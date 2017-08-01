Лицей под угрозой реконструкции

Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?

Лицей № 110 входит в разряд особо почитаемых в Екатеринбурге. Конечно, не суперцентровая "девятка", но в этом учебном заведении тоже числятся дети и внуки "сильных мира сего". Не будем их перечислять – это все-таки персональные данные.

В марте 2017 года мэрией мегаполиса было принято решение включить здание лицея, построенного в 1951 году, в список муниципальных школ, предназначенных к капремонту. Но, как выясняется, его не будет. Лицею требуется… реконструкция! "Уралинформбюро" обнаружило немало подозрительного в этой ситуации.

Ремонтный кульбит

На глаз непрофессионала здание с 65-летней историей выглядит вполне сносно: фасад не облуплен, на окнах — пластиковые стеклопакеты, кое-где аккуратные ажурные решетки; дорожки во дворе выложены бехатоновой плиткой, на газонах разбиты пышные цветники, по периметру зеленой зоны вставлены эстетичные скамеечки. Как выяснила прокуратура, родители учеников ежегодно вносили "добровольные" пожертвования в Фонд "110", который финансировал развитие материально-технической базы лицея.

Фасад лицея выглядит вполне пристойно.

Школьный стадион тоже впечатляет: небольшое, но эстетичное футбольное поле, беговые дорожки с искусственным покрытием. Две площадки для игр — волейбольная и баскетбольная. Но что это? По периметру стадиона проходит труба надземного газопровода низкого давления — явно лишний элемент в этой картине! По нормам СНиП расстояние между стеной школы и трубой должно быть не менее 5 метров.

Как пояснил "Уралинформбюро" начальник технического отдела городского Управления заказчика по капитальному ремонту Сергей Котельников, этот участок раньше принадлежал лицею, потом перешел к другому владельцу — который и проложил по нему газопровод. Когда лицей участок себе вернул, встал вопрос: что делать с трубой? "На перспективу ее, конечно, надо выносить оттуда", — считает Котельников. Интересно, что думает на этот счет Ростехнадзор?

Та самая газовая труба, оставшаяся в "наследство" от прежнего владельца участка.

Теперь пристально взглянем на постановление главы администрации Екатеринбурга от 27 марта 2017 года. Городской бюджет готов выделить 25,6 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт лицея с элементами реконструкции наружных сетей.

И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, что еще 6 марта МКУ "Управление заказчика по капитальному ремонту" объявило конкурс "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 124". Максимальная стоимость – 4,759 миллиона рублей. Окончание подачи заявок – 21 марта.

По невероятному стечению обстоятельств по адресу Бажова, 124 в Екатеринбурге находится… лицей №110. Какой же проницательностью обладают сотрудники Управления капремонта, если еще до подписи сити-менеджера Александра Якоба на постановлении они обо всем знают и объявляют конкурс на работы!

Конкурс отыгран, подрядчик определен — проектное бюро "АрХиТек", которое взялось сделать проект за 4,6 миллиона рублей. Две трети суммы ему должны были заплатить в нынешнем году, остаток – в 2018-м, хотя работу проектанты обязаны были сдать к 1 сентября 2017 года.

"АрХиТек" нанял субподрядчика, который зашел на объект… и вскоре вышел. Заказчик успел выплатить 427 тысяч рублей, а 6 июля на сайте госзакупок была размещена информация о прекращении исполнения контракта. 25 июля стороны подписали допсоглашение о "разводе". Представители "АрХиТе"» в беседе с "Уралинформбюро" отказались комментировать ситуацию: мол, по всем вопросам обращайтесь к заказчику.

Спасайтесь, кто может?

"Мы действительно получили от Департамента образования администрации Екатеринбурга техзадание на проведение капремонта этого объекта с обязательным условием на увеличение учебных мест, — сообщил корреспонденту агентства начальник технического отдела МКУ УЗКР Сергей Котельников. — Отыграли контракт, провели обследование конструкций, стали работать над планировочными решениями — и пришли к пониманию, что в рамках капремонта выполнить техзадание невозможно. В итоге контракт с подрядчиком был расторгнут, деньги в размере 300 тысяч рублей были выделены только на обмерочные работы и обследование объекта. Остальное будет возвращено в бюджет. Школе в любом случае нужна реконструкция, а это требует нового техзадания".

Пришкольная территория выглядит вполне по-европейски.

Очень любопытный поворот дела! Если зданию нужна полноценная реконструкция, означает ли это, что в данный момент оно непригодно к эксплуатации и должно быть срочно закрыто, а ученики — "расселены" по окрестным школам?

"Наше здание по ряду показателей не соответствует требованиям Роспожнадзора и Роспотребнадзора, — пояснил замдиректора лицея по АХЧ Павел Федоров. — В частности, столовая у нас расположена в подвале, под неё и под гардероб требуются новые помещения".

Сотрудники лицея, с которыми удалось пообщаться корреспонденту "Уралинформбюро", даже назвали конкретную дату начала реконструкции - 2019 год. Пресс-служба администрации Екатеринбурга уточнила агентству: не в 2019-м, а не ранее 2019 года.

А вот стену во внутреннем дворе и впрямь не мешало бы подкрасить.

"Это пойдет на пользу школе, хотя по срокам реализации и объемам финансирования получится чуть больше (чем планировалось изначально — прим.ред)", — сообщила замглавы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Оксана Морозова.

Всё бы ничего, если бы не одно "но": из-за нестыковки, скажем, со столовой отменять итоги конкурса на запланированный капремонт муниципальные власти вряд ли бы стали. Вероятнее всего, городской Департамент образования не удосужился детально изучить состояние лицейского здания. Иначе откуда в документации взялось упоминание актового зала, которого там нет и в помине?

Реконструкция в большинстве случаев подразумевает очень важный технологический момент: замену перекрытий. Потому, что они за годы эксплуатации свое отработали и могут рухнуть. По неподтвержденной информации, в лицее №110 деревянные перекрытия. В проекте документации на капремонт говорится о частичной замене перекрытий. Но, коль скоро, речь свелась к реконструкции, то требуется их тотальная замена. И, весьма вероятно, именно потому у проектантов возник повод уйти с объекта - такого рода работы стоят гораздо дороже 5 миллионов рублей. А заказчик не мог не согласиться с этим аргументом.

Задачка для прокуратуры

Изучение лицейской истории на сегодняшней день не полновесно. "Уралинформбюро" не располагает надзорными полномочиями, а потому чиновники и иные участники данной истории с капремонтом, превратившемся в реконструкцию, ряд вопросов агентства оставили без ответа.

И тут самое время подключить прокуратуру, которой по плечу разобраться – представляет ли состояние здания лицея №110 угрозу для учеников и педагогов? Стоит разобраться и с тем, кто из Департамента образования принимал решение о капремонте, который, судя по всему, подразумевает софинансирование из областного бюджета. Ошибка в определении объема работ – это халатность или преднамеренность? Ну, и к "осведомленности" Управления заказчика по капитальному ремонту тоже стоит присмотреться.

"Уралинформбюро" просит считать данную статью официальным обращением на имя заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева.

Евгений СУСОРОВ.