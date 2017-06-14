Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?Сегодня в 09:02
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За дешевую ипотеку заплатят шельфом.
Государство окончательно отказалось от идеи дорогостоящих жилищных госпрограмм, сделав ставку на развитие ипотеки. В начале мая досрочно прекратилась реализация госпрограммы "Жилье для российской семьи", в рамках которой планировалось построить в регионах России 25 миллионов квадратных метров жилья "эконом-класса", причем по цене сильно ниже рыночной. Она была рассчитана на малоимущие слои населения – прежде всего бюджетников и "льготников". Вышел пшик: по данным Счетной палаты РФ, за время реализации программы в регионах было построено всего 3,3% от запланированного объема новостроек эконом-класса.
Одна из причин — сокращение финансирования госпрограмм из-за нехватки в бюджете "лишних" денег, считает депутат свердловского парламента Дмитрий Ионин. Другая причина — падение спроса на жилье такого типа со стороны потенциальных покупателей, уверена старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Арина Суворова.
Свердловская область в этом смысле — не исключение. В рамках программы изначально планировалось возвести 20 "эконом-домов" в 8 муниципалитетах региона общей площадью 450 тысяч "квадратов". В реальности построили 11 домов эконом-класса в шести муниципальных образованиях: Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Белоярском, Дегтярске, Среднеуральске и Талице. Это — официальные данные областного минстроя. А на сайте Фонда жилищного строительства Свердловской области совсем другие цифры и адреса: 4 дома в Среднеуральске и 3 дома в Каменске-Уральском. Плюс еще два дома в Нижнем Тагиле в стадии завершения строительства.
Остальные проекты, ранее заявленные в программе, из нее исключены, как утверждает Фонд, "в связи с расторжением соглашений с застройщиками". По версии минстроя, соглашения расторгались по двум причинам: падения спроса на эконом-жилье и отсутствия финансирования из федерального бюджета в части компенсации за выкуп инженерной инфраструктуры. Переводя с чиновничьего на русский — "низы" не хотят жить в плохо слепленных новостройках, а "верхи" не могут рассчитаться с застройщиками даже за коммунальные сети.
Ставка — на ипотечную "лошадь"
Теперь квартирный вопрос россиян будет решаться за счет нового нацпроекта "Ипотека и арендное жилье". Но на самом деле ставка на ипотеку государством сделана уже давно. Еще в конце марта 2015 года в России была запущена госпрограмма субсидирования процентных ставок на приобретение жилья в новостройках. В ее рамках граждане приобрели 25,7 миллионов квадратных метров жилья на первичном рынке – это больше, чем планировалось ввести по программе ЖРС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АИЖК.
АИЖК сегодня является главным "модератором" строительства доступного жилья, а правительственный законопроект, внесенный в Госдуму РФ в начале мая, дает Агентству еще большие полномочия — в том числе и при проведении строительных аукционов. Правда, в этом проекте о жилье эконом-класса приказано забыть: вместо него введен термин "стандартное жилье". По сути, это одно и то же, хотя, по мнению Арины Суворовой, Минстрой РФ может предъявить к такому виду жилья новые требования, которые сделают его менее доступным по цене.
Значит, нужно сделать более доступной и привлекательной саму ипотеку. Как? Очень просто - снизив ее процент до 6-7%. Сначала это предложил премьер-министр Дмитрий Медведев, а спустя месяц уже АИЖК устами своего гендиректора Александра Плутника прогнозирует: мол, 6-7% — вполне реально, причем в течение ближайших двух лет. Видимо, не все банки в восторге от этой идеи. Но привлекать клиента все равно нужно. Например, отменой первоначального взноса, хотя такой "ход конем" гарантированно поднимет ипотечный процент до 12-14%, а ежемесячный платеж — до 37-53 тысяч рублей в месяц.
"Умыть руки" не получится
"Это все — инструменты повышения спроса на жилье эконом-класса, которое строится на окраинах города, - считает аналитик УПН Константин Октаев. - А также свидетельство того, что пик спроса на такое жилье уже начинает проходить, несмотря на снижение цен. Застройщикам нужно поскорее продать остатки квартир, выставленных на рынок, а банкам – реализовать свою избыточную недвижимость. Так что подобные инициативы выгодны и банкам, и застройщикам. А вот для рынка эта инициатива может грозить повышением риска невозврата кредитов и увеличения просрочки по выплате задолженностей. Тем паче в условиях нынешнего снижения доходов населения".
"Сегодня и так кредитование стройки фактически не ведется, - заметил в беседе с "Уралинформбюро" полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Уральском регионе Андрей Бриль. - И то, что ипотека пока единственный живой рыночный сегмент для банков — это факт. Но по статистике увеличение объемов кредитования не ведет к увеличению количества сделок на рынке. Все, что сейчас происходит со стороны государства вокруг ипотеки — это в первую очередь поддержка банков, и только во вторую очередь — поддержка строительства. Но поддержка очень опосредованная, потому что на реальное увеличение объемов новостроек может повлиять только один фактор: рост доходов населения, которого пока не предвидится".
Но самое интересное заключается в том, что ставка на развитие ипотеки не означает, что государство в ближайшие годы сможет самоустраниться от решения жилищного вопроса своих граждан. Директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин в интервью агентству заявил следующее: "Когда мы говорим о цене кредита, то главный ориентир здесь — цена депозита. Если депозит будет 2-3%, то и ипотека за 6-7% вполне реальна. Но перечислить банкам дешевые депозиты может только один игрок – государство".
Как этот "игрок" спасал банковскую систему в 2015 году, мы все хорошо помним: на поддержку кредитных организаций государство тогда выделило свыше 1,7 миллиарда рублей. В этом году "подкормка" банков из бюджета продолжится. Среди приоритетных получателей госдотаций — ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Какие госпрограммы недополучат из-за этого ранее обещанные бюджетные субсидии, уже известно: программы социально-экономического развития Дальнего Востока, энергоэффективности и развития энергетики, инновационной экономики, развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений. Видимо, это и будет ценой дешевых квадратных метров.
Евгений СУСОРОВ
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