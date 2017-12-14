Южноуральский тренд на вырост

Дает положительные результаты.

В 2017 году Челябинская область укрепила свои лидирующие позиции по целому ряду экономических показателей. Например, по объему промышленной продукции в рейтинге субъектов РФ она на шестом месте, по продукции аграриев – в пятерке лучших. Как сообщили "Уралинформбюро" в министерстве экономического развития региона, сейчас каждая четвертая тонна российского проката и стали, а также каждый третий килограмм макаронных изделий выпускается на Южном Урале.

Рывок с "низкого старта"

Локомотив социально-экономического развития региона, конечно, тяжелая промышленность. По данным Челябинскстата, в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалась положительная динамика индекса промышленного производства. Он составил 104,8%, тогда как по Российской Федерации в целом – лишь 101,6%.

"Сравнивая показатели, следует отметить, что спад в экономике Челябинской области в 2015-2016 годах был более глубоким, чем по стране в целом. Инвестиции в основной капитал на Южном Урале снизились на 29,2%, а национальный показатель - минус 10,9%. Таким образом, в 2017 году рост происходит на фоне более низкой базы, чем по России в целом. И нам предстоит приложить еще много усилий, чтобы выйти на уровень докризисного 2014 года", - отмечает председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров.

В добыче полезных ископаемых рост составил 8,3%, у обрабатывающих производств – 5,0%. При этом резкий скачок продемонстрировала легкая промышленность. Производство одежды выросло на 16%, текстиля — на 10%, кожи и изделий из нее — на 2,5%.

Успех не преминул отметить глава региона. "Это важная "точка роста", которую нельзя упускать. Важно понять, где сейчас мы можем усилить позиции, где нужна поддержка, чтобы легкая промышленность стала еще одним драйвером развития экономики нашей области", - подчеркнул Борис Дубровский, дав соответствующее поручение министерству экономического развития.

Стремятся удержать свои рыночные позиции и аграрии. В 2017 году объем продукции сельского хозяйства Челябинской области вырос на 2,3%. До 430 тысяч тонн увеличилось производство мяса, до 420 тысяч тонн – молока, до 1,4 миллиардов штук - яиц.

"Надои молока на одну корову в январе-октябре 2017 года составили 4 713 килограммов против 4 257 килограммов в прошлом году", - сообщили "Уралинформбюро" в Минэкономразвития региона.

Законы развития

На положительную динамику экономических показателей, по мнению экспертов, повлиял ряд правительственных программ, среди которых – Стратегия социально-экономического развития до 2020 года.

"Стратегия была принята в марте 2014 года в несколько иных экономических условиях. Исполнение документа и корректировка индикативных показателей осуществляется посредством реализации плана мероприятий, принятого правительством области, и государственных программ", - подчеркивает Константин Захаров.

По его словам, в сентябре региональный парламент проанализировал трехлетие реализации Стратегии: "Работа, проделанная комитетами Законодательного Собрания, была очень полезна как для депутатов, так и для министерств. Прежде всего, тем, что при разработке Стратегии-2035 учитываются те угрозы, которые были недооценены в Стратегии-2020, а также подробнее раскрываются отдельные направления развития".

В 2017 год продолжилась начатая ранее работа по внесению необходимых изменений в региональное законодательство и созданию областной инфраструктуры развития промышленности.

В частности, были приняты законы по налогам на прибыль и имущество организаций, а также постановления правительства Челябинской области "О специальных инвестиционных контрактах" и "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам – субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий".

Традиционные жалобы предпринимателей на то, как их "кошмарят" власти и не помогают бизнесу рублем, в Челябинской области услышать, пожалуй, почти невозможно. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется по 5 приоритетным направлениям: сокращение административных барьеров, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, снижение налоговой нагрузки, имущественная поддержка, финансовая поддержка.

Южный Урал - один из первых субъектов Российской Федерации, в котором законодательно установлены "налоговые каникулы", предусматривающие нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые трудятся в производственной, социальной и научной сферах, а также на "ниве" бытовых услуг. За первые три квартала текущего года ими воспользовались 2 024 ИП.

Существенным подспорьем "малышам" стала подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2019 годы". В минувшем году в ее рамках было предоставлено 96 субсидий на общую сумму 95,3 миллиона рублей. В этом году субсидия составит 56,6 миллиона, а в 2018-м из областной казны планируется потратить 165 миллионов рублей.

Признаки здорового духа

Эксперты с осторожным оптимизмом воспринимают цифры роста. Заместитель директора Челябинского филиала РАНХиГС Олег Иванов в интервью "Уралинформбюро" отметил, что этот рост в значительной мере имеет восстановительный посткризисный характер, и он, вероятно, будет продолжаться в 2018 году.

"Первые 10 месяцев показали, что экономика Челябинской области постепенно идет на поправку. Индекс промышленного производства, начиная с марта месяца, превосходил соответствующие значения прошлого года. Маловероятно, что в следующем году нас ждет существенный провал, но не стоит ожидать и какого-либо взлета. Дело в том, что структура региональных экономик меняется очень медленно, а без этого выйти на опережающий рост даже в среднесрочной перспективе невозможно", - подчеркивает он.

Федеральное правительство каждый год определяет 40 лучших регионов в социально-экономическом развитии. По итогам 2016 года Челябинская область за свои успехи получила из российской казны субсидию в 233 миллиона рублей.

Одна из причин успеха – реализация поручения губернатора Бориса Дубровского по увеличению доходов региональной казны. "Поступления в областной бюджет увеличиваются, причем большую часть этих средств регион зарабатывает самостоятельно в виде налоговых и неналоговых доходов. Размер дефицита снижается. Так, в прошлом году вместо планируемых первоначально 8,7 миллиарда рублей дефицит составил 166 миллионов рублей и был полностью покрыт за счет собственных ресурсов", - подчеркивает глава региона.

"Успешные социально-экономические показатели, можно сказать, были заложены в бюджет на 2017 год. Каждый четвертый рубль из бюджета потрачен на образование, каждый третий – на социальную защиту, каждый десятый – на здравоохранение", - отмечает глава комитета Заксобрания области по социальной политике Александр Журавлев.

Следует предположить, что и по итогам нынешнего года Челябинская область может претендовать на место в ТОП-40. Если первоначально дефицит регионального бюджета планировался на уровне 10 миллиардов рублей, то уже к ноябрю он сжался до 1,2 миллиарда. Декабрьский финиш окончательно разложит все цифры по полочкам.

Валентина ЕРЕМЕЕВА