Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

ИННОПРОМ-2015 прорубил окно в Китай для Свердловской области. Многим памятен тот визит китайцев в Екатеринбург. Казалось, представители Поднебесной наводнили не только павильоны "Екатеринбург-ЭКСПО", но и улицы мегаполиса. И с той поры в уральской столице перестали удивляться заполненным китайцами самолетам в аэропорту Кольцово.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин пролил свет на специфику развития деловых отношений с партнерами из КНР. Китайцам важно убедиться, что их контрагент серьезен, солиден, надежен, а на то, чтобы в этом убедиться, уходит некоторое время. Зато, в отличие от стран, где готовы быстро договориться и быстро убедиться в своей поспешности, после завершения подготовительного переговорного периода с представителями китайского бизнеса сотрудничество как правило развивается успешно.

Проверка этого тезиса в очередной раз состоится в Харбине, где 15-19 июня пройдет четвертое Российско-Китайское ЭКСПО. Предыдущую выставку в прошлом году принимал Екатеринбург. И теперь вместе с Харбином он поочередно будет нести эту почетную обязанность.

Возникшая изначально в двухстороннем формате выставка приобрела международный размах. На сей раз предприятия-экспоненты представляют 36 стран 5 континентов.

Как заявила генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, уже забронировано 2 394 выставочных стенда общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров. Большую часть павильонов займут экспозиции высокотехнологичных и интеллектуальных производств, доля которых растет год от года.

Россия нынче увеличила свою выставочную площадь на 1 тысячу "квадратов". Новичок на ЭКСПО - Челябинская область. По словам генконсула, которая после почти года работы на Урале ощущает себя свердловчанкой, она надеется, что выставка принесет пользу, прежде всего, регионам, входящим в ее консульский округ, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Как отметила госпожа Гэн, в соответствии с договоренностями между главами государств, России и Китаю предстоит развивать сопряжение экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, укреплять сотрудничество на региональном уровне, в том числе между предприятиями малого и среднего бизнеса.

"Надо понимать, учитывая размах экономического сотрудничества КНР со всем миром, что для них Свердловская область, при всех наших амбициях, — один из маленьких элементов пазла. И то, что нам удалось выделиться из всех регионов нашей большой страны, выиграть соперничество у Санкт-Петербурга и Татарстана, означает, что Российско-Китайское ЭКСПО перепозиционировалось. Теперь ежегодные выставки будут попеременно проходить именно в Харбине и именно в Екатеринбурге. Такая раскладка, безусловно, работает на наш уральский бизнес", - подчеркивает Андрей Беседин.

Свердловская область приобрела большую популярность в Китае. Сейчас в регионе работают китайские предприятия по производству буровых труб, растениеводству и лесопереработке. Перспективные направления сотрудничества — машиностроение и логистика.

На IV Российско-Китайском ЭКСПО Свердловскую область будет представлять делегация в составе нескольких тематических групп, сформированных с учетом деловых интересов принимающей стороны.

Традиционно присутствует машиностроение, но доминирующим будет представительство предприятий лесопромышленного комплекса и пищевой индустрии. Оказывается, китайцам очень нравится не только наша древесина, но и наши конфеты, пряники, мороженое.

Свердловская область, как лоцман, поведет за собой и другие регионы Уральского федерального округа, чья презентация намечена в Харбине. Ее возглавит уральский полпред президента РФ Игорь Холманских.

Весьма примечательно, что под "уральское крыло" в Харбине попросились Московская, Кемеровская и Калужская области. Так что Урал становится опорным краем не только в родных просторах, но и за рубежом.



Юрий ГЛАЗКОВ