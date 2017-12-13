Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

С 2013 по 2017 год более 12 тысяч южноуральцев переехали из ветхих бараков в комфортабельное современное жилье. Успехи региона в реализации президентской программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда — факт, отмеченный не только "на местах", но и в Москве. Согласно оценке председателя Наблюдательного совета федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, Челябинская область входит в пятерку лучших субъектов РФ по реализации программы переселения.

За пять последних лет под бульдозер пошли 687 ветхих строений (признанных аварийными до 1 января 2012 года). А если считать с 2008 года, число снесенных бараков в регионе превысило 1 100 адресов.

Бараки — неотъемлемая часть истории Урала. Они были символом форсированной индустриализации 30-40-х годов, когда при каждом крупном заводе вырастал поселок для рабочих, переезжавших из деревни в город. В годы Великой Отечественной войны, когда количество предприятий за счет эвакуированных из западной части СССР увеличилось чуть ли не вдвое, бараки стали расти как на дрожжах.

Лишь в годы "хрущевской домостроительной революции" началось постепенное выселение бараков с улиц крупных городов. А в городах небольших — вроде Кыштыма, Карабаша, Миасса, Сатки — этот процесс замаячил только в последние годы существования СССР. А дальше в государственном бюджете начались известные финансовые трудности.

Борьба с ветхим жильем — дело не только затратное, но и формально сложное. Во-первых, для занесения дома в реестр аварийных его необходимо обследовать и составить соответствующий акт. Чаще всего такая экспертиза делается за счет собственников жилья. И лишь в случае, если речь идет о муниципальных квартирах, процедуру обследования оплачивают из бюджета.

Во-вторых, чтобы предоставить прописанным в аварийном секторе новое комфортабельное жилье, его нужно сначала построить, а затем выкупить "переселенческие" квартиры у застройщика. На эти цели, в частности, власти Челябинской области совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ выделили сумму, превышающую 6 миллиардов рублей.



Перспективный микрорайон "Смолинский" (г. Челябинск) готов к приему переселенцев из аварийного фонда. Фото: gubernator74.ru.

Взаимодействие с крупными застройщиками дает свои плоды. Сегодня под переселение граждан из ветхого фонда в муниципалитетах Челябинской области строятся целые микрорайоны. Один из них — жилой комплекс "Смолинский" в областном центре.

Он состоит из двух многоквартирных домов современного архитектурного облика, с обустроенной дворовой территорией, набережной и сквером. В июле 2017 года в одну из новостроек "Смолинского" переехали 9 семей из Миасса, ранее живших в аварийном доме на улице Пушкина.

Вместе с ними "Смолинский" обживают переселенцы из Златоустовского ГО, Карталинского, Миньярского, Кропачевского и Симского городских поселений, Ашинского, Сосновского, Увельского, Катав-Ивановского и Чебаркульского муниципальных районов.

Следует отметить, что ЖК "Смолинский" — уже второй проект по централизованному переселению граждан из муниципальных бараков. В 2016 году на улице Набережной был возведен комплекс жилых высоток, в который переехали новоселы из 14 территорий Челябинской области.

Под эти цели строятся жилые дома не только в Челябинске, но и в Магнитогорске. В Магнитогорском муниципальном округе за два последних года было заключено 228 контрактов на покупку у застройщиков квартир для "отселенцев".



Глава региона Борис Дубровский. Фото:gubernator74.ru.

По оценке регионального руководства, программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, на сегодня выполнена целиком и полностью. Но это не значит, что работы по сносу ветхих бараков свернуты.

"Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ высоко оценило проделанную нами работу, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.— Но, несмотря на окончание программы, мы продолжаем переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым уже после 1 января 2012 года. В настоящее время в регионе насчитывается 880 таких домов".

Как пояснили "Уралинформбюро", общая площадь жилого фонда, включенного в аварийный список после 1 января 2012 года, составляет 234 тысячи квадратных метров. Львиная доля этих трущоб находится в Саткинском (81 адрес), Катав-Ивановском (59) Златоустовском (51), Миасском (51), Магнитогорском (46) и Карабашском МО. Самая сложная ситуация сложилась в Копейске. Там с 2012 по 2016 год только официально признано аварийными 203 дома.

По данным газеты "Копейский рабочий", на отселение их жильцов в 2017 году областной бюджет выделил 291 миллион рублей. Согласно договору, подписанному местными властями с областным Минстроем, на эти деньги планируется приобрести у застройщиков свыше 9 тысяч квадратных метров жилья.

Власти муниципалитета столкнулись с отсутствием новостроек. В текущем году на жилищных аукционах удалось купить всего 9 квартир. "Расселение этих домов уже началось, — обнадежили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области. — До конца 2017 года будет расселено 58 домов общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, расположенных в Копейске, Златоусте, Миассе, Карабаше и Сатке. На эти цели из региональной казны выделено порядка 409 миллионов рублей".

А ведь это тоже традиция из советской истории – новоселье под Новый год! Пусть бараки уйдут, а она останется.

Александр БОЧАРОВ