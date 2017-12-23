Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Не удивляйся, всяк сюда входящий! Это про наш российский суд. Люди в мантиях подчас удивительным образом вершат правосудие. Лесковский Левша, подковавший блоху, уступает им в филигранности. Диву даешься, как судьи-кузнецы с молоточком могут "подковать" практически любого, виртуозно используя Уголовный кодекс. Как сказал перед оглашением своего приговора бывший министр Улюкаев, "от тюрьмы и от сумы не зарекайся".

Решили два товарища

Месяц назад "Уралинформбюро" рассказывало о судебном процессе над экс-сотрудником Уральской оперативной таможни Сергеем Терещенко. За посредничество в передаче взятки следователю Уральского следственного управления на транспорте он получил 4 года условного наказания и символический штраф.

А ранее в сентябре "паровозом" в этом уголовном деле пошел Андрей Меньщиков. Земляка и давнего друга таможенника тот же Ленинский суд Екатеринбурга, за то же самое преступление наказал тремя годами колонии строгого режима. Два судебных процесса шли порознь, поскольку дела рассматривались в особом порядке, без прения сторон – Меньщиков и Терещенко вину признали практически сразу после контролируемой ФСБ передачи взятки в декабре 2016 года и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Побывав на суде Терещенко, мы удивились: как "оборотень в погонах", к тому превысивший свои должностные полномочия, смог отделаться столь легким наказанием за преступление, относимое к разряду особо тяжких? А еще большее удивление вызвала позиция Уральской транспортной прокуратуры: первоначально она требовала для экс-таможенника три с половиной года колонии строгого режима, а "мягкий" приговор обжаловать не стала.

Тут подоспела апелляция на приговор Меньщикова, который тоже захотел условного наказания за содеянное. 15 декабря ее рассмотрела судебная коллегия Свердловского областного суда с председательствующим Вячеславом Нагорным.

Стульев в небольшом зале заседаний едва хватило для родных и знакомых осужденного. Сам Меньщиков на экране телевизора – благодаря видеосвязи теперь можно не возить постояльцев екатеринбургского СИЗО в облсуд.

Адвокаты озвучивают ходатайство о замене срока в колонии на условное наказание с возможной выплатой штрафа, мотивируя это тяжелым самочувствием матери Меньщикова, его собственными проблемами со здоровьем, беременностью жены, угрозой банкротства фирмы, которую возглавлял осужденный. По их мнению, вряд ли в местах лишения свободы он исправится больше, чем на свободе.

В своем выступлении Меньщиков раскаивается в совершенном преступлении, заявляет о том, что за трехмесячное пребывание в СИЗО зарекся преступать закон, и просит о снисхождении к нему и его семье, которая оказалась в тяжелом положении, потеряв отца-кормильца.

Представитель Уральской транспортной прокуратуры требует оставить вынесенный приговор в силе, поскольку мера наказания назначена в соответствии с совершенным преступлением. И заявляет о необоснованности ссылок адвокатов на "условный" приговор Терещенко – каждому преступнику назначается индивидуальное наказание с учетом его роли.

Коль речь зашла о ролях, следует напомнить "либретто" операции, проведенной по режиссуре ФСБ. Летом прошлого года уральские таможенники выявили перемещение неустановленными лицами через таможенную границу буровой установки без уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (27 миллионов рублей). Терещенко входил в следственно-оперативную группу, а Меньщиков оказался знаком с топ-менеджером компании, которой принадлежала установка. В головах друзей созрел план заработать на помощи бизнесменам по развалу уголовного дела. И они стали навязывать свои услуги подозреваемым и следователю УрСУТ СК РФ Шальнову. Не подозревая о том, что о попытке дачи взятки следователи тотчас сообщали чекистам.

Уголовное дело напоминает сказку о репке - только тут тянули взятку. И сложно сказать, кто больше старался. Адвокаты Меньщикова весьма логично заявляют – "урожайной" взятки могло и не быть, если бы следователь принципиально заявил, что честные офицеры взяток не берут.

А что сделал следователь Шальнов? Он обозначил размер взятки – 10 миллионов рублей. В частности, 3 миллиона за переквалификацию преступления, возврат документов и буровой установки подозреваемым. Кроме того, именно он определил, кто и когда должен принести аванс за его услуги в служебный кабинет. Меньщикова задержали при передаче 2 миллионов рублей, происхождение которых, кстати, вызывает немало вопросов.

Как там с Улюкаевым? В приговоре утверждается, что на взятку министра никто не провоцировал. А Шальнов в "оперативном эксперименте" тоже не провоцировал Терещенко и Меньщикова? Ах, да – это таможенник убеждал следователя, что ему ничем не грозит щедрое вознаграждение и даже делился с ним "оперативными" соображениями, как развалить уголовное дело. И суд счет эту роль условно наказуемой – иными словами незначительной, ролью второго, а то и третьего плана. Даже слова "взятка подана" были отведены Меньщикову.

Действующий по прямому указанию сотрудников ФСБ Шальнов поставил условие, что все предварительные переговоры с ним должен вести Терещенко. А на передачу взятки он почему-то назначил Меньщикова, который изначально отвечал за воздействие на коммерсантов.

Иллюзия взятки

Терещенко и Меньщиков на судебных процессах покаялись в своих преступных действиях. А в чем собственно? Желающие заработать подельники (Терещенко, например, планировал купить себе "Лексус") подстрекали топ-менеджера ПГ "Генерация" Максима Бобина дать взятку Шальнову. Судя исключительно по показаниям Меньщикова, бизнесмен согласился и якобы передал несколько миллионов рублей. По второй версии, имеющей право на жизнь, Бобин платить отказался, а деньги предприимчивые взяткодатели могли получить вовсе от другого сотрудника "Генерации" за иные услуги. Шальнов их торопил: они даже не успели собрать требуемый аванс в 3 миллиона - отнесли "двушечку".

"Мягкий" приговор Терещенко на фоне повсеместной суровой борьбы с коррупцией настораживает и наводит на крамольные мысли. В частности, о том, что таможенник мог быть "засланным казачком" с целью обязательного доведения операции по даче взятки до логического конца. Крайними в ней должны были стать Меньщиков и Бобин.

Самое удивительное ведь в том, что Меньщикова и Терещенко уже осудили за посредничество в передаче взятки. А процесс в отношении Максима Бобина, которого следствие именует взяткодателем, только начался. Подсудимый свою вину не признает, безусловных доказательств его вины в уголовном деле нет – об этом было заявлено на апелляции Меньщикова. Что если в отношении топ-менеджера ПГ "Генерация" будет вынесен оправдательный вердикт? Или силовики априори его приговорили?

В приговоре Меньщикова утверждается, что "его показания позволили выявить всю преступную цепочку из четырех человек". Куда из судебных процессов пропал четвертый и кто он?

Если допустить, что Меньщиков давал достоверные показания, то у подельников должно было быть на руках 4,5 миллиона рублей, полученных от взяткодателя в четыре приема. Но "из оборота" таинственным образом куда-то исчезли 1,5 миллиона. Ведь если учесть, что один миллион Меньщиков потратил на собственные нужды, то осталось как раз 2 миллиона, которые он вручил Шальнову.

По удивительному стечению обстоятельств эти 1,5 миллиона рублей фигурируют в уголовном деле лишь в показаниях Меньщикова. Что якобы он их получил перед походом к Шальнову непосредственно от Максима Бобина и на данный счет есть видеосъемка ФСБ. Но, как утверждают адвокаты, съемка "притянута за уши".

Силовикам однозначно было выгодно, чтобы Меньщиков и Терещенко получили обвинительные приговоры - теперь к ним можно "пристегнуть" Бобина. А там в очереди, глядишь, окажется и ПГ "Генерация". Была промышленная группа – станет преступная группа. Сверлите дырки под медали и звездочки!

Семье Меньщикова в этой ситуации трудно было рассчитывать на снисхождение судебной коллегии. Жена осужденного в начале оглашения вердикта, словно в молитве, скрестила пальцы рук. И беззвучно разрыдалась при словах "приговор оставить в силе". Весьма вероятно, что из роддома ее будут встречать без отца новорожденного.

"Уралинформбюро" продолжит следить за судебными баталиями вокруг ПГ "Генерация".

Дмитрий БУЗДАЛОВ