О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Любители положительных новостей про светлое экономическое будущее нашей страны, а также те, кто верит в цифры из бравурных отчетов региональных или федеральных чиновников, сразу могут закрывать эту статью – интересно не будет. Далее – "сплошной пессимизм", как говорят эксперты мирового уровня из научного и бизнес сообществ.

16 ноября в Екатеринбурге они собрались в резиденции губернатора Свердловской области на XII международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен". Рассуждали о том, как отечественной экономике добиться мирового лидерства, используя в качестве "первой скрипки" потенциал регионов, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, внимательный читатель уже по вступлению, наверное, понял – шансов занять главенствующие позиции по экономическим показателям у России, по оценками отечественных и иностранных специалистов, не так уж и много.

Расслабьтесь с мечтами

Первые выступления докладчиков, по планам организаторов, должны были пройти в формате дискуссии. Эксперты спорили бы между собой, выражая разные точки зрения на тему дальнейшего экономического развития страны, по поводу стимулирования инвестиционной среды и роста инноваций в бизнесе.

Но приглашенные спикеры насколько оказались едины во мнениях, что нарушили всю повестку.

Сплоченность в мыслях задало общее безрадостное настроение. Лейтмотив выступлений сводился, в общем-то, к одному: российской экономике до 2025 года не достигнуть уровня экономики развитых стран. Максимум, на что она способна – переплюнуть свои же провальные показатели кризисных 2008-2009 годов.

"По прогнозам Института мировой экономики и международных отношений РАН, рост российской экономики ниже роста мировой экономики, но это, надеемся, временно. Россия отстает по покупательской способности от Китая и США. Наша страна выглядит тут далеко догоняющим, но при этом не очень эффективно это делающим", - пояснил содиректор научно-образовательного центра по мировой экономике ИМЭМО-МГУ Сергей Афонцев.

По его словам, достичь геополитического лидерства и первых позиций в глобальной экономике России пока не суждено.

"Нам мешают заколдованные цифры, если верить прогнозам развития российской экономики, как по положительным, так и по негативным сценариям. Инерционный прирост экономики на ближайшие 3 года составит 1,5% ежегодно, а для хоть какого-то рывка нам нужно 3,5-4% минимум. Помните известную фразу Льюиса Кэрролла, о том, что в нашем мире нужно бежать со всех ног, чтобы остаться на том же самом месте, но чтобы куда-то попасть надо бежать в 2 раза быстрее? Для того, чтобы мы куда-то попали, мы должны добиться темпов роста к 2031-2035 году выше 5%. И тогда мы добьемся хороших показателей ВВП на душу населения и достигнем к 2035 году такого уровня, который сегодня имеет Норвегия. Дай Бог нам этого достичь", - заявил Афонцев.

Его позицию поддержал первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель. Уточнив, что данная конференция – это трибуна, на которой можно говорить вещи, которые обычно экспертами замалчиваются.

"Мы обладаем отличными уникальными природными ресурсами и человеческим потенциалом, но мы сами себя не одеваем, не обуваем, не кормим и не лечим. И только поэтому у нашего государства нет будущности. Все последние годы наши чиновники "щупали дно", а мы продолжали падать, и теперь гадаем, насколько мы вырастем. У нашей страны нет друзей. Хотя есть, но мнимые, которые за спиной держат нож. Мы "кормим" весь мир, Китай в частности: посмотрите сами - в магазинах все китайское", - подчеркнул Россель.

На регионы, по его мнению, российская экономика опираться не сможет до тех пор, пока средства, которые богатые субъекты перечисляют в федеральную казну, идут на помощь дотационным регионам.

"Надо пересмотреть бюджетную политику, потому что сегодня все деньги стекаются в Москву и все решается там. Разница между регионами очевидна – пенсионеры у нас везде одинаковые, ведь так? Но в Москве они ездят в общественном транспорте бесплатно, а мы не можем себе такого позволить", - напомнил сенатор.



"Пора расслабиться в своих мечтах и заявлениях о высокой значимости региональной политики. Экономического развития тут нет из-за выбора геоприоритетов. Вы просто сравните Москву и остальные 11 городов-миллионников", - поддержала политика профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Ложка меда в бочке дегтя

Пересмотр бюджетной политики – один из локомотивов, способный со временем вывезти отечественную экономику на уровень развитых стран, считают эксперты.

Нотки оптимизма в общей минорной песне о стагнации российской экономики все-таки в докладах звучали. Даже несмотря на заявления отдельных международных экспертов, что для решения задачи подъема российской экономики у них "нет готового рецепта".

Оптимистичные предложения, к примеру, поставить российскую и региональную экономику на "цифровые рельсы", отказаться от китайской продукции в пользу развития собственных производств - пессимистично настроенное сообщество нехотя, но все-таки выслушало. Поддержку нашла лишь идея ликвидации социального неравенства.

"Средний класс сегодня – это, в большинстве своем, элита бизнеса. В этой прослойке общества нет того, кто занят интеллектуальным трудом – учителей, ученых, и тех, кто служит государству. Сейчас к среднему классу относятся те, у кого подушевой доход примерно в 6 раз больше прожиточного минимума, а это только 11% общества. На самом деле средний класс у нас является меньшинством, а значительная часть общества относится пусть и не к бедным, но к недостаточно обеспеченным. С точки зрения долгосрочного роста экономики такая структура - проигрышная", - отметил зампредседателя "Внешэкономбанка" Андрей Клепач.

По словам эксперта, за последние годы доходы населения упали на 11%, отмечается снижение пенсий и зарплат, число бизнесменов, объявивших себя банкротами, достигло уровня 2008-2009 годов. При этом 70% богатств – недвижимости, дорогих авто и прочего – принадлежит всего 10% населения страны.

"Вопрос темпов роста и вопрос нашего места в мире зависит от решения социальных задач, которые нам надо срочно решать. Если социальное неравенства не устранить, то надо его хотя бы уменьшить. Кто занят интеллектуальным трудом, должен попасть в средней класс. Если мы вкладываем сегодня в людей - мы вкладываем в свое будущее", - подчеркнул Клепач.

Впрочем, свой доклад, начатый "за здравие", он завершил "за упокой", резюмировав, что российскую экономику "спасет только чудо".

Мысли материальны

В кулуарах конференции настроения витали такие же, как в зале – без веры в чудеса России по экономическим показателям не догнать и тем более не перегнать ни Китай, ни Америку.

Завсегдатай подобных международных конференций профессор МГУ Наталья Зубаревич уверена, что во время споров экспертов рождается истина, которую, к сожалению, не всегда хотят слышать те, кто способен повлиять на ситуацию.

На вопрос корреспондента "Уралинформбюро": "А зачем тогда эксперты собираются вместе, раз все равно дальше сотрясания воздуха дело не идет?", она ответила, что ученые мужи верят, что однажды их мнение все-таки будет услышано.

"Умные слова надо говорить – они унавоживают пространство. Запомните правило: говорить правду и правильные слова нужно, иначе в атмосфере остается кривда и хрен собачий".

Валентина ЕРЕМЕЕВА