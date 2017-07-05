Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Южное направление Екатеринбурга в ближайшие годы станет флагманом комплексного развития города — и потребует не только частных инвестиций, но и поддержки со стороны областных властей. К такому выводу пришли члены инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, на заседании которого 5 июля побывал корреспондент "Уралинформбюро".

Как сообщил в ходе заседания замглавы администрации Екатеринбурга по строительству Алексей Белышев, главный акцент в освоении южной и юго-западной окраины города будет сделан на жилищное строительство и создание крупных технопарков. Среди приоритетных проектов названы районы Академический, Солнечный, Экодолье и Патрушихинские пруды. До 2035 года там планируется построить в общей сложности 25 миллионов квадратных метров жилья. Общая стоимость этих работ составит 160 миллиардов рублей.

Главным препятствием в реализации планов участники заседания считают дефицит инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры. Так, оборудование инженерными сетями 1 миллиона квадратных метров жилья требует вложения 16 миллиардов рублей. Для решения этой проблемы необходимо создать рабочую группу при областном правительстве и активнее использовать модели частно-государственного партнерства, считает Белышев.

На данный момент главным инвестором проектов развития южной окраины Екатеринбурга выступает частный бизнес. Наиболее яркий пример — район Академический. По словам гендиректора РГС "Академическое" Виктора Киселева, за 10 лет освоения этой территории построено и введено в строй свыше 1 миллиона квадратных метров жилья. В планах застройщика на ближайшую перспективу — строительство "нулевого", 26-го и 9-го кварталов первой очереди проекта, которые увеличат жилую зону района еще на 540 тысяч квадратных метров. А вторая очередь, концепцию которой недавно одобрили на градсовете при губернаторе, даст Академическому ещё 4,5 миллионов жилых "квадратов".

Но строительство жилья немыслимо без создания социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, напомнил коллегам Киселев. Одна только транспортная сеть Академического должна составить 13,7 километров новых дорог, включая линию скоростного трамвая. Нужны деньги и на обустройство паркингов общей вместимостью 45 тысяч машиномест, и на строительство детских садов, школ, новых теплоцентралей и электроподстанций.

"Нам не хватает закона о комплексном развитии территорий, — заявил Виктор Киселев. — Он обсуждается уже давно, но так до сих пор и не принят. За это время инвесторы вложили в развитие Академического 80 миллиардов рублей, и еще 4 миллиарда мы привлекли из федерального бюджета. Закон помог бы нам и нашим партнерам работать на этом проекте по более упорядоченной схеме".

Еще одной точкой роста на южном направлении станет индустриальный парк "ЕКАД Южный", расположенный между Полевским трактом и кольцевой автодорогой. Его проект был утвержден на губернаторском градсовете в марте 2016 года, а строительство стартует в 2019-м. Общая площадь технопарка должна составить 200 гектаров. На его территории планируется разместить машиностроительные и пищевые производства, часть площадей пойдет под общественно-деловую застройку.

Теоретически технопарк способен предоставить рынку труда Екатеринбурга до 12 до 17 тысяч рабочих мест. Но существуют факторы, которые могут свести эти планы на нет. По мнению гендиректора управляющей компании "ЕКАД "Южный" Богдана Новорока, на данный момент есть две главных проблемы, мешающие реализации проекта — длинная бюрократическая цепочка при оформлении заявки на господдержку и высокие налоги на землю.

Из-за этого многие потенциальные резиденты вынуждены арендовать площадки в соседней Челябинской области, где власти компенсируют бизнесменам часть расходов по уплате этого налога, посетовал Новорок в беседе с "Уралинформбюро". Оптимальным выходом из клинча он считает сокращение числа "согласующих" инстанций и передачу консолидирующей функции в этом вопросе в ведение областного министерства инвестиций.

Евгений СУСОРОВ