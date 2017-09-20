Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Дороги должны быть для движения, а не для "пробок". Так можно обозначить подход к работе нового руководства ФКУ "Уралуправтодор". Второй год команда под руководством Алексея Борисова наводит порядок на магистралях в зоне своей ответственности - 2 380 километров в четырех субъектах Федерации.

Для того, чтобы отчитаться о ходе летней ремонтной кампании, журналистов Екатеринбурга повезли показать борьбу с "пробками". Ехать далеко не пришлось. Слияние ЕКАД с Челябинским трактом – знаменитая "пробка" на выезде из мегаполиса. Как говорится, в "базарный день" там не протолкнуться. Можно простоять больше получаса.

Картина должна измениться с 1 ноября, когда заработает новая схема развязки. Светофор, как и продавцы бахчевых перед ним, уйдет в прошлое. Разворотные полукольца на отметках 191-й и 193-й километр заменят нынешний Т-образный перекресток.

У дорожников был нелегкий спор с руководством свердловской ГИБДД, до сих пор утверждающим, что дорожная новелла не пойдет на пользу автолюбителям. Истина откроется даже раньше ноября – тестирование развязки начнется 10 октября, когда светофор погаснет.

По словам Алексея Борисова, такого рода развязки применяются в разных регионах России уже лет тридцать. А Екатеринбург только доехал к этому.

Коротко суть реформы можно объяснить так. Едущие с ЕКАДа в сторону Челябинска первоначально по одностороннему рукаву направляются к улице Димитрова и разворачиваются налево в нужном им направлении в районе Нижнеисетского кладбища. Двигающиеся со стороны Челябинска на ЕКАД на бывшем светофорном перекрестке беспрепятственно поворачивают направо, где также будет организовано одностороннее движение.

Те, кто выезжает с улицы Димитрова и нуждается в выходе на ЕКАД, должны проехать пару километров от города, сделать левый поворот на полукольце и также выйти к бывшему светофору.

Почти трехкилометровый участок трассы М-5 расширяется по бокам. По сути прежняя дорога станет газоном. Его ширина и сформирует радиус полуколец, чтобы там безопасно мог развернуться даже длинномер или туристический автобус.

Для демонстрации этого маневра был использован автобус, который привез журналистов. Он вполне комфортно развернулся и, не создавая помех попутным участникам движения, готов был влиться в транспортный поток.

От модернизации этого участка ощутимую пользу получат дачники. Им вдоль забора сделали местный асфальтированный проезд. А для пешеходов будут организованы два надземных перехода, включающие подъемники для маломобильных граждан. Там же появятся автобусные остановки. В довершении ко всему этот въезд в уральскую столицу должным образом осветят.

На время тестирования светофор останется на своем месте, но дорожники не сомневаются, что в итоге к 1 ноября его окончательно демонтируют за ненадобностью.

В нынешнем ремонтном сезоне ФКУ "Уралуправтодор" приведет в нормативное состояние на территории Свердловской области в общей сложности 240 километров дорог. Как подчеркивает Алексей Борисов, к 1 января 2016 года нормативными в регионе было лишь 53% из 588 километров федеральных трасс. К предстоящему Новому году этот показатель вырастет до 87%!

Одна из главных задач – к 2019 году привести к 1-й технической категории весь участок трассы М-5 до границы Свердловской и Челябинской областей. В частности, в будущем году запланирован капитальный ремонт шести километров дороги, приводящих к этой границе. Свои гарантийные четверть века цементно-бетонное покрытие отслужило еще к 2005 году. Теперь примерно за 600 миллионов рублей ему предстоит пройти обновление.

Не менее важной и проблемной является трасса Екатеринбург – Тюмень. Там узкими местами считаются проезды транзитного транспорта через Белоярский и Богданович. Как много эпитетов заслужил железнодорожный переезд в Богдановиче! Вот где "пробки" могут идти на часы.

Дорожники проектируют обходы этих двух муниципалитетов. Свое добро новелле дал во время недавнего визита в Свердловскую область министр транспорта РФ Максим Соколов. Начать реализацию планируется в 2019 году, а к 2022 году трасса Екатеринбург – Тюмень при благоприятном состоянии федерального бюджета может стать четырехполосной – по две в каждом направлении.

Ударно идут работы и на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Подъезд к границе с Зауральем вовсе завершен с опережением графика на несколько месяцев. В нормативное состояние приводится и 75-километровый участок трассы Екатеринбург – Пермь, которому в перспективе предстоит стать частью трассы "Ямал" от Нижнекамска до Салехарда.

Алексей Борисов отмечает, что благодаря усилиям дорожников на территории Свердловской области ликвидировано 6 очагов аварийности. Ликвидированные пробки пока не подсчитаны – надо дождаться ноября, когда завершится ремонтный сезон.

Дмитрий БУЗДАЛОВ, София МУХАМЕДЬЯНОВА