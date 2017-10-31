Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

В столице Южного Урала 9 ноября 2017 года стартует XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. За 14 лет многое изменилось - деловые и гуманитарные связи двух стран вышли на новый уровень. "Каждый такой форум – это очередной шаг навстречу друг другу", - уверен губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Для каждого форума определяется главная тема. В 2016 году в Астане обсуждалось развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства. В повестке этого года – развитие человеческого капитала.

О том, какие отношения связывают страны-соседи, и о масштабе экономических задач в интервью "Уралинформбюро" рассказали директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова и первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов.

- Ольга Дмитриевна, форум пройдет под эгидой президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева – это, можно сказать, политический рейтинг мероприятия. А насколько он важен для России и Челябинской области в частности?

- Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана является ключевой площадкой, где каждый год решаются актуальные и даже судьбоносные вопросы, играющие важную роль в развитии двусторонних отношений наших стран. Кроме того, на форуме заключаются соглашения и контракты – это то, что касается развития бизнеса.

Я вижу здесь несколько положительных моментов для жителей Челябинска. Во-первых, улучшается городская инфраструктура, поскольку в рамках подготовки ведется ремонт дорог, облагораживается гостевой маршрут. Во-вторых, если смотреть на проведение форума шире - с точки зрения принятия стратегических решений о сотрудничестве, заключения совместных контрактов и совместных проектов - то можно говорить о появлении новых рабочих мест и общем увеличении товарооборота.

Товарооборот с Казахстаном в первой половине 2017 года составил 887 миллионов долларов (142% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт – 414,7 миллиона (158%), импорт – 472,4 миллиона (130,9%).

- Какие мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества, пройдут в рамках форума?

- В контексте развития человеческого капитала приоритетной задачей является сотрудничество в социально-гуманитарной сфере, одно из ключевых направлений которого – развитие межкультурных коммуникаций в области образования и науки. Между нашими странами налажен двусторонний формат сотрудничества, характеризующийся сильным взаимопроникновением образовательных программ и подходов.

Поэтому часть мероприятий будет посвящена образовательной сфере, например, форум ректоров вузов России и Казахстана. Также в рамках выставки "Развитие человеческого капитала", организованной Министерством образования РФ, будут представлены материалы и проекты в сфере образовательных услуг.

Безусловно, пройдет несколько мероприятий в рамках деловой части форума: заседание Российско-Казахстанского делового совета, панельные сессии по темам межрегионального и приграничного сотрудничества. Эти мероприятия также положительно скажутся на укреплении российско-казахских деловых отношений, возможно, появятся новые совместные бизнес-проекты.

- Что сделано властями Челябинской области за 14 лет проведения форумов для укрепления сотрудничества с Казахстаном?

- Исторически так сложилось, что Челябинскую область и Республику Казахстан связывают партнерские и дружеские отношения. Их характер многогранен: налажено сотрудничество в области сельского хозяйства, реализуются крупные логистические и инфраструктурные проекты, развиваются межкультурные коммуникации в области образования и науки. Работа по укреплению связей идет непрерывная: как минимум, за последние 5 лет подписаны и действуют 11 документов о сотрудничестве Южного Урала и регионов Казахстана.

Губернатор Борис Дубровский неоднократно заявлял, что сотрудничество с Казахстаном имеет для нас особый смысл и содержание. Именно поэтому власти и представители деловых кругов Челябинской области и республики ежегодно обмениваются деловыми визитами, которые, безусловно, положительно сказываются на укреплении наших взаимоотношений.

Приведу несколько примеров. В 2015 году делегация во главе с Борисом Дубровским приняла участие в международном форуме "Евразийская экономическая перспектива" в Астане. В 2016 году там же состоялось уникальное мероприятие "Дни Челябинской области" с участием официальных лиц Южного Урала и Казахстана, а также представителей деловых кругов. В октябре прошлого года делегация во главе с губернатором посетила XIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана "Развитие транспортно-логистического потенциала евразийского пространства" с участием руководителей государств. Крупные мероприятия продолжились в 2017 году: в период с 24 по 30 июля Челябинская область стала стратегическим партнером и соорганизатором деловой программы одного из ключевых и значимых мероприятий, проводимых на территории Казахстана, – Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Товарооборот с Казахстаном в 2016 году составил 1,4 миллиарда долларов (79% к аналогичному периоду 2015 года), в том числе: экспорт – 637,6 миллиона (73,4%), импорт – 775 миллионов (84,2%).

- Игорь Вячеславович, как вы оцениваете прошедший 14-летний период с точки зрения сотрудничества Южного Урала и государства-соседа?

- Мы были в числе организаторов форума "Общенациональные вопросы сотрудничества России и Казахстана", который прошел в Челябинске 17 мая 2005 года. Челябинцы помнят этот визит Путина и Назарбаева. Южно-Уральская торгово-промышленная палата была ответственна, в том числе, за проведение выставки производителей РФ и Республики Казахстан. Более масштабной международной экспозиции по площадям и по количеству участников не проводилось до настоящего времени. Мы подготовили ее, несмотря на то, что в Челябинске не было (и до сих пор нет) специализированных выставочных площадей. И получили благодарность российского президента за профессионализм.

Следует понимать, что Торгово-промышленная палата – это институт практического действия. Если органы власти ставят стратегическую задачу по развитию межгосударственного сотрудничества, то ТПП, как мировой институт бизнес-дипломатии, реализует ее на практике! Наша работа, применительно к вопросу сотрудничества с Казахстаном, заключается в организации контакта бизнесменов двух стран и стремлении к тому, чтобы между ними были заключены взаимовыгодные контракты. Мы ведем эту работу на системной основе. Для этого у нас подписаны соглашения практически со всеми торгово-промышленными палатами регионов Казахстана.

- Можно ли назвать деловые связи Южного Урала и Казахстана более крепкими по сравнению с другими странами?

- Сравнивая показатели сотрудничества с Казахстаном и другими государствами, хочу отметить, что они могли бы быть более весомыми. Приведу в пример сотрудничество Челябинской области с Республикой Узбекистан. В том числе и потому, что Российско-Узбекский деловой совет в начале 2016 года возглавил президент ЮУТПП Федор Дегтярев, менее чем за два года товарооборот вырос на 35%. Если раньше сплошь и рядом были факты неисполнения узбекскими партнерами контрактных обязательств с российскими бизнесменами, то теперь мы их просто не находим. Каждый такой факт находится на особом контроле у главы государства, а понятие "контроль главы государства" для узбекского предпринимателя – это больше, чем приказ, безусловный к исполнению.

Повторюсь, взаимодействие с Казахстаном могло бы быть более эффективным. И мы бы очень хотели, чтобы тот уникальный опыт, который получен в ходе сотрудничества с Узбекистаном и который формирует новую законодательную базу, был использован в отношениях с Казахстаном.

По данным Челябинскстата, на Южном Урале зарегистрировано 130 коммерческих предприятий, в качестве учредителей которых выступают физические и юридические лица из Казахстана.

Давайте вспомним проведение XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2016 году в Астане. Когда главы обеих стран открывали это знаковое событие, президент Нурсултан Назарбаев в течение 7-минутной речи неоднократно использовал слова "Китай" и "китайские партнеры". И это на российско-казахстанском саммите! Это очень серьезный показатель того, что Китайская Народная Республика серьезно влияет на Казахстан, который во многом берет пример с КНР для развития собственной экономики.

Предпринимательское сообщество крайне заинтересовано в том, чтобы мы пользовались равными условиями ведения бизнеса, мотивирующими предпринимателей к взаимным проектам. Нам надо усиливать работу в этом направлении! Мы с 1 января 2015 года живем в условиях Единого экономического пространства, в рамках которого должны действовать единые наднациональные нормы. Но так не происходит.

Можно привести в пример Республику Беларусь: там сложилась уникальная законодательная основа и административная система для продвижения продукции экспортно-ориентированных предприятий. Таким образом, наши партнеры по ЭврАзЭС имеют больше возможностей для продвижения собственной продукции. Задача деловой части предстоящего форума – изучать лучшие мировые практики и немедленно их внедрять.

- Какая перспектива у двустороннего сотрудничества России и Казахстана?

- Мы видим задачу не только в том, чтобы провести XIV форум на высоком организационном и инфраструктурном уровне, но, главным образом, чтобы деловая повестка мероприятия была наполнена значимыми для наших предпринимательских сообществ вопросами. Чтобы были сделаны выводы и, соответственно, представлены предложения, которые бы упрощали ведение бизнеса между Казахстаном и Челябинской областью, а также Россией в целом.

Эта задача будет решаться в рамках проведения Российско-Казахстанского делового совета - одного из самых интересных событий форума. Мы предполагаем, что встреча предпринимательского сообщества принесет не только серьезный анализ проблем, но и предложения, которые могут войти в работу межправительственной комиссии и найти свое применение при организации дальнейшей работы и формировании наднациональных норм ведения бизнеса.

- Какова доля Казахстана в суммарном товарообороте Челябинской области и России?

- Сегодня Казахстан для Российской Федерации ушел на 11-ю позицию. Впереди – Китай, Германия, Беларусь, Корея, Франция и другие страны. Но для Казахстана Россия остается главным торговым партнером, ее доля превышает 20%. Доля Казахстана в суммарном товарообороте Челябинской области около 24%, тогда как еще в 2013 году она составляла порядка 37%. Товарооборот был максимально высоким. К сожалению, в 2016 году произошло падение почти в 2 раза, до 1,5 миллиарда долларов. По результатам нынешнего первого полугодия наметился небольшой подъем, а потому есть надежда, что 2017 год станет точкой роста товарооборота.

Доля Республики Казахстан во внешнеторговом обороте Челябинской области в 2016 году – 24,6%.

На мой взгляд, во многом, если не в основном, развитие торговых отношений между Челябинской областью и Казахстаном зависят от того, насколько внимательно власть слушает предложения предпринимательского сообщества по проблемным вопросам, которые возникают в правоотношениях между нашими странами. Товарооборот будет расти в том случае, если власть, основываясь на этих предложениях, будет незамедлительно принимать управленческие решения, направленные на устранение условий, препятствующих ведению бизнеса между Россией и Казахстаном.

Есть объективные законы экономики. Экономика здорова в том случае, если доля экспорта больше, чем доля импорта, и если экспортная составляющая – не сырье, а продукция высокой степени передела. В первой половине 2017 года экспорт Челябинской области составил 414 миллионов долларов, а импорт из Казахстана – 472 миллиона. Но надо отдать должное тому, что мы предлагаем Казахстану продукцию более высокой степени передела.

- Какие задачи ставятся в преддверии форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана?

- Вся российская система торгово-промышленных палат заинтересована в профессиональном анализе качественной составляющей нашего экспорта. Что мы собираемся продвигать на международные рынки в ближайшей перспективе? Какую продукцию могли бы производить в плане импортозамещения? Какие совместные мероприятия и на каких условиях могли бы организовывать? Для решения этих вопросов нужна новая, принятая бизнесом система поддержки отечественного производителя. Система, адаптированная к условиям глобальной экономической конкуренции и борьбы за рынки сбыта.

К сожалению, сегодня остается много условий, препятствующих развитию делового сотрудничества России и Казахстана. Очень рассчитываю на то, что Российско-Казахстанский деловой совет, который пройдет в Челябинске 9 ноября в рамках форума, кроме "презентаций потенциала" проведет серьезную аналитическую работу и сформирует предложения на уровень межправительственной комиссии.

Интервью подготовила Кристина ШАБУНИНА

Основные статьи экспорта в Казахстан: машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукты питания, продукция химической промышленности, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстильные изделия и обувь.

Предприятия-экспортеры:

ПАО "ММК" (кокс и полукокс из каменного угля, прокат из углеродистой стали);

ЗАО "ММК-Метиз";

ПАО "ЧТПЗ" (трубы стальные бесшовные);

ООО "Группа "Магнезит" (периклазовый порошок);

АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (арматура линейная из черных металлов, изоляторы подвесные стеклянные);

ПАО "Ашинский металлургический завод" (прокат толстолистовой г/к);

ПАО "Челябинский цинковый завод";

ООО "Завод Златоустовских металлоконструкций";

ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций";

ЗАО "Михеевский ГОК";

ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" (сельскохозяйственная техника и запасные части к ней).

ПАО "ЧМК" (прутки из углеродистой стали);

АО "АЗ "Урал";

ЗАО "Саткинский чугуноплавильный завод" (ферромарганец);

ООО "Сигма";

ООО "Объединение "Союзпищепром".

Основные статьи импорта: минеральная продукция, продукты питания, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.

Предприятия-импортеры:

ПАО "ММК" (уголь каменный, изделия из черных металлов (цепи), окатыши железорудные, концентрат);

ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (медь нерафинированная черновая);

АО "ЧЭМК" (марганцевый концентрат);

Филиал ОАО "ОГК-2" Троицкая ГРЭС (уголь каменный);

ЗАО "Карабашмедь" (медный концентрат);

ПАО "ЧМК" (железомарганцевый концентрат);

ПАО "ЧЦЗ" (цинковый концентрат);

АО "Макфа" (пшеница твердых сортов);

ООО "Челябинский химический завод "Оксид" (цинк металлический);

ЗАО "Саткинский чугуноплавильный завод" (марганцевая руда).