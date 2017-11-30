"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

По данным электронной картотеки Арбитражного суда Свердловской области конкурсный управляющий ЗАО "Урал-Бетон" летом 2017 года обратился в суд с требованием о признании недействительными сделок о приобретении компанией-банкротом имущества на общую сумму 67 миллионов рублей. Как следует из определения арбитражного суда, АО "Олипс", будучи акционером ЗАО "Урал-Бетон", в 2013-2014 годах сначала продало "Урал-Бетону" за 52 миллиона рублей обыкновенные акции АО "Североуральское управление строительства", а затем и права требования к этому предприятию за 15 миллионов.

Конкурсный управляющий Евгений Исаков счел указанные сделки подозрительными, поскольку на их момент "Североуральское управление строительства" находилось в стадии банкротства, следовательно, приобретенные у "Олипса" активы не представляют никакой ценности. Более того, в тот период "Урал-Бетон" не имел собственных средств для расчета по сделкам и был вынужден был привлечь банковский кредит через близкую строительную компанию из Лесного - "Промстройсити", по которому выступил поручителем.

Фото: gorodlesnoy.ru

Вскоре после совершения указанных сделок "Олипс" вышел из состава участников "Урал-Бетона" и "Промстройсити". А еще через год обе компании стали отвечать признакам несостоятельности, ввиду невозможности рассчитаться по кредиту, и впали в процедуру банкротства. Конкурсный управляющий в своем иске ссылается на выполненное по поручению суда экспертное заключение Ассоциации "Налоги России" о том, что причиной банкротства как раз и стали данные сделки.

Таким образом, складывается впечатление, что под видом легальной сделки "Урал-Бетону" подсунули неликвидное имущество. Истец полагает, ссылаясь на мнение независимого оценщика, что проданные "Олипсом" акции АО "СУС" стоят не 52 миллиона рублей, а... 1 рубль.

Как поясняют эксперты «Уралинформбюро», действующее законодательство предусматривает право конкурсного управляющего и кредиторов оспаривать сделки банкрота, заключенные с целью нанесения ущерба кредиторам. При этом в разряд подозрительных могут попасть сделки, совершенные банкротом за три года до введения процедуры банкротства. В случае удовлетворения такого иска ранее выбывшее имущество (в том числе денежные средства) возвращается в конкурсную массу, либо прекращаются обязательства банкрота по сделкам, которые должны были быть исполнены в будущем.

В беседе с "Уралинформбюро" Евгений Исаков подчеркнул: "Оспаривание подозрительных сделок — это нормальная практика. В банкротстве "Урал-Бетона" оспариваются не только сделки, совершенные "Олипсом", но и вообще все сделки, исполненные в период, предшествующий процедуре банкротства". Арбитражный суд Свердловской области, приняв иск конкурсного управляющего, в качестве обеспечительной меры наложил арест на денежные средства АО "Олипс" в размере 52 миллионов рублей.

Как следует из определений суда, реестр требований кредиторов "Урал-Бетона" составляет порядка 130 миллионов рублей задолженности, из которых 100 миллионов принадлежат Михаилу Живову. По сообщениям СМИ, несколько лет назад он имел определенное отношение к АО "Олипс".

В телефонной беседе с "Уралинформбюро" Живов отказался дать развернутый комментарий по данному делу. При этом сообщил, что давно никак не связан с "Олипсом", за счет собственных средств закрыл банковские кредиты "Урал-Бетона" и "Промстройсити", а действия конкурсного управляющего, заявившего иск о взыскании с "Олипса" 52 миллионов очевидно отвечают его экономическим интересам как кредитора.

В бизнес-сообществе закрытого города Лесной "Урал-Бетон" и "Промстройсити" связывают с местным предпринимателем Игорем Усенко. Его биснес был в основном связан с выполнением довольно большого объема строительных работ на закрытых площадках ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". Сам Усенко оказался недоступен для комментариев по данной ситуации.

Компания "Олипс" известна в Екатеринбурге благодаря своим активам – ТРЦ "Дирижабль" и рынку "Новомосковский", а также реализации ряда девелоперских проектов в сфере коммерческой и жилой недвижимости. Основным акционером АО "Олипс" является Олег Нейковский.

По сообщениям СМИ, недавно "Олипсом" была продана половина площадки рыночного комплекса "Новомосковский" для строительства на этом месте гипермаркета "Леруа Мерлен". Более того, в настоящее время девелопер за счет своих средств реализует в районе Центрального стадиона проект строительства многоуровнего подземного паркинга, который должен будет обслуживать матчи предстоящего мирового первенства по футболу. После мундиаля в 2018 году этот проект должен дорасти до офисника.

Олег Нейковский, в адрес которого "Уралинформбюро" направило официальный запрос, оказался закрыт для общения. Мы пытались узнать, скажется ли арест 52 миллионов рублей на выплатах зарплат и налоговых обязательств "Олипса"? Кроме того, повлияет ли "замораживание" столь значительной суммы средств Нейковского на планах по строительству подземного паркинга? О подобных трудностях заявлял сам "Олипс", требуя отменить обеспечительные меры, принятые судом.

Также следует отметить, что свердловский арбитраж принял к производству иск о привлечении Нейковского к субсидиарной ответственности, как лица в свое время фактически контролировавшего обанкроченное "Промстройсити". Кредиторы настаивают, что именно владельцем "Олипса" принимались решения, приведшие эту строительную компанию к банкротству. В случае удовлетворения иска Нейковскому придется отвечать перед кредиторами своим имуществом.

Бизнесмен никак не прокомментировал ситуацию с продажей обанкротившемуся "Урал-Бетону" неликвидных акций АО "СУС". Кстати, где-то за год до продажи этих акций Олег Нейковский в качестве председателя Совета директоров "Североуральского управления строительства" дал развернутое интервью одному из екатеринбургских изданий. В нем он заявил, что не видит особых перспектив у этого предприятия, более того спустя полгода именно АО "Олипс" инициировало процедуру банкротства "СУС"!

Вместе с тем, Интернет пестрит публикациями о том, что компания Олега Нейковского не раз прибегала к механизмам процедуры банкротства с целью приобретения в собственность недвижимого имущества и земельных участков. В этом ряду — активы строительной компании "Гидроспецстрой", комплекс гаражного кооператива-273, расположенный рядом с Новомосковским рынком, ФГУП "Завод точной механики". А в 2013 году в СМИ прошли новости о подозрительной продаже "Олипсом" здания для нужд Следственного управления СК РФ по Свердловской области. Технические параметры требуемой следователям многоэтажки идеально совпали с описанием здания на Щорса,18.

"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием событий в судебном процессе.

Дмитрий БУЗДАЛОВ