Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.

В нынешнем году Челябинская область заняла 6 место в рейтинге Минстроя РФ по уровню комфорта городской среды. Эта среда не безликий монолит, она складывается из множества компонентов. Среди них — состояние дворовых и общественных территорий, инженерных сетей и городских плотин, газовых котельных и фильтровальных станций. И без грамотных вложений в сферу ЖКХ успеха добиться нереально.

Сатке подарили… Маленького принца

Суммы "комфортных" инвестиций ни для кого не секрет. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области, общий объем финансирования приоритетной программы "Формирование современной городской среды" составляет без малого 1,2 миллиарда рублей.

Эти деньги власти распределили по 43 муниципальным образованиям. В итоге в период с апреля по октябрь в городах и селах Южного Урала были благоустроены 812 дворовых и 99 общественных территорий.

Среди проектов, которыми регион может по праву гордиться — реконструкция стадиона в поселке Новосинеглазово, городского сквера в Магнитогорске и парка в Сатке. Поселковый стадион обзавелся новым синтетическим газоном, беговыми дорожками, площадками для баскетбола и воркаута. А в саткинском сквере установлены скульптурные фигуры героев "Маленького принца", выложены плиткой пешеходные дорожки и установлены новые скамейки.

Следует сказать, что в реализации этих проектов приняли участие не только бюджетные деньги, но и средства частных инвесторов. Причем работы удалось организовать настолько эффективно, что остались деньги, на которые планируется привести в порядок еще одну общественную территорию и 23 двора. Об этом сообщил глава областного минстроя Виктор Тупикин.

Программа благоустройства населенных пунктов Южного Урала, утвержденная Борисом Дубровским в текущем году, рассчитана на пять лет реализации. На нее запланировано 5 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.

"Горный Урал" начинается с газопровода

Красивые дворы и музыкальные фонтаны на площади — неотъемлемая черта любого современного города. А в отдаленных территориях жители мечтают о вещах куда более прозаичных: о хороших дорогах, газовых котельных и новых сетях канализации.

Многие инженерные сети, построенные на Южном Урале в советские времена, исчерпали свой ресурс. В модернизации, в частности, нуждается газораспределительная сеть Миасского городского округа "1965 года выпуска".

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, ее паспортная производительность составляет 90,4 тысячи кубометров в час, а фактически расходы газа превышают 102 тысяч "кубов" - новых потребителей не подключишь. Кроме того, без современного газопровода не построить агломерацию "Горный Урал", которую областные власти планируют создать на базе Златоустовского и Миасского ГО.

В данный момент разрабатывается "дорожная карта" по строительству в Миассе новой газораспределительной станции мощностью 150 тысяч кубометров газа в час. По мнению губернатора Бориса Дубровского, это не только поможет обеспечить газом два старейших промышленных центра региона и окрестные поселки, но и привлечет в развитие территории деньги частных инвесторов.

Газификация давно стала одним из краеугольных камней региональной стратегии. В 2017 году областной бюджет предусмотрел ассигнования в размере 887,2 миллиона рублей на строительство 300 километров газовых сетей.

Благодаря реализации этого проекта еще до Нового года "голубой огонек" впервые зажжется в 10 тысячах домов, расположенных в семи городских округах и муниципальных районах Челябинской области. Новые газопроводы получат жители Верхнего Уфалея, Магнитогорска, Миасса, Усть-Катава, Миньяра, Каслей и Юрюзани.

На особом контроле у главы региона — масштабный проект строительства 19-километрового газопровода высокого давления в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 (Красноармейский район). Работы стартовали в прошлом году и на сегодня практически завершены. Пуск газа в дома жителей состоится не позднее 20 декабря 2017 года.

В Троицке, расположенном на границе с Казахстаном, приступили к строительству новой газовой котельной, которая будет отапливать центральную часть города. В рамках концессионного соглашения предполагается и перекладка изношенных участков магистральных тепловых сетей. Расходы на проект (его стоимость — 631 миллион рублей) разделили между собой федеральный бюджет и привлеченный к работам частный инвестор.

Тарифам не дает расти бюджетная субсидия

Одним из "шлагбаумов" на пути развития сферы ЖКХ являются долги потребителей по коммунальным услугам. В ряде регионов России они зашкаливают за отметку в десятки миллиардов рублей. Бороться с этой напастью можно разными способами: выносить должникам бесконечные предписания, штрафовать, водить по судам, отключать воду и электроэнергию…

А можно пойти другим путем: стимулировать потребителей исправно платить за услуги через систему льготных тарифов для незащищенных категорий населения по оплате за отопление и горячую воду. Такие льготы в Челябинской области предоставляются участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, у которых расходы на "коммуналку" больше 22% совокупного дохода.

Кроме того, в бюджете региона предусмотрены субсидии для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и матерей-одиночек, у которых совокупный доход в месяц не превышает величину прожиточного минимума, а размер платы за коммунальные услуги больше 11% совокупного дохода семьи.

При этом региональные власти прекрасно понимают, что законы рынка не обманешь: если позволить потребителям недоплачивать, пострадают ресурсоснабжающие организации. И чем больше их убытки, тем громче из уст сетевиков звучат призывы поднять тарифы на свет, тепло и водоснабжение.

Эти убытки помогает гасить областной бюджет. По решению губернатора Бориса Дубровского ресурсоснабжающие организации получили в 2017 году 1,2 миллиарда рублей в качестве компенсационной субсидии за выпадающие доходы. Польза от этого двойная: и поставщики не в обиде, и тарифы для населения выросли всего на 3,8%. Этот показатель, заметим, куда ниже, чем в соседней Свердловской области.

А чтобы тепло и вода шли к потребителю без перебоев и утечек, региональные власти вкладывают огромные деньги в модернизацию сетей на всем пространстве Южного Урала. По программе модернизации системы ЖКХ летом 2017 года было решено выделить 200 миллионов рублей на развитие водопроводов, систем водоотведения и строительство водоочистных сооружений в Чебаркульском районе, Верхнеуральске, Аше и селе Фершампенуаз.

Александр БОЧАРОВ