Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продажеСегодня в 09:50
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Боброву пора уходить.
Назначение подследственного Алексея Пьянкова председателем Совета директоров АО "Облкоммунэнерго" породило немало версий и комментариев, хотя ожидалось последние два месяца. Следует отметить, что одновременно 23 августа экс-глава свердловского Мингосимущества вошел в рабочую группу по повышению инвестпривлекательности ЖКХ при главе региона.
Ряд наблюдателей высказали предположение, что это "подкоп" под нынешнего министра ЖКХ Николая Смирнова. Ни для кого не секрет, что после губернаторских выборов 10 сентября Евгений Куйвашев, в чьей победе теперь не сомневается даже Ройзман, произведет кадровую чистку своего кабинета министров. Среди кандидатов на "отчисление" называют главу минобраза Юрия Биктуганова, ответственного за спорт Леонида Рапопорта, накопились проблемы и у коммунальщиков.
Но, как утверждают источники "Уралинформбюро", позиции Смирнова, тем более накануне зимнего отопительного сезона, весьма прочны. Да и не с руки бывшему прокурорскому работнику Пьянкову заниматься канализацией.
В настоящее время в акционерном обществе Свердловская область владеет 25% плюс 1 акцией. Остальное в собственности компаний, контролируемых Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. У бизнесменов в планах был выкуп государственного пакета акций, но областные власти решили перестраховаться – Облкоммунэнерго имеет 35 обособленных подразделений, что по сути означает энерготеплоснабжение более трети муниципалитетов Среднего Урала.
При тотальном превосходстве Бикова-Боброва назначение председателем Совета директоров Алексея Пьянкова, а его заместителем заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова может говорить о том, что Облкоммунэнерго возвращается под контроль Евгения Куйвашева. И это не последняя точка в этом процессе.
Для экспертов не был секретом конфликт энергетиков с губернатором. Большинство из них склоняются к тому, что его причина в Алексее Боброве. Ультимативный демарш последнего в бытность президентом ХК "Автомобилист" переполнил чашу терпения Куйвашева.
Эксперты предполагают, что Бобров умело использовал перетоки бюджетных средств между хоккейным клубом, несколько лет подконтрольным энергетикам, Облкоммунэнерго и таблоидом Ura.ru. Как только хоккейный источник иссяк ("Автомобилист" перешел во владение УГМК весной 2016 года), энергоактив и медийный ресурс остались без подпитки.
Анализ деятельности Облкоммунэнерго за 2016 год вызывает много вопросов. С одной стороны компания закончила год с чистой прибылью в 535 миллионов рублей. При этом в конце года был оформлен договор займа с "Газпромбанком" на 250 миллионов рублей. А в середине нынешнего года 200 миллионов рублей компании были выделены из бюджета Свердловской области.
Ахиллесова пята энергокомпании – сбор плата за свои услуги. При доходе в 5 миллиардов рублей (из них 3,85 миллиарда – передача электроэнергии, 838 миллионов – производство теплоэнергии) дебиторская задолженность составляет 1,3 миллиарда рублей. Если вычесть долг МРСК Урала в 570 миллионов, сумма задолженности покупателей впечатляет. А вот работа по ее сбору нет.
Кредиторская задолженность Облкоммунэнерго по 2016 году – чуть более 1 миллиарда рублей. Из них долги по аренде перед Мингосимуществом на 121 миллион рублей. А задолженность по налогам – 94 миллиона.
При шатких экономических показателях наметился тренд к смене курса Облкоммунэнерго. Не исключено, что Артему Бикову удалось смягчить последствия несдержанности Боброва на хоккейном и медийном полях. "Автомобилист" теперь в "медных руках". Таблоид рисует Куйвашева в нужных тонах. Сделан и последний шаг – доверенное лицо губернатора возглавило Совет директоров энергокомпании.
Инсайдеры предсказывают, что Пьянков будет готовить Облкоммунэнерго к прощанию с Биковым-Бобровым. При Куйвашеве в Свердловской области им развернуться, как в том же Зауралье, не дадут.
Следует напомнить, что свердловские власти продали бизнесменам 75% акций компании в конце 2015 года за 1,21 миллиарда рублей, которые пошли на погашение долгов Облкоммунэнерго. Вопрос обещанных частных инвестиций в инфраструктуру после слома хоккейно-энергетической схемы фактически закрылся. Складывается впечатление, что свердловский "рубильник" Бикову-Боброву больше не интересен. Кто может стать новым хозяином Облкоммунэнерго, вот в чем вопрос.
Андрей БЕЛЫЙ
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Если это то самое Облкоммунэнерго, которое "выросло" из Облкоммунэнерго, которым руководил первоначально господин Домрачев, то ...хе... там традиция такая- судебные разборки. Ничего плохого к господину Домрачеву не имею, он создавал предприятие, он был в принципе хорошим спецом, но он умер. Я так думаю, что не просто так, думаю, что его "убрали", к сожалению. Всех или почти всех работников Облкоммунэнерго ещё в его бытность таскали в полицию (тогда это была ещё милиция) на допросы ( в т.ч. и меня) по факту фиктивно заключенного договора на миллионы рублей о фиктивном ремонте оборудования (не будут сейчас уточнять какого именно). Но я была просто инженером и к заключению договоров и тем более к их подписанию и списанию денег не имела никакого отношения. Под договором была не его подпись и все начальники потом отказывались от той подписи. А нас вызывали в милицию как свидетелей. "Настучала" его гл. бухгалтерша, которая сама и визировала все договоры, и через которую все деньги и проходили от таких договоров. Кто куда кому эти деньги выдавал - она этим сама и занималась. Видать, ей не понравилось, что ей мало отвалили. Короче, она была ещё та сцуко. Тем Домрачевым явно манипулировали вышесидящие начальники, это было очевидно. В общем, мужика не стало. Так что я не удивляюсь, когда слышу это название, что опять там какие-то судебные разборки или люди, которые, что называется, "привлекались". Спецов жаль, которых тупо используют в махинациях.ответить
Дополню. Сейчас вот полазила по инету, там мелькает где-то фамилия Домрачев. Что-то решила вспомнить о своей той давней прежней работе. А может это он? Мне просто сказал кто-то с работы, что он умер, уже потом, когда я уволилась, сказали, что он умер от инфаркта после всех тех разборок в милиции. Может быть, а может и не быть, я сама на его похоронах не была и труп не видела. А может он жив? Или это его сыновья в инете мелькают или просто однофамильцы? В общем, хотелось бы, что бы тот мужик был бы жив. Он был хорошим спецом и то предприятие действительно создавал он.ответить
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