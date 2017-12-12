Южный Урал научился жить по средствам

Другим в пример.

Как потратить бюджетные средства, удовлетворив запросы и потребности большинства жителей региона, – с такой задачей каждый год сталкиваются губернаторы, депутаты и чиновники различных субъектов Российской Федерации. Потратить деньги с умом удается далеко не всем.

По словам экспертов, Челябинская область может похвастаться грамотным и сбалансированным бюджетным планированием. Особенность главного финансового документа за 2017 год, уже исполненного более чем на 80%, в том, что в конце года его дефицит будет полностью ликвидирован.

Почему финансовую политику Южного Урала можно ставить в пример другим регионам? С этим вопросом "Уралинформбюро" обратилось в министерство финансов Челябинской области и к депутатам Законодательного собрания региона – Илье Бархатову ("Справедливая Россия") и Алексею Беседину (ЛДПР).

"Сухие" цифры расскажут многое

На сегодня утвержденный бюджет Челябинской области на 2017 год составляет по доходам 141 миллиард 180,6 миллиона рублей, по расходам – 142 миллиарда 449,3 миллиона рублей, дефицит – 1 миллиард 268,7 миллиона рублей.

У Челябинской области есть чему поучиться.

Последней цифре стоит уделить внимание. Первоначально дефицит на текущий год был запланирован в сумме 10 миллиардов рублей, а к 1 ноября он существенно сократился - до 1,2 миллиарда. Благодаря поступлению дополнительных федеральных средств и увеличению собственных доходов.

"Эта цифра позволяет в целом говорить о том, что дефицит сократился почти на девять миллиардов рублей за счет роста поступлений собственных налоговых доходов (налог на прибыль, НДФЛ) и эффективного использования бюджетных средств", - пояснил Илья Бархатов.

Областной бюджет в 2017 году ощутимо пополнили металлурги, производители электроники, мебели и текстиля: на Южном Урале индекс промышленного производства рос в два раза быстрее общероссийских показателей. Только за январь-июль индекс промышленного производства вырос на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. В среднем по России этот показатель находится на уровне 2%.

В частности, прирост металлургии составил 5%, положительная динамика у обрабатывающих отраслей, растут горнодобывающая отрасль, производство электроники, стройматериалов, мебели, текстиля, одежды.

"В консолидированный бюджет поступило 102 миллиарда рублей. Это прирост в 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы областного бюджета - 83 миллиарда рублей. Мы очень неплохо выглядим с точки зрения госдолга", - отметил во время пресс-конференции в августе губернатор Борис Дубровский.

Кроме того, по данным областного минфина, были уточнены объемы финансирования расходов, исходя из факта их исполнения за 11 месяцев и потребности в средствах на декабрь. Все это позволило уменьшить дисбаланс между доходами и расходами бюджета в разы. Завершение года в регионе планируется без дефицита.

"Бездефицитность бюджета – это огромный наш плюс. Мы смогли выровнять бюджетную составляющую за счет трансфертов из федерального бюджета. Здесь надо отдать должное губернатору, региональному правительству и профильному министерству финансов - они смогли выдержать удар. И Челябинская область благодаря этому хорошо смотрится на фоне других субъектов, где не всегда удается эффективно снижать дефицит бюджета и, соответственно, растет закредитованность регионов", - подчеркивает Алексей Беседин.

Финансовые традиции – залог стабильности

Традиционно бюджет Челябинской области социально ориентированный. Доля расходов социального блока в 2017 году составила 70%. Наибольший объем средств направлен на соцподдержку граждан (31% от общего объема расходов) и сферу образования (25%), а также на здравоохранение, физкультуру и спорт, культуру (12,5%).

Как рассказали "Уралинформбюро" представители Заксобрания, расходы бюджета на предоставление мер социальной поддержки в 2017 году были предусмотрены с учетом индексации размеров социальных выплат гражданам в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции и ростом тарифов для населения на оплату ЖКХ в случаях, когда указанная индексация предусмотрена законами Челябинской области.

"На сегодняшний день на такую помощь могут претендовать те семьи, которые расходуют на ЖКХ более 22% семейного дохода", - отметил эсер Бархатов.

Расходы на социалку - 70% бюджета.

С учетом прогнозировавшегося в 2017 году роста цен и тарифов на оплату коммунальных услуг в главный финансовый документ региона были заложены первоначальные расходы, обеспечивающие бесперебойное функционирование учреждений бюджетной сферы Челябинской области.

"Еще один из позитивных моментов финансовой политики правительства региона – продолжение в 2018 году начатого в нынешнем строительства образовательных учреждений. В области будет возведено 7 школ и 9 детских садов. В этом году была введена в эксплуатацию большая современная школа в новом микрорайоне "Парковый" на 2 500 мест. В регионе идет поступательное развитие по строительству образовательных объектов. В том числе это связано с предложением президента России Владимира Путина о переходе на односменное обучения в школах.

Еще о социальной направленности бюджета Челябинской области говорит введение в эксплуатацию 100 фельдшерских пунктов. Я считаю, что это однозначно позитивный момент. Потому что все мы с вами слышали о том, что медицина из сел уходит - в стране оптимизация, идет укрупнение больниц. Но зачастую это приводит к тому, что в экстренных случаях люди должны за десятки километров ночью добраться до врачей.

Правительство Челябинской области понимает, что 100 открытых ФАПов – важная мера, в отдаленных территориях будет фельдшер, который сможет оказать хотя бы первую помощь людям. В Челябинской области медицина идет к человеку", - рассказал "Уралинформбюро" Алексей Беседин.

"Если говорить о бюджете на 2018 год, то в нем в три раза к первоначальному плану текущего года увеличен объем средств на капитальное строительство, что позволит в ближайшие два-три года ввести в действие более 30 социальных объектов – это школы в Копейске, детские сады в Аше и селе Долгодеревенское на 240 мест каждый, а также медицинские учреждения", - уточнил Илья Бархатов.

Вложения в будущее региона

Подводя финансовые итоги уходящего года, парламентарии и правительство Южного Урала не забывают обсуждать будущее. Главный финансовый документ Челябинской области на 2018 год отличается от предшественника.

В первую очередь тем, что он будет больше. Доходы и расходы в проекте запланированы с приростом 13% по сравнению с первоначальным планом на 2017 год. Доля социальных трат выросла до 72%, расходы на экономическое и инфраструктурное развитие – до 16% бюджета.

Финансирование здравоохранения увеличится на 40%, сферы культуры – на 34%. Дорожный фонд Челябинской области увеличен на 42%, расходы на капитальное строительство значимых объектов (школ, детских садов, медицинских учреждений, инфраструктурных объектов для реализации инвестиционных проектов в моногородах) выросли втрое.

Ежемесячные пособия многодетным семьям - 184,3 миллиона рублей.

Появились новые направления федерального софинансирования. Например, средства на ежемесячные пособия многодетным семьям - 184,3 миллиона рублей.

"Поддержка многодетных семей и тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями - это наш приоритет. Мы должны сделать для них все, что можем в сегодняшних условиях", - из года в год напоминает законодателям губернатор Борис Дубровский.

На реализацию госпрограмм в сфере обращения с отходами запланировано 113,4 миллиона рублей, на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности - 67,6 миллиона рублей. На строительство и реконструкцию физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности - 45,2 миллиона рублей, на разработку и внедрение новых технологий в системе среднего профессионального и высшего образования - 19,4 миллиона рублей.

"Все расходы, в частности на образование и медицину, для области принципиальны. У нас по уральским регионам идет активная внутренняя миграция. На Южный Урал идет приток из Курганской области и Пермского края. Люди едут к нам за образованием, лучшим качеством жизни и медициной. В 2017 году число жителей Челябинска впервые перешагнуло за 1 миллион 200 тысяч жителей", - отмечает Алексей Беседин.

Население Челябинска - 1 миллион 203 тысячи человек.

По данным южноуральского минфина, еще одно отличие бюджета - дополнительные расходы на оплату труда в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне. Это средства на достижение максимального уровня зарплат бюджетников по указам президента, на повышение зарплат дополнительным категориям работников, на поэтапное увеличение минимального размера оплаты труда.

"Приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2018-2020 годы остаются меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории Челябинской области, и реализация "майских" указов Президента Российской Федерации, нацеленных на повышение благосостояния населения. Важный момент - поэтапное повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения: с 2018 года до 85% прожиточного минимума, с 2019 года – 100 %", - указывает Илья Бархатов.

МРОТ сравняют с прожиточным минимумом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в министерстве финансов Челябинской области, появятся и новации в сфере межбюджетных отношений. В проекте бюджета 2018 года существенно увеличена доля распределенных между территориями субсидий, что значительно облегчит процесс финансового планирования на местном уровне и позволит им более эффективно распорядиться средствами. Распределено 85% всего объема субсидий, тогда как в проекте 2017 года эта цифра составляла всего 6%.

В рамках программы формирования современной городской среды в Челябинске 775,9 миллионов рублей в следующем году планируется потратить на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. А 388 миллионов рублей на благоустройство парков, скверов, аллей. Средства на эти цели достанутся всем муниципальным образованиям региона, пояснили в Законодательном собрании.

Муниципалитеты сподвигнут зарабатывать.

Как уточнили в областном минфине, немаловажная особенность будущего бюджета - изменение системы стимулирования муниципалитетов к увеличению собственных доходов. С 2018 года для высокодотационных городов и районов при получении финансовой помощи планируется ввести дополнительные условия в виде запретов и ограничений. Это могут быть дополнительные ограничения на размер зарплаты руководителей, на закупки (прежде всего, для нужд администрации), на любые инвестиционные расходы.

Чем сердце финансистов успокоится

На сегодня проект закона об областном бюджете на 2018 год утвержден правительством Челябинской области, он прошел процедуру публичных слушаний и принят Законодательным собранием региона в первом чтении.

"Обсуждение параметров бюджета на всех уровнях было конструктивным и очень плодотворным. Детально показатели следующего года рассматривались на заседаниях межведомственной бюджетной комиссии при губернаторе, где все расходы обосновывались ведомствами с точки зрения их результативности.

Подробная проработка проекта бюджета состоялась с депутатами ЗакСО - в рамках так называемого "нулевого чтения", а после внесения – при подготовке к первому чтению, когда расходы по своим направлениям рассматривал каждый отраслевой комитет парламента", - уточнил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

21 декабря планируется принятие регионального бюджета во втором и третьем чтениях с учетом всех мнений, предложений и поступивших поправок. По словам парламентариев, спорных вопросов при принятии бюджета в первом чтении не возникло.

Валентина ЕРЕМЕЕВА