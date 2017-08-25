Почему Куйвашев сказал "нет"Сегодня в 08:09
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Но не отказал девушке Юлии.
Кажется, они перепутали Евгения Куйвашева с волшебником. Именно такое впечатление произвела на обывателя встреча врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с представителями малого и среднего бизнеса.
Предприниматели, пришедшие рассказать главе региона о своих проблемах, конечно же, знали, что сейчас у него предвыборный период, чем, видимо, и хотели воспользоваться. Просили о таком, на что и золотая рыбка бы махнула хвостом, передает "Уралинформбюро".
Куйвашев в начале встречи сразу оговорился, что не будет сулить никому златых гор: "Не хочу показаться невоспитанным, но, хоть у меня сейчас и электоральный период и я вам должен тут всего наобещать, я этого делать не буду", - предупредил он.
Как будто его не услышали. Предложенный формат общения "вопрос-ответ" бизнесмены тут же перевели в формат "просьба-отказ". Почему он сказал "нет", Куйвашев терпеливо объяснял каждому обратившемуся.
Модератором встречи была бизнес-омбудсмен Елена Артюх, которая призналась, что знала все вопросы заранее
О том, что собственный бизнес, будь то в России или в тридевятом царстве, это не сказочные кисельные берега, владельцы малых и средних предприятий знают не понаслышке. Но почему-то перед врио глвой региона они прикинулись Иванами-дурачками. Владелец торговых точек из Ирбита пожаловался на сокращение магазинов шаговой доступности после захода в город крупного ритейлера. И издалека поинтересовался, а нет ли у Куйвашева чудо-средства, чтобы устранить конкурента?
"Ничего я с сетями сделать не могу, иначе придут ко мне парни в погонах. А если люди не идут в маленькие магазины – это их право. Они выбирают то место, где качественнее и дешевле", - вернул глава региона бизнесмена в реальность.
Отказал он и верхотурцам, предложившим отменить для торговцев алкоголем в отдаленных территориях регистрацию в ЕГАИС. В деревнях и селах бизнес кооператоров держится исключительно на продаже спиртных напитков, а тратить деньги на подключение к системе они не готовы.
"Будь моя воля, я бы отменил весь контроль и все налоги, но ЕГАИС не призвана усложнять вам работу. Благодаря ей снизилось количество контрафакта на рынке, и наша задача – сохранить людей, их здоровье и жизни, не дать им отравиться", - пояснил Куйвашев.
От ворот поворот получили и бизнесмены, желающие снизить на уровне муниципалитетов ряд налогов - врио губернатора пояснил, что обязательные платежи – основа бюджета любого уровня.
"Я понимаю ваше желание получить больше прибыли, в том числе за счет снижения налогов, но за этим стоит благополучие миллионов человек. Из бюджетов платятся зарплаты воспитателям в детских садах и ремонтируются дороги", - напомнил он.
К концу встречи слово попросила миловидная девушка Юлия, которая несколько лет назад уже получила поддержку от свердловских властей на старт собственного дела. Она с гордостью минут десять рассказывала об успехах в бизнесе по пошиву детской одежды, чем слегка разозлила, менее удачливых коллег, сидящих в зале. Выкрикнувший с места: "Может, ей еще денег дать?", как в воду глядел.
Бизнес-леди Юлия удивила коллег откровенностью и аппетитами
С напором капризной содержанки, которая требует деньги на очередную сумочку, бизнесвумен попросила Куйвашева дать ей 30 миллионов рублей. "А то инвесторов найти никак не могу, а хочется открыть свои магазины в каждом российском городе", - пояснила она.
"Это называется "дешевый кредит с отсрочкой платежа". Если вы этого хотите, то предоставьте мне бизнес-план и 30 дней, чтобы мы с коллегами подумали, чем можно помочь", - сказал Куйвашев, дав понять, что и эту просьбу по взмаху волшебной палочки не решить.
Разочарование бизнесменов в упущенных возможностях "поиметь" с властей хоть что-то витало в воздухе. Глава региона предложил встретиться через полгода и обсудить вопросы давления на ИП со стороны проверяющих органов. "Если вы, конечно же, захотите меня видеть", - резюмировал он.
В ответ предприниматели бодро закивали. Вдруг тогда они "разведут" губернатора на свои "хотелки".
Валентина ЕРЕМЕЕВА
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