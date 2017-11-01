Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Доктор наук, видный общественник, речь с трибуны которого слушал президент страны, обладатель почетной грамоты Генпрокурора – возможно, таким представляет себя изумленной общественности индивидуальный предприниматель Сергей Яковлевич Чернин. Бывший член Общественной палаты РФ, следов докторской диссертации которого нет в Российской государственной библиотеке.

О подозрительно таинственной диссертации и о декларативном патенте Чернина "Уралинформбюро" подробно рассказывало в предыдущих частях расследования проекта по ликвидации экологического ущерба в Нижегородской области. Шла там речь и о чернинской компании "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" с явными признаками фирмы-однодневки: регистрация в подвале московской многоэтажки, цепочка учредителей в сторону Сейшельских островов, "уставник" в 10 тысяч рублей. Все это, как мы сообщали, не помешало премьеру Дмитрию Медведеву на внеконкурсной основе назначить данную компанию исполнителем госконтракта на несколько миллиардов рублей.

Некий московский адвокат Иван Иванов из окружения Чернина приезжал в Екатеринбург и на встрече в редакции "Уралинформбюро" пытался представить его чуть ли не патриотом-благотворителем. Это натолкнуло нас на мысль собрать воедино информацию о бизнесе фигуранта нашего расследования. В работе мы использовали только открытые источники информации.

Корпорация ГЭС о трех головах

В первую очередь составленную нами схему мы рекомендуем изучить правоохранительным органам. Как говорится – смотрите в экран и делайте запросы в регистрирующие органы. России, Великобритании, Латвии и Сейшельских островов.

Сергей Чернин - любитель бизнес-многоходовок и мастер дубляжа. Одних Корпораций ГЭС в его арсенале три единицы. Он – единоличный учредитель ЗАО "Корпорация ГЭС", которая в свою очередь породила ОАО "Корпорация ГЭС", где он директорствует. А одноименное ООО понадобилось для хитроумной операции в Югре.

Самые важные "сейшелы" - это Интерэнерго Энтерпрайз Корпорейтед и Альянс Проджект Инкорпорейтед - оранжевые в правой части схемы. Они напрямую или через "прокладку" являются учредителями ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" и ООО "Институт Газэнергопроект". Эти два юридических лица - главные инструменты Чернина в проекте заработка на шламонакопителе "Черная дыра", шламосборнике "Белое море" и полигоне "Игумново" (Дзержинск).

Фото: Facebook СЯЧ

Представители бизнеса, как и силовики, хорошо осведомлены о том, что сегодня государственные корпорации при заключении контрактов на оказание им услуг или работ требуют представить цепочку бенефициаров исполнителя. И наличие в ней каких-либо зарубежных "агентов" может поставить крест на сотрудничестве. Поэтому мы до сих пор не понимаем, как ГБУ Нижегородской области "Экология региона" заключило многомиллиардный контракт с "ГЭС-Экотех», у которой торчат "сейшельские уши".

Генералы мусорных карьеров

В этом бизнес-созвездии недавно появилась новая краснодарская "звездочка" - голубенькая такая слева в схеме.

Еще в бытность членом Общественной палаты Сергей Чернин с удовольствием ездил по экологическим мероприятиям в разных уголках России – Калининград, Иркутск, Краснодар, Ханты-Мансийск… Если кто-то подумает, что он просто любил кататься за государственный счет, то, вероятно, будет далек от истины.

Региональные источники "Уралинформбюро" указывают на то, что столичный общественник искал местных чиновников и бизнесменов, завязанных на переработке отходов – бытовых и промышленных – с тем, чтобы презентовать им свои лоббистские возможности. Ну, и, войдя в доверие, замутить бизнес.

В августе 2017 года в поселке Афипский (пригород Краснодара) было зарегистрировано ООО "Краснодарский краевой мусороперерабатывающий комплекс". Вообще, для российского юга проблема мусора сравнима с головной болью Неаполя. Нет там сибирских лесов или оренбургских степей, куда можно складировать миллиарды тонн бытового мусора. Земля "золотая" - ее не под свалки, а под недвижимость или сады использовать надо. Потому мусоропереработка – золотое дно для тех, кто имеет стартовый капитал и административные рычаги.

Учредители ККМК в равных долях – Сергей Чернин и Андрей Викторович Андреев. В Краснодарском крае генеральный директор "Краснодаргазстроя" фигура сверхвлиятельная. Этой компании поручена реализация важного для России проекта "Южный поток", а ее контрольный пакет акций принадлежит ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Фото: gazstroy.com

Втянув Андреева в мусорный проект с непредсказуемым результатом, наш фигурант получил "денежный мешок" и выход на друга Путина. То есть Чернину опять можно рассказывать общественности, что от президента его отделяют два рукопожатия. И пользоваться этим пока не вызовут в суд.

Магия 49 процентов

Наверное "газовому генералу" Андрееву некогда читать арбитражную хронику. А то бы он спросил своего нового компаньона о подробностях двух судебных процессов в Москве и Ханты-Мансийске.

10 октября столичный арбитраж постановил взыскать с ООО "Институт Газэнергопроект" в пользу ООО "ЭКОТЕХНОПАРК" неосновательное обогащение в размере 5 миллионов рублей. Как выяснилось в суде, на две трети "сейшельский" институт взялся лоббировать проект создания подмосковного Экотехнопарка для переработки промышленных и коммунальных отходов мощностью до 1 миллиона тонн в год. 18 января 2017 года стороны заключили договор, 19 января на счет института ушел первый транш в 5 миллионов рублей. Спустя оговоренные три месяца заказчик поинтересовался результатами, но внятного ответа не услышал и был вынужден расторгнуть договор, потребовав вернуть деньги.

Ключевым учредителем ООО "ЭКОТЕХНОПАРК" является Ильдар Неверов. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, человек близкий к Элле Памфиловой и Борису Титову.

Неверов доказал, что нет "развода" без наказания. Фото: neverov.pro

В беседе с "Уралинформбюро" он рассказал, что изначально Сергей Чернин просил отдать ему за услуги 49% акций, но интуиция подсказала, что доверять бывшему члену Общественной палаты не стоит. Ограничились на первом этапе 5 миллионами рублей. Второй этап предполагал гонорар в 10 миллионов. Чернин получил деньги и бесследно исчез с горизонта.

Кстати, как утверждал адвокат Иван Иванов, чернинский институт в 2017 году якобы был всерьез занят подготовкой нижегородского проекта. В таком случае Неверова изначально "водили за нос".

Нечто подобное произошло и в Югре два года назад. Тогда директору и совладельцу ЗАО "Полигон-ЛТД" Игорю Василенко чиновники посоветовали познакомиться с членом Общественной палаты Черниным. При встрече в Москве Сергей Яковлевич рассказывал о своих связях в эшелонах власти, сыпал фамилиями чиновников, с которыми он "на одной ноге".

Сургутской компании нужны были новые контракты с нефтяниками и газовиками, участие в программе переработки отходов регионального правительства. Чернин пообещал за год втрое увеличить объем работы "Полигон-ЛТД", но при условии, что ему продадут 49% акций по номиналу, то есть за 2 миллиона рублей. В итоге требуемый пакет акций компании, оцениваемой в несколько сот миллионов рублей, был переписан на ООО "Корпорация ГазЭнергоСтрой". После чего Чернин... отказался платить за акции и подписывать Акционерное соглашение, в котором указывались взятые им обязательства. Василенко остается через суд возвращать свою собственность.

А все ли знает Дмитрий Анатольевич о способностях Чернина?

Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема, рассуждал Остап Бендер. Наблюдая за деятельностью Сергея Чернина, мы невольно находим сходство с незабвенным героем Ильфа и Петрова.

Андрей БЕЛЫЙ

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