Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Экологию Нижнего Тагила спасет… обновленная коксохимическая установка ЕВРАЗ НТМК. Она торжественно введена в строй 12 декабря и способна за счет применения новой технологии тушения кокса снизить количество выбросов оксида углерода в атмосферу на 20%. На открытии установки побывали корреспонденты "Уралинформбюро".

Без кокса, как известно, нет стали. Но традиционные технологии его тушения с помощью инертных газов вредны для окружающей среды: ведь "остаточный" оксид углерода через систему так называемых "холодных свечей" идет непосредственно в атмосферу. Чем это чревато для экологии, лишний раз напоминать не стоит.

В 2016 году между ЕВРАЗ НТМК, правительством Свердловской области, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Росприроднадзором было заключено четырехстороннее соглашение, одним из пунктов которого стала коренная модернизация установки тушения кокса на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

На эти цели инвестировано 175 миллионов рублей. За два года выполнен гигантский объем работ: реконструирована аспирационная система выгрузки кокса, установлена система контроля за составом и количеством избыточного циркуляционного газа, установка оборудована ленточными весами для измерения массы угля, смонтировано оборудование для сбора и передачи использованного газа в доменный газопровод НТМК.

Благодаря этой модернизации остаточные газы после обработки кокса не отравляют воздух Нижнего Тагила, а направляются по трубопроводу в другие цеха комбината в качестве топлива для производственных процессов. Кроме того, сам кокс после такой обработки улучшает свои свойства, а его расход существенно сокращается.

По словам управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарского ГОКа Алексея Кушнарева, экономия при использовании новой технологии составляет около 7 килограммов угля на тонну кокса, а выбросы оксида углерода уменьшатся на 20%, или на 17 тысяч тонн в год, а по коксовой пыли - на 121 тонну в год. И неудивительно: эту пыль теперь не выбрасывают в трубу, а собирают и используют в других технологических процессах.

Запуск обновленной установки состоялся в рамках открытия II международной выставки-форума "ЭКОТЕХ-2017" в Москве. В режиме телемоста в церемонии ввода оборудования в эксплуатацию приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, который сердечно поблагодарил нижнетагильских металлургов за такой подарок для экологии родного края.

Следует отметить, что данное ноу-хау — авторская разработка коллектива коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. На нее заводчане оформили патент и теперь готовы делиться своим изобретением с коллегами из других промышленных городов России.

Впрочем, модернизация коксохимической установки — далеко не единственный вклад ЕВРАЗ НТМК в снижение вредных выбросов в Нижнем Тагиле. Как сообщил на церемонии открытия установки первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, за 10 лет металлурги направили на реализацию экологических проектов свыше 8 миллиардов рублей инвестиций.

По словам начальника коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никиты Беркутова, в 2012 году на предприятии была введена в строй установка по производству пыле-угольного топлива, а в прошлом году — комплекс верхнего налива сырого бензола. Она позволяет "в закрытом режиме" отгружать бензол в цистерны и отправлять на "ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат" без предварительной переработки, что также сокращает вредные выбросы в атмосферу.

В планах предприятия — строительство установок производства высокотемпературных пеков, которые в перспективе также снизят нагрузку на окружающую среду в Нижнем Тагиле. А самый главный проект, над которым сегодня работают в ЕВРАЗ НТМК — доменная печь №7. Этому проекту недавно присвоен статус "приоритетного", что дает комбинату право на налоговые льготы.

"Сэкономленные на налогах деньги пойдут на дальнейшую реализацию производственной программы ЕВРАЗ НТМК, что поможет сохранить рабочие места, высокий уровень зарплаты на предприятии и улучшить качество жизни тагильчан", — уверен Алексей Орлов.

Напомним, в 2009 году на НТМК были закрыты экологически вредные мартеновские цеха, устаревшие коксовые батареи и обжимной цех. Это стало настоящим прорывом в улучшении экологии в Нижнем Тагиле.

Текст: Евгений СУСОРОВ

Фото: София МУХАМЕДЬЯНОВА