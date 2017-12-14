Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Гипотеза катастрофы.

Казалось бы, "Уралинформбюро" слишком много знает о бывшем члене Общественной палаты РФ Сергее Чернине. О том, что он не готов предъявить общественности свою докторскую диссертацию, о том, что берет ипотечные кредиты на сотни миллионов рублей и не может за них расплатиться, о том, что пытается взять деньги за лоббистские услуги, которые не в состоянии предоставить. Но теперь мы знаем и о том, какую угрозу может таить участие Чернина в экологических проектах на территории Нижегородской области ("Черная дыра", "Белое море", полигон "Игумново").

Неизвестный сосед Чернин

В Москве на Миусской площади соседствуют два здания. В доме 7 заседает Общественная палата РФ. А под номером 9 - здание Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева.

"Уралинформбюро" потратило два месяца, чтобы получить в этом известном вузе ответ на вопрос – в чем заключалось их сотрудничество с ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой", возглавляемой Черниным? По прошествии столь длинного срока мы осознали, насколько сложно было РХТУ ответить редакции по существу.

Сотрудники вуза тщательно проверили все вдоль и поперек, перерыли архивы договоров и платежных документов. И ровным счетом ничего не нашли. О чем нам и сообщили: "между РХТУ им. Д.И.Менделеева и ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" не заключался контракт или иное соглашение о разработке технологии уничтожения промышленных отходов".

А теперь вчитаемся в пресс-релиз Корпорации, распространенный весной 2015 года в рамках многоходовки по получению госконтракта на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в Поволжье. "ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" предложила использовать для ликвидации содержимого шламоотстойника "Черная дыра" технологию термолизной деструкции с последующим плазменным дожигом образовавшихся остатков, включая все необходимые стадии газоочистки и водоочистки, а также программно-аппаратную автоматизированную систему экомониторинга. Данная технология была разработана с привлечением ученых из РХТУ им. Д.И. Менделеева".

Мы нашли презентацию технологии "ГазЭнергоСтроя" трехлетней давности, в которой содержатся весьма интересные сведения. Там утверждается, что "качественный химический анализ пробной партии исходных отходов "Черной дыры" проводился на кафедре нефтехимического и основного органического синтеза РХТУ им. Д.И. Менделеева. В пределах чувствительности хроматомасс-спектрометра и в объеме предоставленных проб данный анализ согласовывается с результатами предыдущих НИР, выполненных ООО "Экорос".

Итак, сразу два открытия – во-первых, "менделеевцы" якобы участвовали в анализе отходов, а вовсе не в разработке технологии термолизной деструкции. Во-вторых, данные анализа совпали с результатами исследований, выполненных в 2013 году по заказу первого ликвидатора "Черной дыры" - саратовской компании "Экорос" Михаила Морозова, у которой, как нам кажется, Сергей Чернин перехватил контракт в Нижнем Новгороде благодаря "посадке" владельца.

Фото: om-saratov.ru

Исходя из ответа РХТУ получается, что ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" откровенно врала общественности про вклад ученых данного вуза в свою технологию. "Менделеевцы" в глаза не видели соседа – члена Общественной палаты РФ Сергея Чернина.

Таинственный патент тайного доктора наук

Процитируем еще один фрагмент пресс-релиза 2015 года. "Технология утилизации особо опасных отходов методом термолиза и плазменного дожига, разработанная ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой", была рассмотрена на заседании Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по природопользованию и экологии. В резолюции Комитета отмечается, что предложенная технология является наиболее экономически эффективным и безопасным способом обезвреживания отходов 1-4 класса опасности, а для таких особо опасных отходов, как содержимое свалки "Черная дыра", - единственно возможным".

Тезис "единственно возможное" превратит ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" в единственного подрядчика, определенного в 2016 году распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева для ликвидационных работ в Нижегородской области.

В найденной нами презентации раскрывается место, где проводились испытания пробной партии отходов свалки "Черная дыра". Это - цех термолиза мусороперерабатывающего комплекса в Тамбове.

То есть люди Чернина съездили в Дзержинск, набрали бочку содержимого "Черной дыры", отвезли ее в тамбовский цех, а затем доложили главе правительства России о своей готовности за несколько миллиардов рублей стереть с карты страны несколько объектов высокой экологической опасности. Собственных исследований отходов и "термолизной" технологической базы у члена Общественной палаты РФ к моменту подписания правительственного распоряжения не было и в помине!

Как на днях сообщил "Уралинформбюро" гендиректор тамбовского мусоперерабатывающего комплекса "КомЭк" Игорь Блюм, их цех термолиза до сих пор не лицензирован, и по сути является опытным производством. Они не принимают коммерческие заказы, хотя патент на изобретение получили несколько лет назад.

А вот господин Чернин, "потренировавшись" в Тамбове, в 2017 году получил патент RU 2629721 "Устройство термического обезвреживания опасных отходов" с декларативными, но не имеющими практического подтверждения параметрами. И видимо потому готов ликвидировать залежи "Черной дыры"!

Каково же было наше удивление, когда в распоряжение редакции "Уралинформбюро" попало письмо Сергея Чернина, адресованное в интернет-газету "Правда-ПФО". В нем он утверждает, что в период лоббирования своей компании в качестве подрядчика на работы по "Черной дыре" заявлял вовсе о другом патенте - №145647, зарегистрированном 20 августа 2014 года.

Мы поискали его и выяснили, что это всего лишь описание полезной модели к патенту, утратившее свой статус в ноябре 2014 года из-за неуплаты пошлины. Опять нестыковки в версии Чернина?

А денежки идут…

За год с лишним с момента подписания контракта ООО "ГЭС-Экотехнологии" из бюджета перечислено 411 миллионов рублей. Об этом на запрос "Уралинформбюро" сообщил заказчик работ в Нижегородской области - ГБУ НО "Экология региона". Также нас проинформировали о том, что компания Сергея Чернина сдала разработанную конструкторскую документацию, но оплаты по ней нет.

Как мы рассказывали ранее, подготовка этой документации, апробация и эксплуатация оборудования для термолизного обезвреживания отходов "Черной дыры" оценивалась в 595 миллионов рублей. На сайте "ГазЭнергоСтроя" размещена информация, что уникальное технологическое оборудование, специально разработанное для данного объекта, уже производится на ряде российских и зарубежных предприятий. В его основе лежит технология высокотемпературного термолизного обезвреживания особо опасных отходов - запатентованная ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" разработка. Когда она была запатентована, не указывается.

Мы спросили Игоря Блюма – мог ли Сергей Чернин "слизать" их термолизную установку и получить на нее патент (заявку в Роспатент фигурант нашего расследования подал после испытаний в Тамбове)? Он удивился: термолиз - достаточно распространенная технология.

Ранее Владимир Олискевич - директор саратовского НИИТОНХиБТ, проводившего анализ состава "Черной дыры" по заказу "Экороса", заявил "Уралинформбюро", что для ликвидации отходов производства оргстекла требуется достаточно несложная технология, а для безопасности окружающей среды нужно лишь правильно закаливать отходящие газы.

Более того, эксперты "Уралинформбюро", изучив проектную документацию Чернина, сделали вывод, что речь идет о достаточно банальном оборудовании, применяемом в различных отраслях промышленности, и цена ему от силы 200 миллионов рублей. А нанопленка, которой бахвалится подрядчик, сейчас сплошь и рядом укладывается в траншеи на свалках.

В нашем расследовании получается следующая картина. Член Общественной палаты РФ Сергей Чернин, не имея практического опыта в технологии термолиза, используя результаты чужих исследований "Черной дыры" и бренд РХТУ, убедил премьера Дмитрия Медведева заплатить за технологический эксперимент в Нижегородской области несколько миллиардов бюджетных рублей ООО "ГЭС-Экотехнологии", зарегистрированному в московском подвале. Часть средств он уже оприходовал.

За последние три года, потраченные Сергеем Черниным на получение и начальное освоение этого госконтракта, нигде не проявилось мифическое технологическое оборудование, построенное "ГазЭнергоСтроем". Так называемая пилотная опытно-полупромышленная установка термолиза – это цех мусороперерабатывающего завода в Тамбове.

Подозрительный доктор наук Чернин заявляет о том, что проекты по ликвидации "Черной дыры", "Белого моря" и "Игумново" прошли Государственную экологическую экспертизу. А что собственно изучали в надзорном ведомстве и кого привлекали в качестве экспертов?

Напомним, что лауреат Государственной премии, почетный химик РФ с 50 летним стажем, заведующий кафедрой промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Станислав Мещеряков по поводу планов Чернина на нижегородских объектах заявил "Уралинформбюро": "наши критические замечания по реализуемым проектам не были даже приняты во внимание".

Фото: gubkin.ru

Выскажем гипотезу: Нижегородская область может стоять на пороге экологической катастрофы. Сегодня отходы производства оргстекла на окраине Дзержинска лежат "мертвым грузом" в озере, а вот их дальнейшая термическая обработка в исполнении Чернина откроет "ящик Пандоры". Ведь еще три года назад сам министр природных ресурсов РФ Сергей Донской был категорически против высокотемпературного сжигания содержимого "Черной дыры". Не пора ли на эту ситуацию пристально посмотреть с Лубянки?

Андрей БЕЛЫЙ

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