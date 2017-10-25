"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Более половины обманутых дольщиков России до сих пор не внесены в соответствующий реестр. Об этом на днях заявил глава федерального Минстроя Михаил Мень.

По словам министра, на данный момент в реестре числится 36,6 тысяч человек, при том, что общее число пострадавших участников долевого строительства оценивается примерно в 86 тысяч граждан, доверивших свои деньги недобросовестным застройщикам.

То есть в реальности "обманутых" больше почти в 2,5 раза, чем думают чиновники! Неудивительно, что 20 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от подчиненных срочно составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов.

Что касается Свердловской области, то по данным Минстроя РФ в регионе числится 4 192 обманутых дольщика, претендующих на квартиры в 18 проблемных объектах. Однако в региональном аппарате Уполномоченного по правам человека "Уралинформбюро" подтвердили, что в областной реестр попадают далеко не все граждане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков.

Так, у сотрудников аппарата имеется обращение от дольщиков одного из таких домов в Сысертском городском округе, который до сих пор не признан проблемным, а люди, вложившие в его строительство деньги, — обманутыми. Подобные казусы объясняются тонкостями федерального законодательства, пояснили сотрудники аппарата. Какими конкретно, правозащитники не уточнили.

"Уралинформбюро" обратилось к экспертам в сфере долевого строительства, чтобы понять, почему официальные списки не соответствуют реальности и сколько на деле может проживать обманутых дольщиков на территории Свердловской области.

Дольщица ЖК "Новый Свет" (г. Арамиль) Наталья Перерва:

Про всю Свердловскую область не скажу, но даже по нашему ЖК в реестр "обманутых" попали далеко не все дольщики. Кто-то живет на периферии и не успевает приехать и подать заявление. А кого-то останавливает позиция органов Госжилстройнадзора, которые в разговорах с нами дали понять, что реестр это для "галочки" и ничего не решает. В итоге из нашего ЖК в реестре всего 10 человек, хотя по всему Арамилю "обманутых" более 400.

Дольщик ЖК "Оптимист" (г. Первоуральск) Вадим Яремчук:

Власти долгое время увиливали от контакта с дольщиками. Лишь после того как их "напрягли сверху", они начали общаться с гражданами более-менее профессионально и грамотно. Например, когда наша стройка встала, и мы буквально кричали, что застройщик выводит деньги, писали жалобы в Минстрой и Госжилстройнадзор, нам присылали отписки не по существу: мол, провели проверку, все нормально, деньги дольщиков использованы по целевому назначению.

Еще одна причина — заложенные в законе сроки признания дольщиков "обманутыми". Чтобы попасть в реестр, мы должны ждать 9 месяцев с момента, когда дом по договору должны были сдать, но не сдали. Такие юридические моменты и не позволяют гражданам сразу же встать в реестр.

Депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев:

У несоответствия официальных и реальных цифр есть несколько причин. Например, в Свердловской области, насколько я знаю, в реестр заносятся дольщики объектов, на которых отсутствует движение и нет положительного баланса на счетах. Если сумма денег на счете увеличилась хоть на одну копейку, у проверяющих органов уже нет оснований говорить, что застройщик банкрот. Чтобы попасть в реестр, людям приходится обращаться в суд, чтобы тот, в свою очередь, признал их обманутыми дольщиками, даже если баланс у застройщика положительный.

В целом, я согласен с мнением, что реальная численность обманутых дольщиков по России занижена в несколько раз. А вот цифра по Свердловской области, на мой взгляд, близка к действительности. Парадокс в том, что чем больше граждан попадет в реестр, тем сложнее властям будет решать их проблемы. Да и попадание в реестр еще не гарантирует получение компенсации или жилья. Многие граждане стоят в этом реестре по 5-8 лет и до сих пор ничего не получили. Многим дольщикам, вложившим деньги в строительство жилья в городах Свердловской области, предлагают потом размен на аналогичную по стоимости квартиру в Екатеринбурге. Но ведь цены в области и в Екатеринбурге очень отличаются! Поэтому у дольщиков и возникает скепсис: мол, зачем записываться в реестр, если результата не будет?

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских:

"Сугубо формально расхождений (между официальными и реальными цифрами – прим. ред.) нет, нужно просто конкретизировать, что такое "обманутый дольщик". Предположим, дом должны были сдать 1 января, на календаре 1 февраля, а дом до сих пор не готов. Считать дольщиков этого дома "обманутыми" или нет? Ведь у застройщика может быть какая угодно форс-мажорная ситуация, мешающая ему закончить стройку в срок. Правоохранительные органы тоже не могут посчитать застройщика банкротом или мошенником по одному только внешнему виду дома — даже если он должен быть сдан 1 января, а 31 декабря на его месте только котлован. А вот 3 января они уже могут с полным правом выехать на объект, сделать заключение и дать происходящему юридическую оценку.

Второй момент в том, что "обманутыми" по закону считаются те дольщики, по которым уже приняты и вступили в силу соответствующие судебные решения. Те 36 тысяч человек, которые попали в федеральный реестр, как раз и есть граждане, по которым приняты судебные решения, а их объекты уже начали достраивать. Но если суд не признал застройщика банкротом, его дольщики попадают в "пограничную" ситуацию, которую можно очень широко трактовать.

В официальной цифре по Свердловской области — свыше 4 000 человек — у меня особых сомнений нет. Но я допускают, что реальное количество может быть большим. Я бы на месте нашего губернатора не ждал, когда наступят "официальные" сроки сдачи тех или иных долевых объектов, а уже сейчас в оперативном режиме приступил бы к работе с застройщиками, по которым есть сомнения. В таком важном вопросе следует работать на опережение.

Подготовил Евгений СУСОРОВ.

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