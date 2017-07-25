Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Давно мы не писали про серовское свинство. С момента выхода статьи "Свинья общественного согласия", посвященной строительству на севере Свердловской области мега свинокомплекса челябинского олигарха Аристова, прошло пять месяцев. Нет, "Уралинформбюро" не получило чемодан денег за молчание, как утверждают некоторые. Мы просто не мешали прокуратуре Свердловской области проводить проверку, которую им после нашего расследования поручил заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев. Сегодня нам есть, что рассказать читателям.

Прежде всего, напомним документ, подписанный заместителем Серовского городского прокурора. В декабре 2016 года советник юстиции Алексей Киселев известил "Уралинформбюро" о том, что, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, администрацией Серовского городского округа 13 сентября 2016 года выдано разрешение АО "Серовский завод ферросплавов" на строительство СВК №4 на 1 990 голов. Оснований для отмены разрешения и принятия иных мер прокурорского реагирования у Серовской прокуратуры не имеется.

О том, что гигантский генератор навоза строится без экологической экспертизы, живущий в Серове прокурорский работник предпочел умолчать. Мол, соблюден Градостроительный кодекс - нет нарушения закона!

А теперь обратимся к ответу прокуратуры Свердловской области, полученному нами в июле 2017 года. Её сотрудники вместе с представителями Департамента Росприроднадзора по УрФО более тщательно изучили проектную документацию свинокомплекса металлургов. И выявили в ней массу противоречий - как по количеству запланированных хрюшек, так и по объему навоза и технологии его обезвреживания.

Кто-то кушает колбасу с логотипом "Арианта", а кто-то задыхается от ядовитых отходов III-IV класса опасности.

К слову, эксперты "Уралинформбюро" предполагали, что 250 тысяч свиней ежедневно будут выдавать около 80 железнодорожных цистерн навоза! Его, как водится в империи Аристова, планировалось выливать на местные поля, перемешивая со шлаками завода ферросплавов. Именно так происходит в Челябинской области рядом с поселком Красносельский (Увельский район). В итоге кто-то кушает колбасу с логотипом "Арианта", а кто-то задыхается от ядовитых отходов III-IV класса опасности.

Наверное, на Южном Урале экологические нормативы ниже нижнего. Об этом лучше спросить тамошнего губернатора-металлурга Бориса Дубровского. А нам показалось, что Свердловскую область можно отстоять от нашествия Аристова с Антипиным.

И в прокурорской проверке мы находим подтверждение тому. Поскольку технологическим регламентом предполагается обезвреживание отходов жизнедеятельности животных, проектная документация на свинокомплекс является объектом государственной экспертизы федерального уровня. А что же предъявили челябинские бизнесмены властям Серова? Положительное заключение негосударственной строительной экспертизы, проведенной ООО "ЮжУралБТИ". Эта фирма плотно сотрудничает с "Ариантом". На ее сайте значатся работы на Красногорском комбикормовом заводе и мясоперерабатывающем комбинате в поселке Федоровка. Надеялись, что прокатит и в Серове!

Но поскольку работы по строительству свинокомплекса были начаты Серовским заводом ферросплавов без положительного заключения государственной экологической экспертизы и, к тому же, имеются существенные противоречия в строительной и технологической документации, прокуратура Свердловской области сочла, что дальнейшая реализация проекта недопустима. После чего руководством СЗФ было принято решение о приостановке строительства.

Немаловажно, что "должностные лица органов местного самоуправления, к компетенции которых относятся вопросы выдачи разрешений на строительство, предостережены городским прокурором о недопустимости нарушения законодательства о градостроительной деятельности и экологической экспертизе".

Подведем краткие итоги. Стройка признана незаконной. Экологическая экспертиза проекта свинокомплекса обязательна. Администрация Серовского городского округа превзошла свои полномочия. А, кстати, где заместитель серовского прокурора Алексей Киселев? Он же "на голубом глазу" убеждал нас, что с хрюшками все по закону. Это некомпетентность, профнепригодность или что похуже? Пока не забылось – "Уралинформбюро" убедительно просит областного прокурора Сергея Охлопкова дать справедливую оценку прошлогодней работе Киселева и известить о ней нашу редакцию.

Вернемся к свинарнику и чиновникам. Это не мы придумали, что неподалеку от поселка Вятчино (пригород Серова) будут растить 250 тысяч свиней. Тамошний общественник Сергей Азаров в апреле нынешнего года отправил письмо главе Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он утверждает, что только свиноматок и хряков будет 50 тысяч голов, плюс 250 тысяч поголовья на убой. По его подсчетам, комбикорма для них нужно будет, как хлеба для жителей трех Серовов.

Получился солидный участок, отдаленно напоминающий свиной окорок.

А власти Серова выдали разрешение на строительство СВК №4 на 1990 голов! В 100 с лишним раз меньше!!! А где остальное производство?

Напомним, что правительство Свердловской области выделило свиноводам 177 гектаров земли. Что-то под корма, что-то под навозные кучи, что-то под сам комплекс. Мы попытались вычислить на публичных картах площадь строительства, затеянного Аристовым. У нас получился солидный участок, отдаленно напоминающий свиной окорок. Его в народе иногда называют "задок". И тянет он как раз на пару-тройку сотен тысяч хрюшек!

То есть только областная прокуратура сумела отличить 250 тысяч свиней от двух? И вместе с Росприроднадзором поставить шлагбаум на стройке.

Для того, чтобы объяснить, почему "Уралинформбюро" с прошлой осени бьет во все колокола по поводу серовского свинокомплекса, приведем результаты недавней проверки агрокомплекса "Горноуральский". На этом объекте ГК "Хороший вкус" неподалеку от Нижнего Тагила содержится свыше 40 тысяч свиней. Областная прокуратура выяснила, что свиноводы сбрасывали жидкий свиной навоз на поля без очистки. В итоге площадь загрязнения составила 977 гектаров. А, как отмечает член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов, "Горноуральский" занимается незаконным открытым сбросом навозных стоков на протяжении 16 лет!

Серовская свиноферма по своему мегаразмеру в 6-7 раз больше "Горноуральского". И когда прежний свердловский премьер Денис Паслер давал добро на строительство Аристову и Антипину, он думал не об экологической экспертизе, а, конечно, о том, что надо занять работой серовских безработных. Об инвестициях в 12 миллиардов рублей и налогах в казну. Теперь глава правительства живет в Москве и ему серовский навоз до балды!

Как утверждают серовские источники "Уралинформбюро", стройка около Вятчино законсервирована. Есть предположение, что ариантовцы схоронились до сентябрьских выборов губернатора Свердловской области, а затем снова возьмутся за старое.

Мы уже доказали, что с нарушением закона строить они не смогут. Потребуется – докажем вновь. С помощью грамотных прокуроров!

Вадим ДЫНИН, Кристина ШАБУНИНА