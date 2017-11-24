Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

В многомесячном расследовании деятельности ГК Корпорация "Газэнергострой", которое ведет "Уралинформбюро", журналисты агентства периодически наталкиваются на судебные истории на миллионы рублей. Присмотревшись к этим айсбергам в океане жизни главы Корпорации Сергея Чернина, мы решили о них рассказать поподробнее.

Летом 2014 года известный в узких кругах Чернин стал председателем комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ. А осенью того же года он оформил валютные ипотечные кредиты в Судостроительном банке. Мы точно знаем, что один из них на 958 тысяч евро был выдан 26 сентября для приобретения квартиры в элитной новостройке по адресу Мосфильмовская улица, 8.



Фото: realkvartira.ru

Вообще, у Чернина какая-то магическая любовь к этой улице. Как ранее рассказывало "Уралинформбюро", в подвале дома 43/40 на Мосфильмовской в июне 2015 года было зарегистрировано ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" с уставным капиталом 10 тысяч рублей и бенифициарами на Сейшельских островах. Спустя год эта фирмочка без оборотов на внеконкурсной основе получила госконтракт на 4 с лишним миллиарда рублей по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области ("Черная дыра", "Белое море", "Игумново").

Вернемся к новостройке. В общей сложности Чернин на деньги Судостроительного банка приобрел там три соседних квартиры общей площадью 465 квадратных метров. А в феврале 2015 года – спустя менее полугода банк пошел "ко дну". Дабы рассчитаться с вкладчиками, стали спрашивать с заемщиков. Так на торги в 2016 году попала самая большая квартира Чернина в 238 квадратных метров. А в декабре нынешнего года с торгов предполагается реализовать еще две по стартовой цене 94 миллиона рублей, поскольку Чернин кредиты не погасил.

Судя по прописке, фигурирующей в исполнительном производстве, живет фигурант нашего расследования не на Мосфильмовской улице. Как он планировал рассчитываться за ипотечные квартиры и с какой целью они были ему нужны? Может у него дар предвидения и он ожидал, что на него прольется денежный дождь?

Да, плохой из Чернина провидец, если он умудрился в 2013 году потерять в лопнувшем "Мастер-Банке" без малого 458 миллионов рублей! Во всяком случае, он утверждает, что такую сумму передал по договору руководству банка.

Чернин относится к той категории вип-клиентов банка сбежавшего Бориса Булочника, которые не имеют на руках веских доказательств внесения своих средств на банковский счет. После долгих судебных тяжб их все-таки поставили в третью очередь взыскателей на общую сумму 16, 649 миллиардов рублей. То есть бывший член Общественной палаты РФ среди випов с пакетом в 2,75%.

В беседе с "Уралинформбюро" член Совета кредиторов "Мастер-Банка" Елена Фальковская, выступавшая в судебном порядке против включения Чернина в список кредиторов, высказала мнение вкладчиков в отношении "третьей очереди".

"По договорам валютных вкладов, заключенным в установленном законом порядке, то есть с приходно-кассовыми ордерами, устанавливалась ставка в 3%, а по договорам, которые приносили в суд эти граждане – 12-13%. Это договора без открытия счета, без отметок операционистов, порой без печати банка. В них, например, рукой могло быть вписано 10 тысяч евро. А приносили ли их в банк вообще? Поэтому вкладчики и конкурсный управляющий категорически против включения этих требований в конкурсную массу", - подчеркнула она.



Фото: группа "Мастер-банк" в Facebook

Как следует из материалов арбитража, только 16 августа 2010 года Сергей Чернин заключил с "Мастер-Банком" 27 договоров вкладов! И все они без приходных ордеров. А задекларировал ли наш фигурант эти сотни миллионов рублей?

"Уралинформбюро" попыталось найти в биографии Чернина точку получения сверхприбыли в первое десятилетие нынешнего века. И, честно говоря, не нашло. В 2009 году он по поручению Юрия Лужкова занимался внедрением биогазовой установки на навозе в Калужской области. Как рассказывал столичный мэр, его жена Елена Батурина заплатила полмиллиона долларов за немецкое оборудование, включающее два ферментера и громадный накопитель. И все на этом закончилось. То есть там несколько миллионов евро Чернин заработать не мог.



Фото: "БиоГазЭнергоСтрой"

Был еще в 2007 году проект строительства газотурбинной электростанции "Огородный проезд – Новомосковская" в районе Останкино. Ее стоимость оценивали в 800 миллионов евро. Но объект так и не появился в энергосистеме Москвы. Тут пролился золотой дождь? Тоже вряд ли.

Есть еще одна гипотеза. У Чернина в 2013-2014 годах был конфликт при возведении "латвийской Рублевки" в окрестностях Риги. И, судя по сообщениям прессы, партнеры предъявили ему претензии в выводе каких-то средств в оффшоры. Сейшельские и Виргинские следы в бизнес-схемах Чернина действительно присутствуют. Не могло ли случиться так, что история с "утонувшими" 10 миллионами евро в "Мастер-Банке" была инсценировкой для того, чтобы их не искали по другим адресам?



Фото: Facebook СЯЧ

Богатый и предприимчивый Чернин враз обеднел, когда дело дошло до проектов, в которых тогдашний член Общественной палаты выступал в качестве лоббиста и брал за это деньги или активы.

Например, в 2015 году он нарисовал златые горы для директора и совладельца ЗАО "Полигон-ЛТД" Игоря Василенко. И получил в свое владение 49% акций этой сургутской компании, занятой спасением экологии от деятельности газовиков и нефтяников. Но Чернин два года не мог оплатить 2 миллиона рублей за полученные акции. И недавно арбитраж "обнулил" данную сделку.

Не смог он вернуть и полученный, но так и не отработанный аванс в 5 миллионов рублей ООО "ЭКОТЕХНОПАРК". Основным владельцем этой компании является Ильдар Неверов - бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, человек близкий к Элле Памфиловой и Борису Титову. Эти деньги пришлось взыскивать с компании Чернина через суд.



Фото: neverov.pro

Контракт в Нижегородской области - это спасительная соломинка для Сергея Чернина. По полученной "Уралинформбюро" официальной информации, заказчик уже перечислил в качестве аванса ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" 411,8 миллиона рублей. Это почти 10% от первоначальной суммы по контракту, а Чернин стремится увеличить ее до 7 с лишним миллиардов. Как и на что тратятся бюджетные средства - в продолжении расследования "Уралинформбюро".

Андрей БЕЛЫЙ