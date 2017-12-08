Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

На очереди — дороги для саммитов.

В октябре 2017 года власти Челябинской области сделали жителям Миасского района ценный подарок: соединили новой дорогой станцию Хребет с автотрассой Миасс-Златоуст (трасса М-5). Этот путепровод — лишь малая часть из всего объема дорожной сети, построенной и реконструированной в этом году на средства регионального бюджета.

Как сообщили "Уралинформбюро" в челябинском министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на строительство этого объекта из казны было выделено 300 миллионов рублей. Она была проложена фактически с нуля, заменив собой старую разбитую грунтовку.

Длина нового путепровода составляет всего 5 километров, но этого достаточно, чтобы обеспечить связь с "большой землей" для жителей станции Хребет и села Сыростан. Кроме того, благодаря дороге челябинцам теперь будет легче добираться до горнолыжного центра "Солнечная долина", златоустовского биатлонного комплекса и нацпарка "Таганай".



Руководители Челябинской области проверяют качество новой дороги перед ее пуском. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

По мнению главы Златоустовского городского округа Вячеслава Жилина, удобная и безопасная дорога призвана стать дополнительным импульсом для развития агломерации "Горный Урал" и проекта туристического кластера "Синегорье".

Следует отметить, что в четвертом квартале 2017 года в Челябинской области планируется ввести в эксплуатацию более 50 километров автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 26,3 километра местных дорог, закончить капитальный ремонт на 67 километрах областных магистралей, уложить 480 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и ввести в эксплуатацию почти 6 километров новых автодорог в столице Южного Урала.

Среди них — магистрали на улицах Петра Сумина и Петра Столыпина в челябинском микрорайоне Парковый-2. Они были введены в строй в конце октября, обустроены тротуарами, ливневой канализацией и дождеприемными колодцами. Суммарная протяженность обеих автодорог составила без малого 1 200 метров.

Успехи дорожного строительства и ремонта во многом обусловлены хорошей наполняемостью регионального дорожного фонда. В 2017 году его объем составил 12,6 миллиарда рублей. Изначально предполагалась вложить в фонд всего 7 миллиардов, но губернатор Борис Дубровский принял решение направить на решение дорожных проблем дополнительно 2,6 миллиарда рублей.

Эта "добавка" сложилась из нескольких источников, в том числе федеральных субсидий на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и программу "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Часть средств была выделена муниципалитетам в качестве субсидий на дорожные нужды. Челябинску досталось из этой суммы 1,5 миллиарда рублей. Они пошли в том числе на приведение в нормативное состояние гостевых маршрутов, предназначенных для проведения в мегаполисе саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Второй по величине муниципалитет - Магнитогорск получил на проведение дорожного ремонта 250 миллионов рублей.

В 2018 году "дорожный фронт" ожидает не менее напряженный график работ. С учетом дополнительных субсидий объем областного дорожного фонда будет увеличен еще на 2,1 миллиарда рублей.

Значительная часть этих денег пойдет на ремонт и содержание дорог Челябинска. Планируется, кроме обустройства магистралей к саммитам ШОС и БРИКС, за проведение которых борется мегаполис, организовать подъезды к новой строящейся школе в 54-м микрорайоне, отремонтировать улицу Новороссийскую, реконструировать автодорогу от Свердловского тракта до Успенского кладбища.

Кроме того, в наступающем году Челябинск ожидает и новая волна дорожного строительства. Магистрали появятся на улицах Трашутина, Героя России Родионова и Тепличной, которая свяжет центр города со строящимся микрорайоном Чурилово.

Кроме того, по поручению Бориса Дубровского местные власти произведут оценку проекта развязки на пересечении улицы Завенягина и Казачьей переправы с целью анализа потока автотранспорта в этом месте и ликвидации пробок. В случае положительного решения вопроса, проект может быть реализован в 2018-2019 годах, сообщили "Уралинфомбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Александр БОЧАРОВ