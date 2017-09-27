"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Губернатор Нижегородской области Шанцев отправлен в отставку. Своему наследнику Валерий Павлинович среди прочего оставляет "Черную дыру", "Белое море" и полигон "Игумново". Судя по материалам журналистского расследования "Уралинформбюро", это не просто зона экологического бедствия под боком у Дзержинска, это – магический треугольник, в котором способны пропасть сотни, а то и миллиарды бюджетных рублей. Мы называем его "треугольником Чернина" - по имени главного фигуранта расследования.

Предыдущие публикации "Уралинформбюро" по данной теме частично основывались на гипотезах. К примеру, бывший член Общественной палаты РФ Сергей Чернин заявляет о своей ученой докторской степени. А в Российской государственной библиотеке нет следов обязательного экземпляра его докторской диссертации. Отсюда гипотеза: Чернин – липовый доктор наук.

Но с каждым днем в распоряжении редакции оказывается все больше ответов на запросы, посланных в различные государственные органы, научные институты и вузы, производственные компании. Ширится и круг привлеченных экспертов. Батальное полотно "Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области" становится все фактурней.

Морозов, выйди вон!

Первопроходцем освоения бюджетного потока в "Черную дыру" стал саратовский бизнесмен Михаил Морозов. Закончилось все уголовным делом о мошенничестве, возбужденным чекистами, и судебным приговором. Так коротко можно изложить содержание многочисленных журналистских публикаций 2014-2015 годов на данный счет.

Фото: om-saratov.ru

Морозовский "Экорос" на основе исследования состава "Черной дыры" несколько лет назад предложил технологию высокотемпературного сжигания слитых в нее отходов производства завода "Оргстекло". И был бит за эту идею федеральным министерством природных ресурсов и Общественной палатой РФ. Министр Сергей Донской был категорически против, утверждая, что выбросы печей опасны для окружающих.

Оговоримся сразу - мы не беремся выгораживать Морозова, а просто хотим сопоставить неопровержимые факты, которые до нас в открытых источниках никто не сложил в схему.

Исследованием химического состава шламонакопителя "Черная дыра" по заказу Морозова занимался саратовский "Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий". Не без труда химики сумели взыскать с заказчика всего проекта (ГБУ "Экология региона") 15 миллионов рублей за свою работу, которая вылилась в толстые папки отчетов.

Эти документы в дальнейшем были переданы компании "ГазЭнергоСтрой – Экотех" Сергея Чернина. И, как утверждал в беседе с "Уралинформбюро" директор НИИТОНХиБТ Владимир Олискевич, данный анализ открывает все тайны "Черной дыры".

Нам он их не рассказал, но в одном из научных журналов мы сами нашли монографию, посвященную этому исследованию. Выясняется, что из 5,5 тысяч кубометров жидких отходов шламонакопителя 96% - это всего лишь дождевая вода. А значительную долю в пастообразных отходах (9,7 тысяч кубометров) составляет метилметакрилат – процесс его полимеризации образует органическое стекло. 55,5 тысяч кубов заполимеризовавшихся отходов "Черной дыры" 1-2 класса опасности это по сути и есть оргстекло на дне.

Чернин предлагает сжечь чуть более 20% отходов, а твердые – замуровать. На вопрос – можно ли сжигать жидкие и пастообразные отходы? – военный химик по образованию Владимир Олискевич ответил утвердительно. По его мнению, это достаточно несложная технология, а для безопасности окружающей среды нужно лишь правильно закаливать отходящие газы.

В одной из публикаций Михаил Морозов утверждал, что у него случился конфликт с Сергеем Черниным, когда предлагаемый "Экоросом" план уничтожения отходов "Черной дыры" попал на обсуждение в комиссию по экологии Общественной палаты РФ. Ее, напомним, возглавлял Чернин, проваливший к тому времени свой бизнес-прожект по строительству энергоустановок на навозе.

Тогда Морозов и предположить не мог, что в результате противостояния с Черниным он схлопочет уголовное наказание, а его оппонент - многомиллиардный контракт в нижегородском треугольнике.

"Парковщик" Чернин

Нынче у бизнесменов есть выражение "припарковать тему". Переводя со слэнга – это удачно пристроиться к какому-нибудь бизнесу, сесть на хвост.

Из отходов Чернин пробовал уничтожать только навоз, да и то без особого успеха, о чем "Уралинформбюро" рассказывало ранее. Наша гипотеза - познакомившись с Морозовым, он увидел, как можно прилично заработать на отходах советской химической промышленности. И попросту выдавил средней руки саратовского бизнесмена "из темы".

Экс-губернатор Валерий Шанцев, как известно, до середины 2005 года был вице-мэром Москвы. А в 2004 году Михаил Лужков (сын мэра Москвы) стал председателем Совета директоров корпорации "ГазЭнергоСтрой", учрежденной Сергеем Черниным.

Может потому неудивительно, что Шанцев в 2015 году на роль ликвидатора стал лоббировать компанию Чернина. А перед этим чекисты с прокурорами "сняли с дистанции" Морозова.

Конечно, бывший глава региона может сказать в свое оправдание – да мне на стол положили рекомендации! Давайте на них взглянем.

Одна рекомендация в пользу компании Чернина как единственного подрядчика изготовлена комиссией по экологии Общественной палаты РФ, которую возглавлял Сергей Чернин. Тут все понятно.

Вторая – из комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ, где, кстати, также "наследил" Чернин. Мы не будем обсуждать персональный состав этого комитета и их познания в ликвидации отходов – загляните на сайт ТПП и сами поймете, что там к чему. Гораздо важнее другое – согласно нормативным документам, Торгово-промышленная палата РФ, а тем более ее комитет, юридически неправомочны на выдачу каких-либо "рекомендательных писем". Такого рода бумажка на бланке ТПП гроша ломаного не стоит.

Между тем, как пафосно звучит: "Технология обезвреживания, апробированная и запатентованная Группой компаний Корпорация "ГазЭнергоСтрой", была признана единственно возможной на заседании рабочей группы Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации". Для чего-то этот месседж был даже включен в госконтракт на ликвидацию "Черной дыры" в 2016 году.

В хор поддерживающих компанию Чернина, судя по сообщениям прессы, попало и Управление ФСБ по Нижегородской области, ранее возбудившее уголовку против Морозова. То есть чекисты проверили бизнес члена Общественной палаты вдоль и поперек – как они иначе могут подписываться под такого рода рекомендациями для частной коммерческой структуры, квартирующей в Москве?

Ну, как тут мог устоять Дмитрий Анатольевич Медведев?! Он подписал, на наш взгляд, уникальное в своем роде постановление №804-р от 28 апреля 2016 года. Им ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" определено единственным подрядчиком (исполнителем) закупаемых правительством Нижегородской области работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

Постановление федерального правительства потому, что львиная доля миллиардов на нижегородский экологический треугольник предусмотрена в российском бюджете.

Миллиард в подвале

Итак, Торгово-промышленная палата РФ, Валерий Шанцев, ФСБ и сам премьер-министр России "подписались" на компанию Чернина. Познакомимся с ней подробнее.

ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" учреждено в июне 2015 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Учредителем значится ООО "Союзэнерго". Дальше все по схеме из сказки "Репка". "Союзэнерго" учреждено ООО "Континент", которое в свою очередь создали две компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

Мы отправились по юридическому адресу "ГЭС-Экотех", указанному в госконтракте. Мосфильмовская улица, дом 43/40, помещение 2, ком. 2. 14-этажка советских времен. Помещение 2 - это подвал дома. В нем зарегистрирован с десяток фирм, которых там в помине нет. В том числе и чернинской.

Может быть нижегородское УФСБ ответит "Уралинформбюро" – с какой целью чекисты рекомендовали премьеру Медведеву компанию, имеющую признаки фирмы-однодневки? По всей цепочке учредителей как таковой деятельности нет.

Немаловажная деталь. При заключении госконтракта ценой свыше 10 миллионов рублей по конкурсной процедуре законодательство требует опыт ранее проведенных работ по госконтрактам не менее 20% от суммы. А у Чернина и на рубль не было. Никто бы и банковскую гарантию ему не дал на "пустышку". Но все эти жесткие требования легко и просто аннулируются, если ты – единственный поставщик!

Как следует из письменного ответа заказчика ликвидационных работ (ГБУ "Экология региона"), "ГЭС-Экотех" уже выплачен аванс в 881 миллион рублей. По контракту эти деньги должны были попасть на специальный лицевой счет в минфине Нижегородской области и тратиться лишь после подтверждения выполнения работ. Акты выполненных работ, как утверждает директор "Экологии региона" Алексей Хилов, до сих пор не подписаны. Иными словами – огромные бюджетные деньги лежат мертвым грузом на счете, а люди Чернина больше года работают даром. Вот уж позвольте не поверить!

В рамках закона "О СМИ" мы просим прокуратуру Нижегородской области проверить – когда и какие средства по данному контракту направлялись на счет ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" и где они находятся в настоящий момент.

Наша гипотеза – им "приделали ноги". Напомним фразу из контракта 2016 года – "технология обезвреживания, апробированная и запатентованная Группой компаний Корпорация "ГазЭнергоСтрой", была признана единственно возможной…". А вот фраза из пресс-релиза Корпорации Чернина от июля 2017 года: "затраты на подготовку конструкторской документации, апробацию и эксплуатацию оборудования для термолизного обезвреживания отходов в размере 595 миллионов рублей…".

То есть Сергей Чернин, не имея на руках госконтракта, уже потратил несколько сот миллионов рублей собственных средств на благо Родины? Да это не по плечу даже серьезным производственным компаниям! К тому же, по мнению наших экспертов, весь комплекс оборудования, описанный в проектном решении "ГЭС-Экотех", прошедшем Главгосэкспертизу, с большой натяжкой потянет миллионов на 200.

А тем временем Чернин сумел увеличить первоначальную сумму контракта на ликвидацию нижегородского треугольника с 4,1 до 7,2 миллиарда рублей. Как грустно шутят на берегах Волги, это какая-то нижегородская "Зенит-Арена" получается.

"Уралинформбюро" продолжит свое расследование.

Андрей БЕЛЫЙ