободный проезд от Нижнего Тагила до Серебрянки, а к октябрю дорогу собираются полностью сдать в "грунтовом" варианте.



Так выглядит дорога на Серебрянку за три дня до назначенного Путиным "дедлайна"

"Знаете, почему такая дорога? Дорога-то щебеночная, а щебенку эту в советские времена положили прямо на старую, дощатую дорогу, проложенную еще при императрице Екатерине. Ну, а слабые грунты при этом не убрали", - рассказывает знающий местную действительность водитель Андрей.

Слабыми грунтами он называет прослойку земли с повышенными содержанием глины – лежащую аккурат под тонким слоем дорожного щебня. Местность и без того заболоченная, а по весне с нависших над Синегорским и Серебрянкой отрогов уральских гор устремляются тонны талой воды. По невидимым порам в земле она достигает дорожного полотна — и дорога моментально вспучивается, как пластилин.

Сколько же денег нужно для того, чтобы исправить послецаревы ошибки? Разные источники называют разные цифры. И 14 миллионов, и 1,5 миллиарда, и даже "весь Дорожный фонд Свердловской области". Пока в областном бюджете нашлось 250 миллионов рублей, которых едва хватит на водоотведение и более-менее приличную подсыпку полотна щебнем.

Узкий серпантин дороги напоминает многогорбого верблюда: крутые подъемы сменяются такими же крутыми спусками. Не растерять на этих спусках последние рессоры – задача, которая по плечу не каждому водителю. Видимо, чтобы осадить лихачей, на обочинах выставлены дорожные знаки, запрещающие разгоняться выше 50 километров в час.

Да тут бы 20 километров в час набрать! Через каждый километр путь машине преграждает дорожная техника. Похожие на стальных жирафов бульдозеры старательно выгрызают с обочин промокший грунт. Траншеи водоотведения задуманы очень глубокие – иначе после первого же серьезного ливня весь труд дорожников пойдет насмарку.

"За день мы отсыпаем земполотном примерно полкилометра, в дождливую погоду— чуть меньше, - поясняет мастер участка Александр Моисеев. - Роем траншеи по обочинам, кладем в них водопропускные трубы, на пониженных участках поднимаем уровень полотна. Думаю, уложимся за 4 месяца, а может быть и раньше: ведь далеко не все участки дороги в плохом состоянии. Да и транспортный траффик не напряженный: порядка 100 машин в сутки".



Идет выемка грунта под будущую водоотводную траншею

Задача, стоящая перед бригадой, в которой работает бульдозеристом Иван Белоусов, на первый взгляд несложная: выбрать грунт, застелить дорогу скалой (чтобы притопить глинистую подкладку поглубже и не дать ей выйти на поверхность), а сверху присыпать мелким щебнем. Потом по этому щебню проедет каток – и участок готов. Асфальтировать его не будут — не предусмотрено проектом.



Бригада Ивана Белосуова выбирает грунт на дороге, а затем застилает ее скалой и присыпает щебнем

Сельчане ждут этой дороги, как манны небесной. И не только в Серебрянке, но и в близлежащих деревнях: Северке, Верхней и Нижней Ослянке и поселке Синегорском. Последний когда-то был своего рода культурным центром этой территории: водокачка, школа, поликлиника, почта. За состоянием дороги следил лесхоз "Тагиллеса". Теперь предприятия нет, и дорога осталась без "смотрящего". "Если починят дорогу, может, со временем и лесхоз возродится, или другое предприятие сюда заедет, - мечтает жительница Синегорского, соцработник Мария Кожнева. - Заодно и покупатели на участки земли появятся. А не будет дороги – поселок умрет".

Главы местных администраций, глядя на развернутое в мае дорожное наступление, явно приободрились. "Если на сей раз строители отремонтируют дорогу качественно, по ней можно будет добраться до Нижнего Тагила всего за час!" - не скрывает своего настроения Сергей Сивков.



Жители поселка Синегорский надеются, что отремонтированная дорога возродит их "малую родину"

А по мнению главы Синегорского Виктора Гурского, дорога даст хороший импульс возрождению посёлка: "Если строители продолжат работать в таком темпе, как сегодня, до заморозков они точно управятся. Главное — чтобы областные власти сохранили за этим объектом обещанное финансирование".



Евгений СУСОРОВ