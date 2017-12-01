Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Руководство и профсоюзный комитет Качканарского ГОКа приступили к обсуждению коллективного договора на ближайшую трехлетку. Утвердить документ, регламентирующий взаимоотношения работника с работодателем, нужно до конца 2017 года.

Принципиальный момент, как рассказал источник "Уралинформбюро" в администрации комбината, один – упразднение в договоре положений, дублирующих Трудовой кодекс РФ. А вот наиболее острый традиционно другой – выплаты.

Что предлагает профсоюзный комитет:

- Увеличить заработную плату сотрудников комбината за счет повышения месячных тарифных ставок. По данным нашего агентства, речь идет об увеличении ТС примерно на 5%.

Что предлагает ЕВРАЗ (работодатель):

- Сохранить порядок начисления заработной платы, предусмотрев при этом ее индексацию на уровень инфляции.

- Сохранить ряд ранее утвержденных единовременных выплат сотрудникам КГОКа: 33 000 рублей к отпуску, 6 000 рублей ко Дню металлурга, 4 000 рублей ко Дню рождения комбината и 13-я зарплата по итогам года.

Сюда же, пожалуй, стоит отнести готовность предприятия сохранить на прежнем уровне выполнение всех социальных обязательств перед муниципалитетом. Качканар, как известно, является моногородом, и предприятие обеспечивает существование ряда социальных организаций, включая образовательные и спортивные.

А в чем коллизия?

Самый жирный "единовременный" кусок выплат в 33 000 рублей ранее был согласован сторонами – руководством КГОКа и профсоюзом от лица трудящихся – как компенсация за тарификацию ставок. Чуть позже к этому добавились прочие единовременные выплаты.

Повышение тарифов, по сути, сводит на нет предыдущие договоренности. По словам собеседника "Уралинформбюро" в административных кругах ЕВРАЗа, комбинат готов согласиться на тарификацию окладов, но в таком случае все единовременные выплаты, ныне существующие, должны быть упразднены.

Кто проиграет?

В случае если инициатива профсоюзного комитета по повышению тарифных ставок найдет свое отражение в коллективном договоре, проиграют, как ни парадоксально, те, кто поддержал действующего профсоюзного лидера Анатолия Пьянкова на перевыборах в августе 2016 года – самые низкооплачиваемые подразделения комбината: фабрики и иже с ними.

Повышение тарифов – штука относительная. На зарплату, условно, в 100 000 и 30 000 рублей прибавка в 5% будет разная. Особых математических усилий прилагать не нужно, чтобы понять, что работникам КГОКа с низким (по меркам предприятия) окладом тарификация даст меньший доход, чем существующие сейчас единовременные выплаты.

Тут важно отметить, что в августе 2016 года, когда на очередной пятилетний срок председательства в профсоюзе был избран Анатолий Пьянков, костяк его соратников составили как раз работники с не самой высокой ставкой оклада.

Кто выиграет?

Однозначно сам Пьянков. "Уралинформбюро" уже не раз рассказывало, что решения председателя профкома качканарского ГОКа зачастую имеют и какую-то иную подоплеку, отличную от защиты прав работников. Так, лидер трудящихся Качканарского ГОКа молчаливо одобрял сокращение персонала и должностных ставок в годы управления комбинатом его приятелем Владимиром Бобровым. Что фактически вело к увеличению заработной платы главного профсоюзника КГОКа.

В этот раз, при упразднении политики единовременных выплат и повышении тарифов, заработная плата председателя профсоюзного комитета, доход которого основывается на средней зарплате по предприятию, вряд ли кардинально изменится: на комбинате предостаточно людей с "высокими" ставками – те же машинисты электровозов.

Но зато при этом гарантированные отчисления в кассу профсоюза возрастут: если при гипотетически провальном экономическом сезоне 13-я зарплата будет сокращена или вовсе не выплачена, то при вписании в колдоговор тарификации комбинату через его работников придется "отстегивать" всегда фиксированную плату. Нет-нет, благосостояние работников на низкооплачиваемых должностях не возрастет, просто профсоюз будет гарантированно иметь свой "кусок", которым будет делиться с Москвой.

Московский хвост

Идея повышения тарифных ставок принадлежит не Анатолию Пьянкову. Данная инициатива была спущена в первичные профсоюзные организации из Москвы – из Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).

По данным "Уралинформбюро", ГМПР поначалу вступил в конфликт с АМРОСом (Ассоциация промышленников горно-металлургического профсоюза России). После неудачных переговоров в первичные профсоюзные организации в начале ноября было направлено предложение об увеличении тарифной ставки.

"При этом следует учитывать, что поддержка позиции профсоюзной стороны может потребовать на следующем этапе от каждой организации участия в коллективных действиях. Готовность к этому должна быть отражена в протоколе заседания", - гласила резолюция ГМПР за подписью его председателя Алексея Безымянных.

Рассмотреть эту инициативу предложили в 10-дневный срок. Анатолий Пьянков решил воспользоваться моментом: профком Качканарского ГОКа якобы "взял под козырек" за пять дней – 14 ноября профсоюзники одобрили предложение Москвы, а 16 ноября Пьянков не явился на комиссию, где представители ЕВРАЗа и профсоюзного комитета должны были обсуждать выплаты работникам.

К настоящему моменту в переговорах с АМРОСом ГМПР уже не настаивает на повышении зарплат в отрасли именно за счет увеличения тарифных ставок. Профсоюз же Качканарского ГОКа продолжает педалировать тему тарифов. Предложение Москвы, по всей видимости, было лишь поводом для Анатолия Пьянкова в очередной раз затянуть процесс переговоров по колдоговору.



Сергей РОМАНЧЕНКО