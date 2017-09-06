Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Общественность не возражает.

В России назрела "кладбищенская реформа". Об этом открыто говорят уже на уровне президента, который в июле 2017 года дал федеральному правительству поручение навести порядок в этой сфере. Главными "болевыми точками" похоронной отрасли глава государства считает разгул теневого бизнеса, дороговизну услуг и отсутствие нормального учета городских кладбищ.

Справок десятки, а "окно" — одно

В начале сентября Общественная палата Свердловской области получила на экспертизу проект федерального закона "О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подготовленный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Судя по тексту документа, федералы планируют, с одной стороны, ужесточить контроль за похоронным делом, а с другой - легализовать коммерциализацию данной сферы.

"Общественная палата не впервые слушает этот законопроект, — признался зампредседателя Палаты Владимир Винницкий. — Четыре года назад мы уже обсуждали предыдущий вариант. Тогда предлагалось отдать весь контроль в руки саморегулируемых организаций, которые должны были организовать контроль, учет и лицензирование. Также звучали предложения отдавать кладбища в аренду на 49 лет тем организациям, которые готовы были организовать надзор за всем этим процессом. На наш взгляд, это было бы ограничением конкуренции на рынке. Последствия могли наступить неблагоприятные".

Перво-наперво авторы законопроекта собираются нанести удар по бюрократической волоките, сопровождающей любые похороны. Как сообщили "Уралинформбюро" эксперты НКО "Верум", сегодня для организации "социальных" похорон требуется собрать огромное количество справок.



Участники дискуссии Константин Калашников, Владимир Винницкий и представитель областного Минстроя Анна Безбородько.

Среди них — справка и свидетельство о смерти гражданина, выписка из трудовой книжки и копия самой книжки, справка о месте жительства. Дополнительно могут понадобиться справка из райотдела полиции (в случае внезапной смерти или смерти в результате несчастного случая), документ из прокуратуры при возбуждении уголовного дела по факту насильственной смерти, документ из районной поликлиники, если усопший наблюдался в диспансере.

Что же предлагается в законопроекте? "Одно окно", когда родственникам почившего необходимо будет предоставить лишь данные СНИЛС, чтобы получить необходимые услуги по погребению за счет государства.

На "компенсацию" даже гроб не купишь

По мнению свердловских общественников, эту идею следует дополнить важным пунктом: определить единую стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень для "социальных" похорон.

На данный момент в него, согласно федеральному закону "О погребении и похоронном деле" от 12 января 1996 года, входят оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозка тела умершего на кладбище либо в крематорий, а также погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом.

Сегодня затраты на эти операции компенсируются из Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования. Но сумма компенсации невелика: от 4 до 6 тысяч рублей, что составляет примерно 1/8 часть от средней стоимости погребения. А поскольку в разных регионах, а подчас и в муниципалитетах, власти устанавливают разные ценники на похоронные услуги, компенсация "гуляет".

По мнению заместителя начальника МКУ "Служба городских кладбищ" Екатеринбурга Константина Калашникова, следует установить по всем муниципалитетам Свердловской области единую стоимость минимального пакета услуг. В идеале сумму компенсации неплохо увеличить хотя бы до 12 тысяч рублей — как это уже сделано в Североуральске. Также члены Общественной палаты предложили включить в "гарантированный" перечень несколько новых пунктов. Например, бесплатную транспортировку тела умершего на дому в морг.

Хоронить негде. Расширяться некуда.

Вопрос цены погребения — один из самых больных. Убитые горем родственники не имеют возможности и времени "ходить по базару, искать, где дешевле". Стоимость похорон зависит от того, как решится вопрос с кладбищем. Будет ли там свободное место для могилы, или придется это место приобретать за дополнительную плату?

Свободных мест на кладбищах Екатеринбурга с каждым годом становится все меньше. В столице Урала официально зарегистрировано 16 кладбищ, земля на которых в прямом смысле слова "забита под завязку".

Свободными, где разрешено захоронение "с гробом", являются только Лесное и Окружное кладбища. На остальных можно лишь использовать родственную могилу

"Даже на Михайловском и Ивановском кладбищах до сих пор подзахоранивают новые урны с прахом, — заявил на заседании Общественной палаты руководитель Ассоциации похоронных организаций Урала Дмитрий Хазин. — Закон разрешает полностью закрыть кладбище только через 50 лет после последнего захоронения. А вот какой это вид захоронения, в законе не уточняется".

Неудивительно, что при таком раскладе процветает и торговля местами на закрытых кладбищах, и практика захоронений на площадках, не предназначенных для этой цели. Для дельцов от погребального бизнеса это самое настоящее "эльдорадо". Согласно данным проверки, проведенной Контрольным управлением Администрации президента РФ, в целом по стране оборот неучтенного рынка ритуальных услуг составляет порядка 120–150 миллиардов рублей в год.

Законопроект Минстроя подразумевает поголовную инвентаризацию мест захоронений, в том числе и заброшенных. Цель проста: выяснить, сколько в России реально работающих, а не номинально зарегистрированных кладбищ и поставить их на кадастровый учет. При этом предлагается легализовать частные колумбарии, крематории и предприятия по обустройству могил, а также ввести обязательную плату за содержание семейных (родовых) захоронений.

Но для этого необходимо определить источник финансирования этих работ, а также полномочный орган, ответственный за проведения подобной инвентаризации. Кроме того, следует подумать и о способах использования свободных территорий на действующих кладбищах, и о новых территориях для некрополей, уверены члены областной Общественной палаты и эксперты похоронного бизнеса.

Тот же Дмитрий Хазин в беседе с "Уралинформбюро" предложил решить проблему земельного дефицита организацией на кладбищах сектора хорошо оборудованных "братских захоронений" — куда теоретически можно перенести прах из заброшенных и безымянных могил. "До 40% земли можно так освободить!" — уверен он.

Но вопрос упирается в юридические препоны. По словам Хазина, муниципалитеты сегодня не располагают полномочиями для расширения кладбищенских территорий. А если даже такие возможности появятся, на пути кладбищ встанут санитарно-защитные зоны окружающих лесов и водоемов. Если же не дать погостам расти, это вызовет волну полулегальных захоронений с нарушениями санитарных норм, либо вообще в заброшенные могилы, за которыми давно не ухаживают родственники умерших.

Либо хаос, либо… коррупция?

Вопрос полномочий в похоронном деле — один из ключевых. Львиная доля всех нарушений при организации похорон приходится на кладбища, работающие по принципу "у семи нянек дитя без глаза". На муниципальных погостах нередка ситуация, когда за порядком на территории следит одна структура, могилы копает вторая, а землю под них предоставляет вообще "левая" фирма.

И хорошо, если эти "няньки" хотя бы между собой живут дружно. А ведь иногда доходит и до стрельбы. Так, в 2016 году правоохранительные органы накрыли банду, промышлявшую "теневыми" похоронами. Она прославилась разбойными нападениями на конкурентов с целью монополизации ритуального рынка.

В своем июльском поручении президент РФ предложил Генпрокуратуре совместно с МВД проверить все ритуальные службы, чтобы в идеале ликвидировать нелегальный рынок. Но одними полицейскими облавами проблему не решить.

Что предлагает минстроевский законопроект? Во-первых, закрепить за органами исполнительной власти субъектов Федерации полномочия по организации похоронного дела, чтобы привести региональные ритуальные услуги к единому стандарту.

Во-вторых, четко поделить кладбища по принципу собственности на землю: муниципальные и государственные. И на каждом из уровней власти создать уполномоченный орган в сфере похоронного дела, который получит полномочия надзирать за соблюдением порядка на кладбищах.

По вопросу "давать полномочия муниципалитетам или не давать" голоса экспертов разделились. Так, по мнению директора ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания" (городское предприятие, обслуживающее все кладбища Екатеринбурга) Александра Котельникова, самое оптимальное, что можно сейчас сделать для наведения порядка, это передать полномочия по регулированию на местный уровень.

А вот эксперты Общественной палаты против идеи авторов законопроекта отдавать их на откуп муниципалитетам. Они опасаются, что этот вариант несет в себе серьезные коррупционные риски, и предлагают поделить ответственность за похоронную сферу между органами местного самоуправления и региональной властью.

Осень покажет, как Госдума велит хоронить сограждан.

Евгений СУСОРОВ